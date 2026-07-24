Dronă care survola spațiul aerian românesc, doborâtă de un pilot român

O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un pilot român, aflat la bordul unui avion de luptă F-16, a anunțat președintele României, Nicușor Dan. Potrivit Ministerului Apărării Naționale a României, incidentul a avut în apropierea localității Padina, județul Buzău. Evenimentul este o premieră pentru țara vecină.

„Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11.00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat e că drona era într-o zonă nelocuită. Acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat Nicușor Dan, potrivit digi24.ro.

Potrivit Ministerului Apărării al României, sistemul de supraveghere radar a detectat vineri, la ora 09:39, o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național și a urmat traseul Sulina – Brăila – Fetești – Buzău.