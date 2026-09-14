VIDEO Poliția a depistat două lansatoare de grenade antitanc în raionul Dubăsari. Suspectul ar fi intenționat să le vândă pe piața neagră

Un bărbat de 52 de ani, din comuna Cocieri, este suspectat de păstrarea ilegală a armamentului, pe care ar fi intenționat să îl comercializeze pe piața neagră. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Dubăsari, cu suportul specialiștilor Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP și sub conducerea PCCOCS, au documentat cazul.

În urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia, cu utilizarea unor detectoare speciale, polițiștii au depistat și ridicat două lansatoare de grenade antitanc de model RPG-26, ascunse într-o placă din beton.

„Verificările preliminare efectuate la fața locului de experții CTCEJ al IGP au stabilit că ambele lansatoare conțineau explozibil, fapt ce sporește gradul de pericol al armamentului depistat. Totodată, în podul locuinței a fost depistat și ridicat un încărcător pentru pistol automat de model AKM, fără cartușe”, comunică IGP.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală, iar conform legislației, pentru această faptă persoana riscă pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 6 ani.

Conform IGP, investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, iar persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.