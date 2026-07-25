UPDATE Același pilot român a doborât ambele drone care au survolat spațiul aerian român în ultimele două zile

Încă dronă a fost doborâtă, sâmbătă, 25 iulie 2026, în România, la 10 km de Deltă, a anunțat președintele României, Nicușor Dan. Se întâmplă la mai puțin de 24 de ore după ce o altă dronă a fost doborâtă vineri, 24 iulie 2026, la Buzău. Ambele drone au fost doborâte de același pilot.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a anunțat Nicușor Dan.

La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale al României a informat că drona a fost doborâtă de același pilot reponsabil de operațiunea de vineri, 24 iulie 2026.

„În această dimineață, la 08:22, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina”, informează Ministerul Apărării Naționale al României, pe Facebook.

Vineri, 24 iulie 2026, Ministerul Apărării al României, anunța că sistemul de supraveghere radar a detectat vineri, la ora 09:39, o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național și a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău”, a transmis MApN.







