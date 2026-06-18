AIR Canada, despre informațiile din CV-ul directorului Moldatsa: „Nu avem nicio înregistrare a faptului că această persoană ar fi lucrat ca pilot. Vă rugăm să rețineți că nici Air Canada, nici afiliații săi nu operează aeronavele enumerate”

Dumitru Vangheli, directorul Moldstsa, a indicat în CV-ul său că ar fi lucrat între 2012 și 2014, imediat după ce ar fi absolvit o școală de aviație, la Air Canada, una din cele mai mari companii avia din lume, în calitate de copilot, pe aeronave ATR-72 și Boeing 737 Next Generation, adică pe curse comerciale.

Conform rapoartelor anuale ale Air Canada și istoricului flotei companiei, analizate de ZdG, în perioada 2012–2014, operatorul nu avea în exploatare aeronave ATR-72 și nici Boeing 737 Next Generation (737NG).

Faptul că Dumitru Vangheli nu a fost pilot la Air Canada o confirmă chiar compania în răspunsul oferit ZdG: „Bună ziua, nu avem nicio înregistrare a faptului că această persoană ar fi lucrat ca pilot pentru Air Canada. Vă rugăm să rețineți că nici Air Canada, nici afiliații săi nu operează aeronavele enumerate”, se menționează într-un răspuns oficial recepționat de ZdG de la Air Canada.

ZdG publică astăzi, joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii avia din lume.

Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada. „Dumneavoastră înțelegeți că sunt misiuni secrete, pe care n-o să vi le dezvăluie dumneavoastră, că nu sunteți servicii secrete”, a argumentat Vangheli neconformitățile din CV, la solicitarea ZdG. Nici pretinsa relație de rudenie cu scriitorul Spiridon Vangheli, vehiculată în presă, nu se confirmă.

Ajuns în funcția de șef interimar al unei întreprinderi-cheie a statului în august 2024, și-a angajat iubita la întreprindere chiar pe 14 februarie, la circa șase luni după preluarea funcției, iar ulterior a promovat-o. În această perioadă a angajat și alte persoane, inclusiv pe un fost judecător care nu a trecut de două ori evaluarea externă a integrității. Totodată, a majorat salariile în cadrul întreprinderii, astfel că în 2025, mai mulți șefi au indicat salarii care variază în jurul a 100 de mii de lei lunar. Imediat după ce a câștigat concursul, a donat pentru partidul de guvernare. Pe lângă salariu, în 2024, Vangheli a beneficiat de plăți pe care predecesorii săi nu le-au primit – o „primă de sărbătoare” în valoare de 99 de mii de lei și un „supliment pentru intensitatea muncii” în valoare de 39 de mii de lei.

Deși în declarațiile de avere este milionar, el raportând dividende și mai multe firme deschise în Canada și în R. Moldova, datele analizate de ZdG arată că în luna mai 2026, toate companiile sale de peste ocean erau radiate, inclusiv pentru neconformități, iar companiile din R. Moldova fie nu activează, fie o fac în pierdere, una dintre ele fiind vizată și într-un litigiu pentru plata unei datorii. Casa declarată de șeful Moldatsa, pe care o evaluează la aproape un milion de euro, este pusă în gaj pentru credite de milioane.



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