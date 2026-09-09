MAE condamnă atacurile de lângă frontiera R. Moldova: „Reprezintă un risc direct pentru securitatea țării”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu un mesaj prin care condamnă atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, care, în cursul nopții trecute, au vizat inclusiv zona din imediata apropiere a frontierei cu R. Moldova, în proximitatea punctului de trecere a frontierei Tudora (R. Moldova) – Starokazacie (Ucraina).

Potrivit MAE, în urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni.

„Transmitem sincere condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire grabnică celor răniți”, a scris MAE.

Totodată, în seara zilei de marți, 9 septembrie, în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, a fost semnalată căderea unei drone. La fața locului au fost identificate fragmente ale unei drone cu caracteristici similare celor ale unei drone de tip „Gheran”, iar în urma impactului s-a produs o explozie.

„R. Moldova este solidară cu Ucraina și condamnă atacurile care pun în pericol viețile oamenilor și securitatea comunităților din zona de frontieră. Acțiunile militare desfășurate în imediata vecinătate a țării noastre reprezintă un risc direct pentru securitatea R. Moldova și a cetățenilor săi. Aceste incidente demonstrează, încă o dată, consecințele grave ale războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscurile pe care acesta le generează pentru securitatea R. Moldova și pentru stabilitatea regională”, a mai adăugat MAE.

Un atac cu mai multe drone a avut loc, în noaptea de 8 spre 9 septembrie, în apropierea frontierei R. Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora (R. Moldova) – Starokazacie (Ucraina). Două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite.

Potrivit informațiilor comunicate Poliției de Frontieră a R. Moldova de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei.

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul R. Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.





