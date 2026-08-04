DOC Fosta angajată a Curții de Conturi, care l-a acuzat pe Marian Lupu de „avansuri sexuale”, a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel. Instituția, obligată să o repună în funcție pe Tatiana Vozian și să-i achite salariul

Tatiana Vozian, fosta șefă a Direcției generale metodologie, planificare și raportare din cadrul Curții de Conturi a R. Moldova, care susținea că a fost eliberată din funcție după ce a declarat public despre „avansurile sexuale” care i-ar fi fost făcute de fostul președinte al instituției, Marian Lupu, urmează să fie repusă în funcție, după ce a obținut câștig de cauză la Curtea de Apel Centru. Totodată, Curtea de Conturi urmează să-i calculeze și să-i achite salariul pentru absența forțată de la muncă, începând cu 13 septembrie 2023 și până în ziua reîncadrării în funcție. Hotărârea a fost pronunțată marți, 4 august.

Ziarul de Gardă a solicitat un comentariu din partea reprezentanților Curții de Conturi cu privire la hotărârea Curții de Apel Centru. Îl vom publica imediat ce-l vom primi.

Anunțul despre repunerea în funcție a Tatianei Vozian a fost făcut pe Facebook de către avocata acesteia, Doina-Ioana Străisteanu.

„(…) Curtea de Conturi din R. Moldova va avea de achitat sute de mii de lei din bani publici pentru erorile grave admise (sancționare și demitere) împotriva femeii care a denunțat public pe 10 aprilie 2023 avansurile sexuale nepotrivite la locul de muncă! Răzbunarea împotriva acestei femei s-a finalizat cu acest câștig! Sunt mândră că am fost avocata Tatianei Vozian în această luptă și că împreună am obținut acest câștig!”, se arată într-o postare a cabinetului avocatei „Străisteanu Doina Ioana”.

Tatiana Vozian susține că, după o luptă de aproape trei ani, „dreptatea a ieșit la iveală”. Într-un comentariu pentru ZdG, aceasta a calificat decizia instanței de apel drept „legală, corectă, întemeiată și fondată”.

„(…) În urma unui calcul estimativ, ținând cont de faptul că salariul meu mediu anual în perioada când am fost demisă ilegal era în mediu de 33 de mii de lei pe lună, făcând un simplu calcul, înseamnă peste un milion de lei (…). Presupun că (Curtea de Conturi, n.r.) va merge cu cerere de recurs către Curtea Supremă de Justiție, dar evident că nu este una întemeiată. Urmează să discut cu avocata referitor la procedura de repunere în funcție. Este o decizie legală, corectă, întemeiată și fondată. Astăzi au avut loc dezbaterile și deliberările cu reprezentanții Curții de Conturi și cu persoanele atrase în proces, care au scris acele plângeri neîntemeiate și nefondate, lipsite de probatoriu, în urma cărora am fost inclusiv destituită din funcție (…). În aprilie 2023, după ce am ieșit cu anumite declarații publice referitor la situația de la locul de muncă, am fost sancționată dur cu mustrare aspră. În iunie 2023 am fost retrogradată din funcție pentru acele declarații și în septembrie 2023 am fost destituită ilegal din funcție (…). Baza destituirii a fost ordinul de sancționare cu mustrare aspră din 2023, în urma declarațiilor mele publice (…)”, a declarat Tatiana Vozian pentru ZdG.

Potrivit dispozitivului instanței de apel, consultat de ZdG, judecătorii au anulat Ordinul Curții de Conturi nr. 263-p din 08.09.2023 „cu privire la destituirea din funcția publică” a Tatianei Vozian.

„Se încasează din contul Curții de Conturi în beneficiul Tatianei Vozian cheltuielile de asistență juridică în sumă de 10 000 lei. Decizia este executorie de la emitere, însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie. Recursul se depune la Curtea Supremă de Justiţie în termen de două luni”, se spune în dispozitiv.

Pe 11 septembrie 2023, Tatiana Vozian a anunțat că a fost eliberată din funcție, susținând că demiterea sa ar fi fost determinată de faptul că a depus o sesizare la Centrul Național Anticorupție și a contestat ordinul prin care i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară.

„Demisă! Demisă pentru că am depus sesizări și plângeri în apărarea mea. Demisă pentru că am denunțat public avansurile sexuale ale președintelui Curții de Conturi, Lupu! Demisă pentru că sunt femeie vocală! Ziceți că nu aveți cadre în instituții publice, nu aveți cu cine lucra? Uitați-vă cum Lupu elimină cadre excepționale și competente – vorbesc despre mine – pentru că nu mă supun lui! Eu am caracter să lupt, dar ca mine sunt foarte puțini. Dacă asta e schimbarea promisă de fiecare partid care vine la putere, atunci să știți că schimbarea deja a venit – hărțuitorii rămân nemișcați și neatinși în funcții de conducere, funcționarii publici care denunță practici ilegale – demiși”, a scris atunci Tatiana Vozian.

De cealaltă parte, reprezentanții Curții de Conturi au respins afirmațiile „calomnioase şi defăimătoare” ale fostei angajate, dar și ceea ce numeau „comentarii cu caracter manipulator” ale avocatei acesteia.

„Respectivele afirmații nu sunt veridice şi considerăm că reprezintă o reacție deplasată la rezultatele anchetei de serviciu desfășurate de Comisia de disciplină a CCRM, în care este vizată Tatiana Vozian. Astfel, în cadrul procedurii disciplinare inițiate de Comisia de disciplină a Curții de Conturi, a fost efectuată ancheta de serviciu în care au fost examinate pretinsele fapte de comportament necorespunzător imputate funcționarului public Tatiana Vozian, șefa Direcției dezvoltare instituțională și metodologie, sesizate ca abateri disciplinare de către colega de serviciu, șefa a Direcției, expuse în Sesizarea nr. I-112-23 din 26.07.2023. De notat că în sesizarea depusă, doamna a comunicat că în rezultatul procedurii disciplinare care a avut loc anterior în privința Tatianei Vozian, care s-a finalizat cu aplicarea sancțiunii disciplinare persoanei nominalizate, atât pe parcursul derulării procedurii disciplinare, cât și ulterior, a fost hărțuită și moral intimidată de către Tatiana Vozian. Doamna care a depus plângerea a menționat că astfel de acțiuni și tentative de comportament se întreprind și în prezent de către Tatiana Vozian, cu scopul de a o învinui pe nedrept și de a o distruge moral. Astfel, ea a invocat că, într-o perioadă de timp de cel puțin 6 luni (februarie – iulie a.c.), a fost supusă la locul de muncă unor atitudini și tratamente ostile din partea Tatianei Vozian care, potrivit raporturilor de muncă, până la data de 01.07.2023, i-a fost conducător superior direct”, transmitea în acea perioadă Curtea de Conturi.

Astfel, Vozian a susținut că a fost retrogradată din funcție, apoi demisă, după ce a declarat public despre „avansurile sexuale” care ar fi fost făcute la adresa sa de către fostul președinte al instituției, Marian Lupu. Într-o reacție oficială, Curtea de Conturi a respins acuzațiile, calificându-le drept „calomnii și insinuări”.

În mai 2024, într-un alt litigiu, plângerea ex-președintelui Curții de Conturi, Marian Lupu, în litigiul împotriva fostei sale subordonate, Tatiana Vozian, care l-a învinuit că i-ar fi făcut avansuri sexuale, a fost admisă parțial de Judecătoria Chișinău. Magistrata Alina Brăgaru a obligat-o pe Vozian să-i achite fostului său șef un prejudiciu moral de 15 mii de lei, dar și circa 10 mii de lei, bani cheltuiți de acesta pentru a-și asigura asistența juridică.