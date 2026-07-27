Maia Sandu a prezidat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, la care au participat membrii noului Guvern

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a prezidat luni, 27 iulie, ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat membrii noului Guvern, condus de prim-ministrul Vasile Tofan, comunică Președinția.

Conform instituției, în cadrul ședinței, a fost prezentat bilanțul implementării Programului Național de Aderare pentru primul semestru al anului 2026.

„Au fost analizate, de asemenea, progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de referință intermediare aferente capitolelor 23 și 24, care vizează justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea. Aceste domenii stau la baza întregului proces de aderare, iar ritmul reformelor în cadrul acestora depinde, în primul rând, de munca depusă acasă”, se arată în comunicat.

Agenda ședinței a inclus și prioritățile de integrare europeană ale noului Guvern, precum și pregătirile pentru Pachetul de Extindere pentru anul 2026, evaluarea anuală a progreselor țării noastre de către Comisia Europeană.

„Șefa statului a subliniat că avansarea R. Moldova pe calea europeană se construiește prin reforme implementate consecvent și prin rezultate concrete, resimțite de cetățeni”, precizează Președinția.

Președinta a îndemnat instituțiile statului, autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă și sectorul privat să rămână mobilizate și să-și coordoneze eforturile pentru a menține ritmul transformărilor. Comisia Națională pentru Integrare Europeană se va întruni în continuare cu regularitate, pentru a monitoriza implementarea angajamentelor asumate, conchide Președinția.