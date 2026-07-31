LIVE TEXT Ucraina a atacat un alt depozit Wildberries. Război în Ucraina, ziua 1619

UPDATE 08:21 În noaptea de 31 iulie, dronele ucrainene au atacat regiunea Volgograd. La centrul logistic Wildberries din Volgograd „a izbucnit un incendiu” în urma atacului, a informat serviciul de presă al companiei, citat de Meduza. Se afirmă că nu există victime.

Depozitul din Volgograd nu a mai fost ținta atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei până acum.

Potrivit guvernatorului regiunii Volgograd, Andrei Bociarov, în urma atacului au fost avariate un bloc de locuințe din districtul Traktorozavodsk și o locuință privată din districtul Krasnoarmeiski. În plus, acesta a menționat un incendiu la o unitate industrială din complexul energetic și de combustibili din sudul orașului, precum și la spații de depozitare din districtul Dzerjinsk, fără a preciza despre ce obiective este vorba.

Canalele ucrainene de pe Telegram susțin că, în Volgograd, a fost atacată și rafinăria „Lukoil-Volgogradneftepererabotka” și publică imagini cu incendiul.