„Agenții de unică folosință ai lui Putin”. O jurnalistă din Germania s-a infiltrat sub acoperire timp de un an într-o rețea de recrutare a agenților ruși

Jurnalista germană Angelique Geray s-a dat drept admiratoare a lui Vladimir Putin pe rețelele sociale, în cadrul unei anchete menite să afle cum acționează agenții secreți ruși în Germania. Un reportaj pe această temă a fost difuzat la începutul lunii septembrie pe canalul de televiziune german RTL.

Pentru a înțelege sistemul din spatele așa-numiților „agenți de unică folosință”, reporterii RTL s-au infiltrat sub acoperire timp de un an într-o rețea de recrutare a acestor agenți, respectând măsuri de securitate riguroase și în strânsă colaborare cu autoritățile competente.

Prin intermediul aplicației de mesagerie „Telegram”, aceștia primeau misiuni de la persoane presupuse a fi de origine rusă, pe care trebuie să le îndeplinească în schimbul unei plăți în criptomoneda Bitcoin. Sarcinile lor constau în a cerceta o organizație pentru drepturile omului, a spiona un angajat al CDU, a se infiltra într-un partid politic și a obține informații despre companiile germane din industria armamentului.

Ancheta arată că grupările rusești par să caute persoane cu puțini bani, aflate în situații de viață dificile sau chiar cu un trecut criminal. La prima vedere, misiunile par de obicei banale și promit bani câștigați rapid – să faci o fotografie, să ridici un colet, să procuri o cartelă SIM. În spatele acestora se ascunde însă un sistem în care astfel de activități aparent inofensive pot fi doar elemente componente ale unei operațiuni mai ample, cu consecințe penale potențial grave.

Pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, mii de conturi răspândesc narațiuni pro-ruse. Conținutul este frecvent copiat, reîncărcat și uneori produs folosind inteligența artificială. Cine se află în spatele unor astfel de conturi? Și de ce răspândesc acest conținut?

Angelique Geray a petrecut luni întregi construindu-și o a doua identitate digitală: în rolul presupusei influencer pro-ruse „Katja”, a încercat să-și construiască o comunitate de urmăritori și să stabilească contacte.

După doar scurt timp, profilul Katjei a ajuns pe radarul lui Jovica Jović, unul dintre cele mai mari nume din scena pro-ruse din Germania, cu aproximativ 35 000 de urmăritori pe TikTok. El este membru al Alianței Sahra Wagenknecht. Platforma de jurnalism de investigație Correctiv l-a identificat pe Jović ca fiind unul dintre primii care au răspândit un videoclip fals despre politicianul FDP Markus Faber, ca parte a campaniei de dezinformare la scară largă „Storm-1516”.

În rolul de „Katja”, reportera a vorbit inițial cu Jović la telefon și, în cele din urmă, a aranjat o întâlnire. În timpul cinei și pe drumul spre destinație, Jović nu numai că a vorbit cu entuziasm despre activitățile sale pro-ruse, dar a sugerat și că serviciile secrete rusești ar putea fi implicate în mașinăria de propagandă.

El începe prin a spune: „Nu voi spune că serviciile secrete rusești sunt implicate, pentru că aș face pe prostul”.

Jović i-a dat sfaturi despre cum să-și dezvolte canalul, de exemplu, „să danseze cu picioarele pe steagul NATO”.

Când a fost întrebat direct dacă serviciul secret rusesc se află în spatele campaniei, el a răspuns: „Nu se știe niciodată. Ei bine, eu nu știu – teoretic. Practic, știu.”

Într-un interviu ulterior cu reportera, Jović neagă orice legătură cu serviciul secret rusesc. De asemenea, el respinge implicarea sa în campania de dezinformare, subliniind că scopul său este de a crește gradul de conștientizare.

După aproximativ un an de investigații, o reporteriță de la RTL este în cele din urmă demascată de actorii ruși ca fiind jurnalistă. Ea primește o fotografie cu ea însăși, făcută cu puțin timp în urmă, amenințări la adresa ei și a postului RTL – și, în cele din urmă, o amenințare cu moartea pe căsuța vocală a telefonului său.