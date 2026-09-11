LIVE TEXT Soldații ruși au executat doi militari ai Gărzii Naționale a Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1661

UPDATE 22:00 La începutul lunii septembrie, trupele ruse din apropierea orașului Dobropillia, în regiunea Donețk, au executat doi militari ai Gărzii Naționale a Ucrainei, a anunțat Procuratura Regională din Donețk.

Pe 2 septembrie, cei doi militari ai Gărzii Naționale se aflau pe o poziție de tragere într-o fâșie forestieră din apropierea orașului Dobropillia. Potrivit Procuraturii, militarii ruși i-au capturat pe militarii ucraineni, care îndeplineau o misiune de luptă. Ulterior, trupele ruse i-au împușcat pe cei doi prizonieri cu arme automate.

A fost inițiată o anchetă pentru comiterea unei crime de război care a dus la moartea unor persoane.

În prezent, autoritățile de aplicare a legii desfășoară acțiuni de anchetă urgente menite să stabilească circumstanțele incidentului și identitatea militarilor ruși implicați în această crimă.

UPDATE 21:30 Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, informat că în cadrul forțelor armate belaruse vor continua verificările privind nivelul de pregătire. Declarațiile au fost făcute pentru jurnaliști, potrivit BelTA, agenția națională de știri de stat a Republicii Belarus.

„Am spus deja în limbaj popular: armata trebuie să fie zguduită, a sosit momentul. Întreaga armată. Îi vom verifica pe toți. Până la mobilizare”, a declarat șeful statului.

UPDATE 20:55 Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că armele nucleare rusești vor fi îndreptate spre Lituania, dacă autoritățile acestei țări vor amplasa arsenale nucleare pe teritoriul lor.

Potrivit Reuters, Lituania a declarat la începutul acestui an că intenționează să elimine din Constituție, până la sfârșitul lui 2026, interdicția privind amplasarea armelor nucleare.

UPDATE 17:05 În urma impactului unei drone asupra unei clădiri administrative cu cinci etaje din Kiev, aceasta a fost parțial distrusă, iar la etajul patru a izbucnit un incendiu.

Ferestrele au fost sparte, iar mai multe automobile parcate au fost avariate. De asemenea, a izbucnit un incendiu într-o clădire auxiliară cu un singur etaj, aflată în apropiere.

Salvatorii au lichidat incendiile.

UPDATE 15:50 Drone ucrainene au atacat orașul rus Saratov în noaptea de 11 septembrie, o rafinărie locală de petrol și un centru logistic operat de gigantul comerțului electronic Ozon, potrivit Statului Major General al Ucrainei și imaginilor din satelit publicate de Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL), scrie The Kyiv Independent.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare par să arate drone și sisteme de apărare aeriană rusești în funcțiune în regiune.

Atacul asupra unei rafinării de petrol deținute de gigantul energetic rus Rosneft a declanșat un incendiu la instalație, a declarat Statul Major General al Ucrainei, adăugând că amploarea pagubelor este încă în curs de evaluare.

Rafinăria de petrol din Saratov a fost vizată în mod repetat în timpul campaniei de atacuri pe termen lung a Ucrainei împotriva infrastructurii energetice a Rusiei. Instalația, care face parte din compania petrolieră de stat Rosneft, are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 4,8 milioane de tone metrice de țiței.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a postat pe Telegram în jurul orei 2 dimineața, ora locală, despre o amenințare reprezentată de vehiculele aeriene fără pilot, susținând că serviciile de urgență au fost plasate în alertă maximă.

La scurt timp după atacul asupra rafinăriei, s-a raportat că un centru logistic aparținând gigantului rus de comerț electronic Ozon a fost, de asemenea, incendiat în Saratov. Videoclipul publicat de Exilenova+ pare să arate un incendiu major care a izbucnit din instalație la scurt timp după ce s-au auzit explozii.

Imaginile din satelit publicate ulterior în aceeași zi de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) au arătat că depozitul Ozon fusese complet distrus de incendii în urma atacului ucrainean. Centrul logistic se întinde pe 100 de mii de metri pătrați.

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au devenit unul dintre cele mai importante aspecte din punct de vedere economic ale campaniei Kievului cu drone cu rază lungă de acțiune, contribuind la deficitul de combustibil și reducând brusc producția rusească în timpul verii.

Producția rafinăriei rusești a scăzut la aproximativ 3,8 milioane de barili pe zi în august, față de aproximativ 5 milioane de barili pe zi cu un an mai devreme, a relatat Wall Street Journal , citând Energy Aspects.

Ucraina a vizat din ce în ce mai mult rafinăriile rusești în încercarea de a perturba aprovizionarea cu combustibil și de a reduce veniturile din energie care ajută la finanțarea războiului Moscovei.

UPDATE 14:40 În regiunea Kirovohra trei persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc cu drone asupra unui obiectiv de infrastructură civilă.

A izbucnit un incendiu la un camion și la vegetația uscată, iar alte două autoturisme au fost distruse.

Lichidarea consecințelor atacului a fost îngreunată de amenințarea constantă a unor lovituri repetate. În prezent, pompierii au stins toate incendiile.

UPDATE 13:30 Dnepro: în seara precedentă, în urma unui atac rusesc, a izbucnit un incendiu de proporții la depozitele de produse alimentare.

În pofida alertelor aeriene constante și a riscului unor atacuri repetate, salvatorii au lichidat incendiul. Nicio persoană nu a fost rănită.

La fața locului au intervenit 120 de salvatori și aproape 40 de unități de tehnică ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență.

UPDATE 12:30 Kiev: cinci persoane, printre care un salvator, au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra unor benzinării din cartierele Dniprovskîi și Obolonskîi ale orașului.

Au izbucnit incendii. În urma unui atac repetat, a fost rănit un angajat al Direcției Generale a Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei din Kiev.

De asemenea, într-o locație din districtul Obolonskîi, în urma căderii unei drone, a fost avariat un automobil.

În prezent, toate incendiile au fost lichidate.

UPDATE 11:15 Herson: O femeie a fost rănită în urma unui atac cu o dronă rusească, iar un apartament dintr-un bloc a luat foc.

Pompierii au lichidat incendiul, intervenind în condițiile amenințării unor noi atacuri rusești.

Femeia rănită a fost transportată la spital.

UPDATE 10:00 În Zaporijjea, o mamă și fiul ei au fost răniți în urma unui atac rusesc, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență.

În timpul nopții, trupele ruse au atacat masiv cu drone orașul Zaporijjea.

Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 32 de ani și fiul ei în vârstă de 10 ani au fost răniți. Victimele beneficiază de toată asistența medicală necesară.

În oraș a fost avariat acoperișul unui bloc de locuințe cu nouă etaje, unde a izbucnit un incendiu pe o suprafață de 80 de metri pătrați. De asemenea, au fost raportate lovituri asupra unui centru comercial, unde incendiul s-a extins pe o suprafață de 500 de metri pătrați, precum și un incendiu într-un spațiu de birouri, pe o suprafață de 50 de metri pătrați.

Intervenția a fost îngreunată de amenințarea constantă a unor atacuri repetate. Pompierii au fost nevoiți să întrerupă lucrările și să se retragă în adăposturi.

Toate incendiile au fost lichidate. La fața locului au intervenit serviciile de urgență din oraș.

UPDATE 9:00 În Kiev, șapte persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc.

În sectorul Obolonski, în urma atacului inamic, a izbucnit un incendiu într-o clădire cu un singur etaj, folosită ca depozit.

La ora 23:53, incendiul a fost lichidat. Nu au fost înregistrate victime.

De asemenea, în urma atacului a fost avariată o clădire rezidențială cu nouă etaje din sectorul Dnipro. Fațada clădirii a luat foc de la primul până la al cincilea etaj, precum și un apartament de la etajul doi.

Salvatorii au reușit să evacueze șapte persoane, iar alte șapte au fost predate echipajelor de ambulanță pentru acordarea asistenței medicale.

UPDATE 8:30 În noaptea de 11 septembrie, forțele ruse au atacat cu o dronă S8000 „Bandеrol” (din regiunea Belgorod, Federația Rusă) și 161 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-imitații de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și Hvardiiske – teritoriul ocupat temporar al Republicii Autonome Crimeea, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 138 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 19 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în 3 locații.