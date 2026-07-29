Ion Ceban riscă interdicția de a ocupa funcția de primar general al mun. Chișinău. Pe numele său a fost întocmit un proces contravențional după călătoria în Italia cu pașaportul de serviciu

Ion Ceban riscă interdicția de a ocupa funcția de primar general al municipiului Chișinău pentru un an. Ziarul de Gardă a aflat că pe numele acestuia a fost întocmit un proces-verbal contravențional după ce s-a constatat că a utilizat pașaportul de serviciu pentru a pleca în Italia la începutul lunii septembrie 2025, deși acesta era suspendat din funcția de primar încă din 22 august 2025, fiind candidat la alegerile parlamentare pe listele Blocului „Alternativa”. Actul a fost remis instanței de judecată la 29 iulie 2026.

Cum a început totul? Pe 31 august 2025, Ceban era filmat la Roma, în plină campanie electorală

Pe 31 august 2025, în plină campanie, Ion Ceban a fost filmat lângă Colosseumul de la Roma, anunțând „zile pline de activități”. Deși a promis detalii, nu a explicat nici ce întâlniri a avut, nici cum a ajuns în Italia, având interdicție de intrare în Schengen pentru 5 ani, la solicitarea României.

Pe 2 septembrie, ZdG a publicat răspunsul Ministerului de Externe al Italiei, care a precizat că lui Ion Ceban i s-a eliberat o viză cu valabilitate teritorială limitată, doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie, exclusiv „pentru a-i permite să participe, în calitatea sa instituțională, la un eveniment co-organizat de UNESCO și Coaliția Orașelor Împotriva Rasismului, la care a fost invitat.”

Pe 3 septembrie, revenit la Chișinău, Ion Ceban a declarat de trei ori că a mers în Italia „ca și cetățean” și că și-a plătit singur călătoria. Deși a repetat că a avut „multe întrevederi, de diferit rang”, Ceban a refuzat să ofere detalii, invocând suspendarea sa din funcție. În registrul de stat al actelor locale, ZdG a identificat o dispoziție privind suspendarea lui Ion Ceban din funcția de primar general în contextul înregistrării sale în campania electorală drept candidat pe lista Blocului „Alternativa”. Actul este datat cu 22 august.



PAS a depus contestație, CEC a trimis „tardiv” materialele către Poliție, care a întocmit un proces-verbal contravențional

La 4 septembrie 2025, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a depus o contestație, în adresa Comisiei Electorale Centrale (CEC), pe marginea acțiunilor lui Ion Ceban, candidat la funcția de deputat în parlamentul R. Moldova. În contestație, PAS invoca faptul că Ion Ceban, deși suspendat din funcție încă din 22 august 2025, a utilizat pașaportului de serviciu, deținut grație funcției de primar general al municipiului Chișinău, pentru a participa la conferința din Italia sub egida UNESCO și ,,Coaliția Europeană a Orașelor împotriva rasismului”.

Contestația a fost transmisă spre examinare, „conform competențelor” Secretariatului Direcției de Poliție a mun. Chișinău.

Pavel Postica, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, a menționat că, deși hotărârea a fost adoptată anul trecut, la scurt timp de la recepționare, Poliția „a fost sesizată un pic tardiv”. Întrebat care este motivația, Postica a menționat că „probabil, e vorba despre omisiunea colegilor care urmau să informeze toate părțile interesate”.

„Noi periodic examinăm rapoartele de finanțare a formațiunilor politice și așa am descoperit această carență”, explică Postica, fiind întrebat cum a ajuns ca această decizie CEC să fie transmisă spre examinare abia multe luni mai târziu.

Astfel, Poliția a constatat „utilizarea ilicită a pașaportului de serviciu”. Pe această constatare s-a bazat procesul-verbal din 29 iulie 2026, cu privire la contravenție în baza art. 48/1 alin.(7) din Codul Contravențional, remis spre examinare în adresa Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, potrivit Dianei Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol din cadrul IGP.

Potrivit informațiilor consultate de ZdG, Poliția a recomandat aplicarea a 250 de unități contravenționale și privarea de dreptul de a deține funcția de primar pe un termen de un an, iar procesul-verbal a fost întocmit în lipsa lui Ceban, dar în prezența avocatului său.

Vasile Chirilescu, responsabil de comunicare în cadrul Primăriei Chișinău, nu ne-a răspuns la apeluri. I-am lăsat un mesaj, însă nu am primit răspuns. Același lucru s-a întâmplat și în cazul Nataliei Ixari, angajată în domeniul planificare strategică și comunicare a Primarului General.

ZdG scria în septembrie 2025, că „cetățeanul” Ion Ceban a fost la Palermo, Italia, speaker timp de o oră și jumătate la o tabără pentru tineri. Acesta nu a fost singur, ci împreună cu doi angajați ai Primăriei, pentru care vizita în Italia a fost încadrată drept deplasare de serviciu. Din informațiile consultate de Ziarul de Gardă, Ion Ceban a fost invitat la o tabără pentru tineri din Italia după ce i s-a interzis accesul în Spațiul Schengen din motive de securitate. Invitația a venit de la un politician italian, prieten al fostului prim-ministru Chiril Gaburici, care, deși apare în program pe aceeași listă de speakeri cu Ion Ceban, susține că n-a participat la eveniment.

Pe 3 septembrie, revenit la Chișinău, Ion Ceban a declarat de trei ori că a mers în Italia „ca și cetățean” și că și-a plătit singur călătoria. Deși a repetat că a avut „multe întrevederi, de diferit rang”, Ceban a refuzat să ofere detalii, invocând suspendarea sa din funcție.

