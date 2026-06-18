Salariile la Moldatsa, majorate în 2025: Unii angajați au indicat în declarații salarii lunare de peste 100 de mii de lei
ZdG a analizat toate declarațiile de avere și interese depuse de angajații Moldatsa la ANI în ultimii doi ani și a constatat că majoritatea dintre ei beneficiază de salarii generoase, majorate substanțial chiar în 2025, după preluarea conducerii întreprinderii de către Dumitru Vangheli. Inclusiv salariul lunar al șefului Moldatsa s-a majorat în 2025. În 2024, Vangheli raporta un venit salarial lunar de circa 64 de mii de lei lunar. În 2025, acesta a avut venituri salariale de circa 112 mii de lei lunar (1,35 milioane de lei anual).
Vedeți mai jos o listă cu salariile și veniturile angajaților Moldatsa, conform declarațiilor de avere și interese. Conform unor surse, mulți dintre angajații Moldatsa nu au depus declarațiile de avere și interese conform legii pentru a evita publicarea informațiilor despre salarii.
- Victor Popușoi, șeful Departamentului Siguranță și Investiții – 1,19 milioane de lei salariu în 2025, echivalentul a circa 100 de mii de lei lunar. În declarația de avere pentru 2024, Popușoi indica venituri de 707 mii de lei, echivalentul a circa 58 de mii de lei lunar, cu peste 40 de mii de lei mai puțin decât în 2025;
- Vitalie-Silviu Midrigan, administrator-adjunct al Moldatsa a declarat pentru 2025 venituri salariale de circa 1,64 de milioane de lei, echivalentul a 137 de mii de lei lunar. El a mai indicat alți 70 de mii de lei din diurne pentru deplasări. În declarația de avere din 2024, Midrigan declara venituri de 763 de mii de lei (salariu brut), circa 63 de mii de lei lunar.
- Veaceslav Șpac, șeful Serviciului Managementul Traficului Aerian – 1,41 milioane de lei salariu în 2025, echivalentul a circa 117 mii de lei lunar. În 2024, Șpac raporta venituri salariale de 966 de mii de lei (80 de mii de lei lunar), cu 37 de mii mai puțin decât în 2025;
- Olga Guzun este administratoare adjunctă din mai 2025 și a declarat pentru această perioadă venituri de 794 de mii de lei, echivalentul a circa 110 mii de lei lunar.
- Irina Sandu, contabilă șefă adjunctă din 11 iunie 2024 – venituri de 1,1 milioane de lei, echivalentul a circa 91 de mii de lei lunar; în 2024 – 621 de mii de lei, echivalentul a 51,7 mii de lei lunar;
- Olga Tudor, contabilă șefă – venituri salariale de 1,5 milioane de lei în 2025, plus diurne de circa 100 de mii de lei. În total, a primit echivalentul a circa 133 de mii de lei lunar. Ea a mai raportat venituri salariale de la două firme private în sumă de 185 de mii de lei. Pentru 2024 declara un salariu de 845 de mii de lei, circa 70 de mii de lei lunar;
- Veaceslav Stratan, șeful Serviciului Comunicații Navigaţie, Supraveghere – venituri de 920 de mii de lei în 2025, echivalentul a circa 76 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 693 de mii de lei, echivalentul a 57,7 mii de lei lunar;
- Anastasia Boldescu, șefă adjunctă în cadrul Departamentului Economie Analiză și Tarife – venituri salariale plus diurne de 997 de mii de lei în 2025, circa 83 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara un salariu de 529 de mii de lei, echivalentul a 44 de mii de lei;
- Serghei Sandu, șef al Departamentului tehnic – salariu de 1,02 milioane de lei, echivalentul a circa 85 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 806 mii de lei, echivalentul a 67 de mii de lei lunar;
- Radomir Cebotari, șeful Serviciului Achiziții și Contracte – venituri salariale de 812 mii de lei, circa 67 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 683 de mii de lei, echivalentul a 56 de mii de lei lunar;
- Tatiana Sava, șefa Departamentului Economie, Analiză și Tarife – venituri salariale de 972 de mii de lei, circa 81 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 760 de mii de lei, echivalentul a 63 de mii de lei lunar;
- Dorin Gadîmba, șef al Serviciului Managementul Informației Aeronautice din 2009 – a avut în 2025 venituri de 911 mii de lei, echivalentul a circa 75 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 714 mii de lei, echivalentul a 59 de mii de lei lunar;
- Aliona Ursu, șefă adjunctă a Serviciului Managementul Informației Meteorologice – venituri salariale în sumă de 748 de mii de lei, echivalentul a circa 62 de mii de lei lunar. Pentru 2024, ea raporta venituri de 730 de mii de lei, circa 60 de mii de lei lunar;
- Valentina Velciug, șefa Departamentului resurse umane – venituri salariale în 2025 de 874 de mii de lei, echivalentul a circa 72 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 746 de mii de lei, echivalentul a 62 de mii de lei lunar;
- Diana Robu, șefa Departamentului Conformitate, Calitate și Audit – venituri salariale și diurne pentru deplasări în 2025 de 1,2 milioane de lei, echivalentul a circa 100 de mii de lei lunar. Pentru 2024, Diana Robu declara un salariu de 636 de mii de lei, echivalentul a 53 de mii de lei;
- Petru Iovu, șeful Centrului Tehnic al Sistemelor de dirijare a traficului aerian – venituri salariale în 2025 de 1,39 milioane de lei, echivalentul a circa 116 mii de lei lunar. Pentru 2024, el declara 865 de mii de lei, echivalentul a 72 de mii de lei lunar;
- Sergiu Jalbă, șeful Departamentului Securitate Aeronautică – venituri salariale în 2025 de 959 de mii de lei, echivalentul a circa 80 de mii de lei lunar. În declarația pentru 2024, Jalbă indica pentru cele 9 luni de muncă venituri de 477 de mii de lei, circa 53 de mii de lei lunar;
- Serghei Grigoriță, expert coordonator în Departamentul Siguranță și Investigații – venituri salariale în 2025 de 758 de mii de lei, echivalentul a circa 63 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara venituri de 658 de mii de lei, echivalentul a 54 de mii de lei lunar;
- Loredan Roșca, șef adjunct al Departamentului Securitate Aeronautică – venituri pentru 2025 de circa un milion de lei, echivalentul a 85 de mii de lei lunar. Roșca nu a depus declarația de avere pentru anul 2024, deși surse ale ZdG indică asupra faptului că el lucra la Moldatsa și în 2024, având însă o altă funcție;
- Serghei Fedoseev, șef al Centrului de Instruire-Simulator – venituri salariale pentru anul 2025 de 900 de mii de lei, echivalentul a circa 75 de mii de lei lunar. Nu am găsit declarația acestuia pentru anul 2024;
- Natalia Cucoară, expertă coordonatoare în cadrul Departamentului Conformitate, Calitate și Audit din 2014 – venituri salariale de circa 852 de mii de lei pentru anul 2025, echivalentul a circa 71 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 587 de mii de lei, echivalentul a 48 de mii de lei lunar;
- Eugeniu Arapan, expert principal în cadrul Departamentului Siguranță și Investigații – venituri salariale de 722 de mii de lei, echivalentul a circa 60 de mii de lei lunar. Pentru 2024 declara 539 de mii de lei, echivalentul a 44 de mii de lei lunar;
- Serghei Botnari, șeful Serviciului Managementul Informației Meteorologice – venituri de 758 de mii de lei, echivalentul a circa 63 de mii de lei lunar. Botnari nu a depus declarația de avere pentru anul 2024;
- Natalia Coptileț, șefă adjunctă a Serviciului Achiziții și Contracte – venituri salariale de circa 690 de mii de lei pentru 2025, circa 57 de mii de lei lunar. Din declarația de avere a soțului, angajat la Serviciul Vamal, vedem că Natalia Coptileț era angajată la Moldatsa și anterior, doar că nu avea funcție de conducere. În 2024, ea raporta venituri salariale de 492 de mii de lei, circa 41 de mii de lei lunar;
- Sergiu Cazac, șeful Secţiei Organizarea Exploatării Tehnice – venituri salariale de 640 de mii de lei pentru anul 2025, echivalentul a circa 53 de mii de lei lunar. Declarația sa de avere pentru 2024 lipsește pe portalul declarațiilor. În cea din 2023, acesta indica venituri de 447 de mii de lei, circa 37 de mii de lei lunar.
Raportul de audit efectuat la Moldatsa arată că salariul mediu lunar pe întreprindere era în 2020 de 24,4 mii de lei, în 2021 – 28,4 mii de lei, în 2022 – 30,8 mii de lei, în 2023 – 37,1 mii de lei, iar în 2024 – 46,9 mii de lei. În 2025, salariul mediu pe instituție a crescut la 63,5 mii de lei, potrivit raportului de activitate.
ZdG publică astăzi, joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii avia din lume.
Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada. „Dumneavoastră înțelegeți că sunt misiuni secrete, pe care n-o să vi le dezvăluie dumneavoastră, că nu sunteți servicii secrete”, a argumentat Vangheli neconformitățile din CV, la solicitarea ZdG. Nici pretinsa relație de rudenie cu scriitorul Spiridon Vangheli, vehiculată în presă, nu se confirmă.
Ajuns în funcția de șef interimar al unei întreprinderi-cheie a statului în august 2024, și-a angajat iubita la întreprindere chiar pe 14 februarie, la circa șase luni după preluarea funcției, iar ulterior a promovat-o. În această perioadă a angajat și alte persoane, inclusiv pe un fost judecător care nu a trecut de două ori evaluarea externă a integrității. Totodată, a majorat salariile în cadrul întreprinderii, astfel că în 2025, mai mulți șefi au indicat salarii care variază în jurul a 100 de mii de lei lunar. Imediat după ce a câștigat concursul, a donat pentru partidul de guvernare. Pe lângă salariu, în 2024, Vangheli a beneficiat de plăți pe care predecesorii săi nu le-au primit – o „primă de sărbătoare” în valoare de 99 de mii de lei și un „supliment pentru intensitatea muncii” în valoare de 39 de mii de lei.
Deși în declarațiile de avere este milionar, el raportând dividende și mai multe firme deschise în Canada și în R. Moldova, datele analizate de ZdG arată că în luna mai 2026, toate companiile sale de peste ocean erau radiate, inclusiv pentru neconformități, iar companiile din R. Moldova fie nu activează, fie o fac în pierdere, una dintre ele fiind vizată și într-un litigiu pentru plata unei datorii. Casa declarată de șeful Moldatsa, pe care o evaluează la aproape un milion de euro, este pusă în gaj pentru credite de milioane.
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