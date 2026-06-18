Cine este Vitalie-Silviu Midrigan, administratorul adjunct al Moldatsa care „a preluat atribuțiile curente de administrare”. Fost judecător, a ridicat în 2025 un salariu lunar de 137 de mii de lei

Vitalie-Silviu Midrigan, administratorul adjunct al Moldatsa, cel care, conform Agenției Proprietății Publice (APP) a preluat „pentru asigurarea continuității activității Î.S. „MoldATSA”, atribuțiile curente de administrare” este un vechi angajat în cadrul întreprinderii.

ZdG scria despre acesta în 2018, la scurt timp după ce fusese promovat în funcția de administrator adjunct, într-un articol care dezvăluia „slăbiciunea pentru aviaţie a rudelor demnitarilor din R. Moldova”. Midrigan este fost judecător. A lucrat anterior și la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor. Conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru anul 2025, Midrigan a avut venituri salariale de 1,64 de milioane de lei, circa 137 de mii de lei lunar.



Conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru anul 2025, Vitalie-Silviu Midrigan a fost angajat în calitate de administrator adjunct al Moldatsa pe 15 iunie 2018. Conform acelorași informații, pe lângă veniturile de la Moldatsa, de circa 1,7 milioane de lei, familia Midrigan a mai raportat o donație de 10 mii de euro, dividende de la firma „Asimed” SRL de 254 de mii de lei, dar și 786 de mii de lei din locațiunea unui spațiu nelocativ de pe str. Bernardazzi. Alți 68 de mii de lei sunt indicați drept veniturile soției, iar 6,8 mii de roni, indemnizație pentru copii din România.



Soții Midrigan declară două case de locuit, una care ar valora 440 de mii de euro, cumpărată în 2022 și alta de 3,4 milioane de lei, procurată în 2018. Totodată, ei declară că dețin un spați comercial cu suprafața de 108 metri pătrați, cumpărat în 2018 și care ar avea o valoare de piață de 7 milioane de lei. Soții Midrigan mai declară un Lexus 350h, fabricat și cumpărat în 2022 cu 1,1 milioane de lei.



În aceeași declarație se mai precizează că soții Midrigan au cheltuit în 2025 10 mii de euro pentru servicii avia, hoteluri și excursii, dar și 116 mii de lei pentru plata către o școală și o grădiniță. Totodată, ei mai raportează că dețin cote părți în trei companii, au un credit de 380 de mii de lei, monede virtuale în valoare de circa 20 de mii de euro și circa 200 de mii de lei în câteva conturi bancare.

ZdG scria despre Midrigan în 2018

ZdG a scris despre Vitalie-Silviu Midrigan încă în 2018, când fusese numit administrator-adjunct. ZdG scria atunci că acesta a activat şi anterior în cadrul întreprinderii de stat. Ultima dată, Midrigan era angajat în ianuarie 2014 în calitate de şef al Direcţiei Juridice. La scurt timp după, el a fost detaşat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID), pe post de şef interimar al Direcţiei Transport Aerian. Un raport de audit efectuat la Moldatsa pentru perioada ianuarie 2014 – august 2015 de către o echipă a MTID arăta că, în acea perioadă, din conturile întreprinderii, lui Vitalie-Silviu Midrigan i-au fost achitate plăţi salariale de aproximativ jumătate de milion de lei, iar pentru câteva săptămâni din ianuarie 2015 – alte 41 mii de lei.

Deşi avea un salariu de 15 mii de lei pe lună, acestuia i-au mai fost acordaţi 70 mii de lei – supliment pentru stagiul de muncă, 81 mii de lei – primă lunară, 71 mii de lei, primă de sărbători, 99 mii de lei – prime unice, 33 mii de lei – „plata salariului mediu legat de deplasare”, 40 mii de lei – concedii anuale de odihnă în 2014 şi 2015, 22 mii de lei – „ajutor material”.

În ianuarie 2015, Vitalie-Silviu Midrigan a renunţat la aceste facilităţi pentru a face justiţie, fiind numit în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica din Chişinău. Anterior, Midrigan a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei. Recent, acesta s-a răzgândit să mai facă justiţie. Demisia lui Vitalie-Silviu Midrigan din funcţia de judecător a fost consemnată la 5 iunie 2018, atunci când, în Monitorul Oficial al R. Moldova, a apărut decretul semnat de preşedintele R. Moldova, Igor Dodon. La scurt timp, la 15 iunie 2018, fostul judecător era angajat la Moldatsa în calitate de administrator-adjunct, funcţie pe care a mai deţinut-o în perioada 2009-2011.

„Sigur, am revenit în baza unui concurs. Nu ştiu dacă este sau nu anunţ pe site-ul Moldatsa. Ştiu că e în reconstrucţie. S-au prezentat CV-urile, totul a fost făcut corect”, susţine Midrigan. Acesta menţionează că lucrează în aviaţia civilă din 2005. „Apoi am fost vicedirector la Moldatsa. În 2014, când am fost reangajat, împreună cu alţi colegi am fost detaşaţi la Minister. Nu a fost solicitarea mea, ci a celor de la minister. Da, normal că am fost plătit de Moldatsa, deoarece ăsta era locul meu de bază. Dacă doream să lucrez la Minister, mă angajam acolo”, precizează Vitalie-Silviu Midrigan, afirmând că nu are rude în sistem şi nici în politică. „Presupun că am fost avantajat de faptul că am mai lucrat în funcţia de vicedirector. Având experienţă, am fost angajat. N-am pile, n-am apartenenţă politică, rude… Rudele mele, cu părere de rău, sunt peste hotare. Tatăl meu a fost şeful Spitalului Guvernului, acum 11 ani. Cum putea influenţa? Eu, în viaţa mea, nu am făcut rău niciunui om. De ce am plecat din funcţia de judecător? Am iniţiat două proiecte private, dar am plecat din funcţie dintr-un singur considerent – salariul era mic, având o sarcină mare de lucru. Am activat trei ani şi şase luni în speranţa că ceva se va schimba la capitolul salariu. Dacă se va schimba ceva în domeniul salarizării, eu cu mare plăcere aş reveni, că lucrul îmi place”, preciza Vitalie-Silviu Midrigan, în 2018. În 2017, acesta a primit din funcţia de judecător un salariul lunar de aproximativ 14 mii de lei.

ZdG publică astăzi, joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii avia din lume.