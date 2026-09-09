Un moldovean a avut de suferit în urma atacului cu drone de lângă frontiera R. Moldova. Persoanele care și-au pierdut viața sunt cetățeni ucraineni

Cele două persoane decedate în urma atacului cu mai multe drone în apropierea frontierei R. Moldova cu Ucraina, în zona punctului de trecere Tudora (R. Moldova) – Starokazacie (Ucraina) sunt cetățeni ucraineni, a anunțat miercuri, 9 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

MAE menționează că nu sunt confirmați cetățeni ai R. Moldova printre persoanele decedate.

Totodată, un cetățean al R. Moldova a avut de suferit în urma atacului. Totuși, acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău.

„În ceea ce privește mijloacele de transport din R. Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului, informațiile sunt în curs de verificare. Suntem în contact cu autoritățile ucrainene și vom reveni cu date confirmate”, a mai scris MAE.

Potrivit informațiilor comunicate Poliției de Frontieră a R. Moldova de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului ucrainean de trecere a frontierei a fost afectată, iar activitatea punctului de trecere Tudora (RM) – Starokazacie (UA) a fost sistată.

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost identificate fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte riscuri pentru securitatea populației.







