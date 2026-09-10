Alegeri rusești ilegale în R. Moldova

Marți, 8 septembrie, ambasadorul neacreditat al Rusiei la Chișinău abia înmânase 8 pașapoarte rusești, nou-nouțe, unor cetățeni de la Tiraspol, când niște drone rusești ajungeau în Republica Moldova, una căzând la Rîșcani, alta zburând în România. Ambasadorul Moscovei nu se teme de propriile drone, circulă la Tiraspol, și nu numai, ca să se ocupe de interesele ilegale ale Rusiei.

În perioada 18–20 septembrie, în Federația Rusă au loc alegeri parlamentare și lucrurile nu arată bine din toate punctele de vedere. Deși au rămas zile numărate până la scrutin, absenteismul electoral este tot mai evident: lista partidelor electorale admise în cursă conține doar entități politice obediente lui Putin, adică susțin războiul rusesc în Ucraina, dar și reprimarea tuturor libertăților în propria țară. Singurul partid care avea o atitudine antirăzboinică, partidul „Iabloko”, a fost eliminat din cursă. Anemia electorală se vede și din dezbaterile electorale – deseori, în studiourile televiziunilor, controlate și ele de autoritățile lui Putin, nu se prezintă nimeni la dezbateri. Adică nici măcar politicienii pro-kremlin nu mai cred în dezbateri preelectorale, rezultatul oricum se știe.

În contextul unui posibil absenteism electoral major, Rusia se ocupă de atragerea la vot a cetățenilor săi din străinătate. În prezent, se estimează că peste 20 de milioane de ruși ar locui în afara granițelor, în timp ce în Rusia ar locui peste 140 de milioane de cetățeni.

Unde locuiesc cei mai mulți ruși în afara granițelor țării lor? Statisticile arată ironic – cei mai mulți etnici ruși din afara granițelor rusești locuiesc în Ucraina. Este evident că în Ucraina (în teritoriile controlate oficial de administrația de la Kiev) nu există nicio secție de votare pentru alegerile rusești. În ultimii ani, dar mai cu seamă în ultimele luni, vedem un aflux enorm de cetățeni ruși spre Georgia. Doar în august 2026, prin punctul de trecere Verkhny Lars, au trecut peste 110 mii de cetățeni ruși – cu o lună înainte de alegeri. Unde vor vota ei? Georgia nu deschide nicio secție de votare pentru alegerile parlamentare rusești, deci rușii fug în această țară nu pentru ca să voteze, ei fug de război, de mobilizare și de abuzuri. Nu-i mai interesează votarea. Chiar dacă Rusia nu este binevenită să deschidă secții de votare în Georgia după războiul ruso-georgian din 2008, acest stat agresor oricum nu renunță: o puzderie de secții de votare sunt deschise pe teritoriile ocupate și controlate ilegal – Abhazia și Osetia de Sud, teritorii care au aparținut Georgiei. La fel și în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Este evident că în aceste teritorii ocupate abuziv de Rusia prin agresiune militară locuiesc ruși. Dar, pentru că aceste teritorii sunt mici, nimeni nu poate pretinde că acolo ar locui atât de mulți cetățeni ruși încât să se deschidă zeci de secții de votare. Or, în timp ce în Kazahstan, o țară mare învecinată cu Rusia, locuiesc peste 3,5 milioane de cetățeni ruși, acolo sunt deschise 7 secții de votare în 5 orașe. În timp ce în SUA locuiesc circa 3 milioane de cetățeni ruși, acolo sunt deschise doar 3 secții de votare în 3 orașe. În timp ce în Germania locuiesc peste 1,2 milioane de ruși, în această țară vor fi deschise doar 2 secții de votare. Dar iată în Abhazia, o regiune a Georgiei ocupată militar de Rusia, sunt deschise 35 de secții de votare, iar în Osetia – 11.

În R. Moldova, Rusia continuă să abuzeze de șederea sa ilegală în regiunea transnistreană. În loc să își retragă armata rusă, munițiile și militarii de acolo, Rusia a decis să deschidă 16 secții de votare de-a lungul regiunii: 7 la Tiraspol, 3 la Tighina și câte una la Slobozia, Dnestrovsk, Camenca, Dubăsari, Rîbnița și Grigoriopol.

În total, Rusia a deschis 319 secții de votare în 152 de țări. Cele mai multe secții de votare din toate cele 152 de țări sunt deschise în teritoriile ocupate militar din Georgia și Moldova. Ce înseamnă acest lucru? Că aceste zeci de secții de votare sunt deschise neautorizat. Republica Moldova a și prezentat o notă de protest ambasadorului neacreditat al Rusiei. După asta, Ozerov a mers la Tiraspol ca să înmâneze pașapoarte noilor cetățeni ai Rusiei. Probabil, ca un gest de stimulare a votului: mai mulți cetățeni, mai multe șanse de vot. Dar cât de mulți votanți pentru Rusia ar putea fi în regiunea transnistreană? Așa cum nu există posibilități de monitorizare legală a proceselor, ne putem baza doar pe opiniile oamenilor din regiune. De exemplu, în cel mai recent reportaj realizat de ZdG cu camera ascunsă în stânga Nistrului, oamenii spun clar că nu-și doresc dobândirea cetățeniei ruse, că dețin pașapoarte moldovenești și vor să voteze pentru pace și prosperitate, nu pentru război și amenințări.

Vizita recentă a lui Ozerov la Tiraspol pentru înmânarea pașapoartelor noilor cetățeni ruși a fost, desigur, un eșec, dacă analizăm cifrele. Tiraspolul a declarat că (tocmai) 8 cetățeni au primit pașapoartele, deși alte 100 de aprobări ale cetățeniei sunt pe drum, în timp ce deja 60 de mii de locuitori ai regiunii ar fi solicitat cetățenia Rusiei de curând. Deci, în câteva luni din momentul anunțării procedurii simplificate de solicitare a cetățeniei ruse, 60 de mii ar fi solicitat deja cetățenia și numai 8 au primit-o? În acest caz, fie că obținerea cetățeniei nu e simplificată deloc, fie că cifrele cu privire la numărul de solicitanți sunt umflate.

Potrivit regulamentelor cu privire la obținerea cetățeniei ruse, există costuri de suportat, dar și diverse restricții. De exemplu, solicitantul trebuie să prezinte dovada că nu are condamnări penale. Deci, Rusia nu-și dorește persoane cu biografie criminală în rândul cetățenilor săi. Pe de altă parte, Rusia nu-și dorește cel mai mult cetățeni cu viziuni progresiste, de vreme ce umple pușcăriile cu activiști care militează pentru drepturile omului.

În acest an am avut o discuție interesantă cu o jurnalistă din Rusia, fugită de mulți ani în Europa cu fiul ei. De luni bune încearcă să renunțe la cetățenia rusă (având deja cetățenia unui stat european) și nu reușește. A mers de nenumărate ori la Ambasada Rusiei din noua ei țară și a depus cerere de renunțare la cetățenie, dar mereu i se solicită noi și noi acte, pe care trebuie să le obțină din Rusia, unde nu mai au curaj să meargă nici ea, nici fiul ei, care ar putea fi mobilizat din prima clipă de intrare în prima sa patrie. I-am întrebat despre alegeri. Nu-i interesează, adică nu cred în alegerile rusești, nu există alegere, există doar exploatarea sistemului în interesul unui singur om și al grupării care îl deservește.

În același timp, mă gândesc acum la deținătorii pașapoartelor rusești din Parlamentul Republicii Moldova, care vor sta la rând să voteze pentru partidul lui Putin, bucurându-se, în paralel, de toate libertățile pe care le oferă pașaportul de cetățean al R. Moldova. Desigur, dacă n-o veni vreun stol de drone rusești în orice moment – acestea vin fără pașaport, fără vot și ne afectează pe toți în mod egal, inclusiv pe deținătorii de cetățenie rusă.

Secții de votare ale Federației Ruse peste hotare pentru alegerile în Duma de Stat din 18–20 septembrie 2026

Țara Număr estimat de cetățeni ruși * Număr de secții de votare Ucraina 8 milioane 0 (pe teritoriile controlate oficial de administrația de la Kiev) Kazahstan 3,5 milioane 7 SUA 3 milioane 3 Germania 1,2 milioane 2 Israel 950 de mii 3 Belarus 800 de mii 7 Canada 500 de mii 3 Georgia 1,2 milioane de cetățeni ruși au intrat în perioada 2022-2026, nu se cunoaște cifra exactă a celor care au rămas în Georgia. 46 (0 secții la Tbilisi, capitala Georgiei; 35 de secții de votare în Abhazia; 11 secții de votare în Osetia) Moldova 200 de mii 17 (o secție de votare la Chișinău; 16 secții de votare în regiunea transnistreană China 50 de mii 7 Coreea de Nord 5000 2

Notă: Datele cu privire la numărul secțiilor de votare sunt preluate de pe pagina oficială a MAE al Rusiei.

*Datele cu privire la numărul de cetățeni ruși care locuiesc în diferite state ale lumii sunt cumulate din diverse surse oficiale, unele dintre ele prezentând date diferite pentru numărul de cetățeni ruși în aceeași țară, de aceea ne asumăm că unele date ar putea să nu fie exacte.