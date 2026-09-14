Ultima oră Procurorii cer pedepse cu închisoarea pentru Leancă, Lazăr, Copaci, Jardan și alți inculpați din dosarul concesionării Aeroportului

Procurorii cer 6 ani de închisoare pentru fostul premier al R. Moldova, Iurie Leancă în dosarul concesionării Aeroportului. Solicitarea a fost făcută de procurorul Victor Muntean astăzi, 14 septembrie, la ședința de judecată când au început dezbaterile judiciare în acest dosar. Pedepse similare riscă și alți inculpați cu nume din acest dosar, inclusiv Valeriu Lazăr, fostul ministru al Economiei, Tudor Copaci, fostul șef al Agenției Proprietății Publice sau Petru Jardan, fost deputat și fost director al Aeroportului Internațional Chișinău.

În dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional sunt alți șapte inculpați, pentru care acuzarea de stat a cerut următoarele pedepse: ex-ministrul Economiei, Valeriu Lazăr – 6 ani de închisoare, fostul director general al Agenției Proprietății Publice (APP), Tudor Copaci – 6 ani de închisoare, fosta directoare adjunctă a APP, Angela Susanu – 6 ani de închisoare, fosta șefă adjunctă a Direcției administrarea proprietății publice a APP, Maria Șendilă – 5 ani de închisoare, ex-directorul general interimar al Întreprinderii de Stat (Î.S.) „Aeroportul Internațional Chișinău”, Petru Jardan – 6 ani de închisoare, fostul director financiar al întreprinderii, Alexandru Ciutac – 6 ani de închisoare șefa Serviciului analiză economică a Aeroportului Internațional.



Dosarul se examinează la Judecătoria Chișinău și a ajuns la etapa dezbaterilor judiciare, una dintre etapele finale de examinare a unui dosar penal.

Persoanele vizate în dosar

La 2 mai 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat că dosarul în care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 392 de milioane de lei în urma concesionării Aeroportului Internațional Chișinău a fost transmis în judecată. În dosar figurează opt persoane: fostul prim-ministru al R. Moldova, Iurie Leancă; ex-ministrul Economiei, Valeriu Lazăr; fostul director general al Agenției Proprietății Publice (APP), Tudor Copaci; fosta directoare adjunctă a APP, Angela Susanu; fosta șefă adjunctă a Direcției administrarea proprietății publice a APP, Maria Șendilă; ex-directorul general interimar al Întreprinderii de Stat (Î.S.) „Aeroportul Internațional Chișinău”, Petru Jardan; fostul director financiar al întreprinderii, Alexandru Ciutac; șefa Serviciului analiză economică a Aeroportului Internațional Chișinău, Alla Țubari.

Procuratura susține că inculpații au concesionat în 2013 Aeroportul Internațional Chișinău în interesul unei „organizații criminale”, iar acum riscă închisoare de la 4 la 8 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. Procurorii mai spun că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi micșorat procentul din profit care urma să ajungă în bugetul de stat în urma concesionării aeroportului – de la 8% la 1%, iar concursul ar fi fost mimat, statul fiind prejudiciat.