DOC „Tanti Raia”, la Curtea de Apel. Decizia primei instanțe în dosarul de învinuire a trei protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei”, contestată cu apel

Dosarul de învinuire a trei protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei”, publicată de Ziarul de Gardă în 2024, a ajuns la Curtea de Apel. Sentința de condamnare cu suspendare a celor trei, printre care și Raisa Surdu, cunoscută drept „tanti Raia”, a fost contestată atât de acuzare, cât și de apărare.

Au ajuns în vizorul oamenilor legii după publicarea investigației „În slujba Moscovei”, au fost percheziționați și plasați în arest preventiv, au fost trimiși pe banca acuzaților, iar la aproape doi ani de la săvârșirea faptelor, s-au pricopsit cu sentințe de condamnare, decizie pronunțată la pe 30 iulie 2026, de magistrata Angela Vasilenco.

Este vorba despre Raisa Surdu, cunoscută sub numele „tanti Raia”, care apare în investigație în calitate de președintă a organizației primare Dobrogea a blocului „Victorie”, condamnată la trei ani cu suspendare; Alexandr Martinovici, cunoscut sub numele „Sașa”, care apare în calitate de lider al organizației teritoriale (OT) 44, responsabil de coordonarea organizațiilor primare (OP) din suburbiile sectorului Botanica al Chișinăului, condamnat la doi ani și șase luni de închisoare ; Oleg Crîlov, care apare în ancheta ZdG în calitate de intermediar între numerarul din contul PromsviazBank (PSB) al reporterei ZdG sub acoperire și cash-ul înmânat acesteia de Raisa Surdu, condamnat la doi ani de închisoare.

Imediat după pronunțarea sentinței, Procuratura Anticorupție a emis un comunicat prin care anunța că „întrucât acuzatorii de stat nu sunt de acord cu suspendarea executării pedepsei cu închisoarea, sentința va fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru”.

Totodată, și Oxana Hamureac, apărătoarea celor trei, a declarat pentru ZdG că a contestat decizia primei instanțe.

Potrivit portalului instante.justice.md, recursul a fost înregistrat la Curtea de Apel pe data de 8 septembrie 2026.

Sursă: instante.justice.md

Versiunea procurorilor

Potrivit rechizitoriului, rolul Raisei Surdu era de a racola noi membri în rețeaua „Șor”, care, contra unor sume de bani transferate prin aplicația bancară PSB, urmau să aleagă opțiunea „NU” pe buletinul de vot la referendumul republican constituțional și să voteze la alegerile prezidențiale pentru candidatul anunțat în ajunul scrutinului electoral, adică anterior zilei de 20 octombrie 2024.

Tot ea asigura colectarea datelor cu caracter personal ale potențialilor alegători, preponderent din suburbia Dobrogea a municipiului Chișinău, utilizate mai târziu pentru evidența contabilă a rețelei.

Potrivit procurorilor, rolul de a asigura partea tehnică – înregistrarea membrilor rețelei în aplicația PSB, transferarea și lichefierea mijloacelor bănești din Federația Rusă, „camuflate drept remunerare pentru faptele bune” – le revenea celorlalți doi trimiși pe banca acuzaților, Alexandr Martinovici și Oleg Crîlov.

Raisei Surdu i-a fost imputată infracțiunea de „corupere electorală, adică oferirea și darea de bani în scopul determinării alegătorului să-și exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor”, iar celorlalți doi – de „complicitate la coruperea electorală”.

Jurnalista ZdG – martoră; investigația ZdG – probă materială

În lista probelor acuzării, care aveau rolul de a consolida versiunea procurorilor, au fost incluși mai mulți membri ai Organizației Primare Dobrogea a blocului „Victorie”, care apar în imaginile video surprinse de ZdG. Totodată, printre probe se numără și declarațiile jurnalistei ZdG Măriuța Nistor, dar și imaginile video realizate cu camera ascunsă de către aceasta.

Martorii au confirmat promisiunile financiare făcute de Raisa Surdu, calitatea managerială a lui Alexandr Martinovici, precum și implicațiile lui Oleg Crîlov.

Jurnalista Măriuța Nistor a relatat în instanță circumstanțele în care i-a cunoscut pe cei trei vizați în dosar și rolul fiecăruia în tentativa de a o corupe electoral.

Unul dintre martori a declarat că „Raisa Surdu m-a sunat şi mi-a propus bani, iar pentru asta trebuia să vin la protest. Nu știu dacă la toţi egal dădea, fiindcă ea avea prietene de-ale ei la care putea să le achite şi mai mult.”

„Alexandru, din spusele Raisei, trebuia să-i transmită bani ei și deja ea să repartizeze suma de 400 de lei pentru fiecare persoană ce mergea în mun. Chișinău”, a mărturisit o altă persoană.

„Alexandr Martinovici și Raisa Surdu făceau agitație electorală și ne comunicau că Ilan Șor este viitorul țării noastre și să-l susținem”, a declarat o altă martoră.

Versiunea prezentată în instanță de protagoniștii investigației „În slujba Moscovei”

Niciunul dintre cei trei protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei” ajunși pe banca acuzaților nu și-a recunoscut vina.

Raisa Surdu („tanti Raia”, n.r.) a refuzat să ofere declarații în fața instanței.

Oleg Crîlov a declarat în instanță că Raisa Surdu „deseori apela la el și se adresa cu niște probleme cu telefonul, deoarece nu putea să-și recupereze poze din telefon.” Crîlov a menționat că în 2024 Raisa Surdu „s-a adresat cu o solicitare să ajute o nepoată de-a unui cunoscut de-al ei să-i spună cum să scoată bani cash din conturile rusești.”

Cu referire la ziua în care reportera ZdG Măriuța Nistor, alături de alți „activiști” subordonați Raisei Surdu, l-au întâlnit cu scopul de a iniția procesul de convertire a rublelor rusești în lei moldovenești, Oleg Crîlov a prezentat următoarea versiune: „Ea (jurnalista ZdG, n.r.) l-a rugat să o ajute, și anume – ea să-i transfere din contul ei pe contul lui, ulterior de pe contul lui să scoată banii cash. El i-a explicat că va pierde un procent din suma transferată lui și i-a spus suma aproximativă în cazul transferului și suma convertită în lei care o va primi. La această etapă a terminat discuția, banii pe contul lui nu au fost transferați și ulterior pe această fată nu a mai văzut-o.” Declarațiile lui Crîlov sunt însă combătute de realitatea surprinsă în înregistrările video realizate de ZdG.

Alexandr Martinovici, președintele Organizației Teritoriale căreia i se subordona Raisa Surdu, a declarat în fața instanței că era un simplu activist și că nu avea activitate managerială în rețeaua „Șor”. Cu referire la interacțiunea cu jurnalista Măriuța Nistor, Martinovici a menționat că i-a comunicat acesteia să se apropie la oficiul de pe strada Ismail 23, „dar nu de el, deoarece nu este de competența lui”. Declarațiile lui Martinovici făcute în instanță, de asemenea, sunt contrazise de materialele video publicate de ZdG, care demonstrează calitatea de lider a acestuia.

Apărarea – fără probe în instanță

Apărarea nu a făcut uz de dreptul de a prezenta probe în instanță. În schimb, inculpații și-au argumentat nevinovăția folosind mai multe circumstanțe.

Astfel, apărarea a invocat că jurnalista Măriuța Nistor, audiată în instanță, „nu și-a schimbat opțiunea de vot”. Totodată, apărarea a menționat că „nu s-a demonstrat solicitarea expresă a votării unui anumit candidat de către inculpați”, folosind ca argument „lipsa unor declarații directe ale tuturor martorilor privind coruperea electorală de către inculpați”. Potrivit apărării, aceste circumstanțe „ar exclude existența elementelor infracțiunii”.

Verdictul instanței