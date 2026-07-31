Câteva drone au intrat pe scurt timp în spațiul aerian al României noaptea trecută. În Tulcea au fost emise două alerte

Mai multe drone au fost detectate, în seara zilei de 30 iulie și noaptea, spre 31 iulie, în proximitatea frontierei fluviale a României cu Ucraina. Nave militare au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. La scurt timp, țintele aeriene au dispărut de pe sistemele radar, ulterior fiind raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale al României, primul grup de drone a fost detectat în seara zilei de joi, 30 iulie. Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 21:12 pentru monitorizarea situației. În județul Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, prin care populația a fost avertizată că există riscul căderii unor fragmente de drone.

„Sistemul de supraveghere radar a înregistrat semnale radar intermitente ale unor ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Acestea au evoluat pentru aproximativ 20 de secunde în spațiul aerian național, în jurul orei 21.14, după care au traversat frontiera spre Ucraina. Țintele au dispărut de pe sistemele radar, iar ulterior au fost raportate explozii pe partea ucrainiană”, a informat Ministerul Apărării Naționale în seara zilei de 30 iulie.

Al doilea grup de drone a fost detectat pe 31 iulie, în jurul orei 02:30. De data aceasta au fost ridicate de la sol două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, pentru monitorizarea situației. În Tulcea a fost emisă o nouă alertă. Ulterior, țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, fără să pătrundă în spațiul aerian național al României. Ulterior dispariției de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03:15.

În perioada 24-27 iulie 2026, spațiul aerian a fost violat repetat de către Rusia, Armata Română doborând în acea perioadă patrudrone pătrunse neautorizat pe teritoriul național.

Este vorba despre o dronă doborâtă vineri, 24 iulie 2026, la Buzău, și alta, doborâtă sâmbătă, 25 iulie 2026, la 10 km de Delta Dunării. Ambele drone au fost doborâte de același pilot. A treia dronă a fost doborâtă în dimineața de 26 iulie 2026, în zona Sulina–Chilia. A patra dronă a survolat spațiul aerian românesc luni, 27 iulie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale al României (MApN) detectând ținta aeriană neidentificată în zona localității Sulina.

Pe 27 iulie, România a expulzat un angajat al Ambasadei Rusiei, ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul național, potrivit G4Media.