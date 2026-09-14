UPDATE Încă o dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova, deplasându-se în direcția segmentului transnistrean

În dimineața de 14 septembrie, Serviciul Operațiuni Aeriene a detectat survolarea neautorizată a unei drone, ce a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al R. Moldova, în zona localității Palanca, informează Ministerul Apărării.

UPDATE 12:15 Ministerul Apărării anunță că o altă dronă neautorizată a pătruns în spațiul aerian al R. Moldova, la ora 11:09, din direcția Ucrainei, deplasându-se în apropierea localității Cioburciu, spre localitatea Pervomaisc, segmentul transnistrean.

„La ora 11:19, drona a părăsit spațiul aerian național în proximitatea localității ucrainene Cuciurgan, continuându-și deplasarea spre localitatea Stepove, Ucraina”, potrivit Ministerului.

Știre inițială:

O dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova luni dimineață, în zona localității Palanca

Incidentul are loc în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse desfășurate în această dimineață asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odesa.

„Potrivit informațiilor oferite, la ora 10:33, drona a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiaki (Ucraina), a traversat frontiera de stat a R. Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La ora 10:34, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei, pe aceeași direcție”, scrie Ministerul Apărării.

Traversarea ilegală a fost confirmată atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a R. Moldova, cât și ai Serviciului de Grăniceri al Ucrainei. Instituțiile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța cetățenilor.

Ultima survolare ilegală în spațiul aerian al R. Moldova a avut loc în după-amiaza zilei de 12 septembrie.