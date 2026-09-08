Putin și Trump au discutat la telefon, anunță Rusia. Președintele american ar fi vorbit despre avantajele încheierii războiului

Liderul rus Vladimir Putin a purtat o discuție telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 8 septembrie, reporterilor consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, citat de BBC.

Potrivit lui Ușakov, Putin și Trump au discutat, în cadrul unei conversații care a durat o oră, despre rezultatele vizitei reprezentanților lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova și Kiev, din weekendul trecut.

Agențiile de știri rusești relatează că Ușakov a afirmat că Trump „a promovat ideea unei încheieri rapide a conflictului din Ucraina”, în timp ce Putin i-a prezentat lui Trump în detaliu viziunea sa asupra situației actuale a războiului.

Potrivit lui Ușakov, Trump a afirmat că încheierea conflictului ar deschide perspective pentru restabilirea relațiilor dintre Rusia și Statele Unite, ceea ce, la rândul său, „promite beneficii enorme pentru ambele țări”.

„Donald Trump a susținut în mod clar o încheiere rapidă a conflictului, ceea ce ar deschide imediat perspective impresionante și de anvergură pentru o restabilire completă a relațiilor ruso-americane. În opinia sa, acest lucru ar avea un impact deosebit asupra relațiilor comerciale și economice, care promit beneficii colosale pentru ambele țări. Donald Trump este interesat să realizeze un progres decisiv în timpul mandatului său prezidențial”, a declarat consilierul prezidențial rus.

Kremlinul: Trump a insistat pe o încheiere rapidă a războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a insistat pentru o încheiere rapidă a războiului din Ucraina în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, a declarat Kremlinul, pe fondul intensificării eforturilor Washingtonului de a media o soluționare a conflictului.

Kremlinul a descris conversația ca fiind „deschisă și constructivă” și a precizat că cei doi lideri au discutat despre vizitele recente la Moscova și Kiev ale emisarilor lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Cei doi s-au întâlnit cu Putin la Moscova în weekend, înainte de a se deplasa la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei noi inițiative diplomatice a SUA, scrie TVPWorld.

Nu s-a anunțat nicio realizare semnificativă, deși Zelenski a declarat că emisarii au prezentat câteva „idei bune” pentru a face progrese în negocieri.

Potrivit Kremlinului, Trump a subliniat în timpul convorbirii telefonice de marți că dorește să pună capăt războiului cât mai repede, în timp ce ambii lideri au evaluat pozitiv misiunea emisarilor americani.

Putin i-a mai spus lui Trump că Rusia „nu are planuri ostile” față de Europa, a declarat Kremlinul, în ciuda acuzațiilor tot mai numeroase potrivit cărora Moscova se află în spatele unei serii de acte de sabotaj și a altor operațiuni hibride pe întreg continentul.