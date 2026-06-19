Dumitru Vangheli răspunde la întrebările ZdG: evită să vorbească despre studii, licența de pilot și „munca” la Air Canada și admite că nu e rudă cu Spiridon Vangheli: „Unele formulări din CV au avut caracter sumar”

Dumitru Vangheli, directorul suspendat al Moldatsa, a răspuns în scris la o serie din întrebările ZdG adresate înainte de publicarea investigației „Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: „misiunile secrete” și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli”.

În răspunsurile primite, Vangheli evită să vorbească despre studii, licența de pilot și „munca” la Air Canada, admite că nu e rudă cu Spiridon Vangheli, că firmele din Canada sunt radiate, iar cele din R. Moldova nu au activitate. Totodată, el vorbește despre angajările pe care le-a făcut la Moldatsa, despre majorarea salariilor pentru angajați si primele de care a beneficiat. Vangheli s-a rezumat să afirme că în Canada a „desfășurat activități profesionale în sectorul aviatic și în companii afiliate industriei aeronautice”, fără să mai indice denumiri de firme.

Pentru că nu am primit un răspuns exact despre licența de pilot și experiența de muncă de la Air Canada indicată în CV, ZdG a solicitat de la Dumitru Vangheli precizări suplimentare.

Vedeti, mai jos, răspunsul integral semnat de Dumitru Vangheli

În momentul în care am discutat telefonic, mă aflam în aeroport, în deplasare spre Bruxelles, unde urma să particip la cea de-a 65-a sesiune a Provisional Council al EUROCONTROL. Din acest motiv, nu am avut posibilitatea să ofer pe loc răspunsuri detaliate și punctuale la toate subiectele. De asemenea, la acel moment nu cunoșteam faptul că termenul acordat pentru transmiterea răspunsurilor era mai mic de o zi.

Deși investigația semnată de dumneavoastră a fost deja publicată, consider important să vă transmit aceste clarificări și informații suplimentare.

Referitor la experiența profesională în Canada

Am urmat instruiri în domeniul aviației și am acumulat experiență profesională în sectorul aviatic din Canada.

În Canada am desfășurat activități profesionale în sectorul aviatic și în companii afiliate industriei aeronautice. Unele formulări utilizate în CV au avut caracter sumar și urmăreau descrierea experienței profesionale acumulate în acea perioadă, nu prezentarea detaliată a fiecărei funcții sau relații contractuale.

Referitor la presupusa relație de rudenie cu scriitorul Spiridon Vangheli

Nu am afirmat niciodată că sunt rudă cu regretatul scriitor Spiridon Vangheli. Dacă în spațiul public au apărut asemenea afirmații, acestea nu îmi aparțin.

Referitor la compania Les Technologies Sunbit Inc.

Am deținut funcția de vice-director în cadrul companiei Les Technologies Sunbit Inc. până la încetarea activității acesteia, în mai 2026. Activitatea era gestionată la distanță, aspect posibil datorită naturii activității și structurii companiei.

Cum explicați faptul că ați primit salarii și dividende, iar compania a fost ulterior închisă?

Compania a desfășurat activitate până în anul 2026, iar salariile și dividendele declarate au fost obținute în perioada în care aceasta activa. Ulterior, compania și-a încetat activitatea și a fost lichidată conform procedurilor legale. De atunci, evident, nu mai am nici venituri de la acea companie.

De ce au fost lichidate companiile din Canada?

După revenirea mea în Republica Moldova și asumarea unor responsabilități profesionale care necesitau prezență permanentă în țară, gestionarea companiilor de la distanță nu mai era oportună. În consecință, companiile și-au valorificat activele și și-au încetat activitatea în mod legal.

Referitor la companiile din Republica Moldova

Nu dețin companii active care desfășoară activitate economică în Republica Moldova. Companiile la care faceți referire nu au activitate operațională, respectiv nu generează venituri și nu desfășoară activități comerciale.

În ceea ce privește litigiul menționat, acesta vizează un litigiu comercial în valoare de aproximativ 58 de mii de lei cu o companie de construcții, privind servicii care nu au fost executate conform obligațiilor asumate contractual. Nu am datorii personale restante și nici companiile mele nu au datorii.

Referitor la credite, gaj și activele declarate

Dețin un contract-cadru cu una dintre băncile comerciale din Republica Moldova, care permite accesarea unor finanțări în limita stabilită contractual. În acest context, locuința mea este constituită drept garanție pentru facilitățile de creditare utilizate. Activele financiare declarate în declarația de avere sunt reale și au fost declarate în mod transparent.

Referitor la majorarea salariilor la MoldATSA

Activitatea mea la MOLDATSA s-a concentrat pe creșterea nivelului de siguranță operațională, optimizarea costurilor, eficientizarea proceselor interne și eliminarea cheltuielilor care nu aduceau valoare întreprinderii.

În această perioadă au fost dezvoltate noi rute de acces în spațiul aerian al Republicii Moldova din zona de sud a frontierei cu România, ceea ce a contribuit la creșterea cu aproximativ 50% a traficului de survol și, implicit, a veniturilor întreprinderii.

Aceste rezultate au permis majorarea salariilor controlorilor de trafic aerian. Aceste funcții sunt critice pentru siguranța zborurilor, iar responsabilitatea pe care o poartă acești angajați este foarte mare. Pentru munca lor sunt organizate mai multe procese care trebuie să le asigure condiții bune de lucru, dar și remunerare pe măsură.

Referitor la angajarea lui Nicolae Șova și Vasile Gangan

La preluarea funcției, am identificat necesitatea consolidării echipei manageriale și a atragerii unor specialiști care să contribuie la implementarea reformelor necesare. Domnul Nicolae Șova a fost recomandat de un angajat al întreprinderii și a fost evaluat în raport cu necesitățile instituției și experiența sa profesională. Toate angajările au fost efectuate în conformitate cu procedurile interne aplicabile. La fel și în cazul dl Vasile Gangan ale cărui competențe profesionale corespundeau cerințelor postului.

Referitor la angajarea și promovarea Sandei Straistă și angajarea Olgăi Guzun

Doamna Sanda Straistă a participat și a fost selectată în cadrul unui concurs desfășurat conform procedurilor interne ale întreprinderii, iar candidatura sa corespundea cerințelor postului de auditor intern.

Procesul de selecție și interviurile au fost gestionate de structurile competente ale întreprinderii. Ulterior, după participarea la mai multe programe de instruire și acumularea experienței necesare în cadrul organizației, doamna Straistă a fost promovată într-o altă funcție.

În ceea ce o privește pe doamna Olga Guzun, aceasta mi-a fost recomandată inclusiv de către doamna Straistă. Având în vedere experiența sa profesională în domeniul financiar-economic și necesitatea ocupării urgente a funcției de vice-director pe subiectele financiare, candidatura sa a fost examinată și acceptată în conformitate cu necesitățile întreprinderii.

Referitor la primele și suplimentele salariale din anul 2024

Suma de aproximativ 99.000 lei reprezintă valoarea netă cumulată a trei prime acordate separat și nu o singură primă.

Salariul directorului MOLDATSA este stabilit de instituția fondatoare, Agenția Proprietății Publice. Și la moment salariul meu de funcție constituie 42.900 lei brut. La fel ca în cazul altor conducători ai întreprinderilor de stat, orice solicitare privind acordarea unor prime este examinată și aprobată exclusiv de instituția fondatoare, care decide oportunitatea acordării acestora. Predecesorii mei la această funcție la fel au beneficiat de prime salariale.

Referitor la donația către PAS

Donația efectuată către Partidul Acțiune și Solidaritate a fost realizată în mod transparent și declarată conform prevederilor legale. Aceasta a fost făcută în perioada unei campanii de colectare de fonduri și nu are nicio legătură cu numirea sau activitatea mea profesională în cadrul MOLDATSA.

Referitor la informațiile publicate pe site-ul mugshots.com

Este adevărat că numele meu apare pe acel site. Incidentul la care se face referire datează din anul 2006, pe cînd eram student și am mers în SUA cu programul Work and Travel, și a fost generat de depășirea limitei legale de viteză. În consecință, am fost reținut pentru aproximativ 3 ore de poliție și sancționat contravențional.

De ce ați revenit din Canada în Republica Moldova?

Fosta mea soție și copiii mei s-au stabilit în Republica Moldova în anul 2016. Pentru a putea fi mai aproape de copiii mei și a participa activ la creșterea și educația lor, am luat decizia de a reveni în țară. Procesul de reorganizare a activităților profesionale și personale a necesitat o anumită perioadă de timp, după care mi-am continuat activitatea în Republica Moldova.

Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: „misiunile secrete” și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume.