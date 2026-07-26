O nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Este a treia în mai puțin de 48 de ore

Încă dronă a fost doborâtă în dimineața de 26 iulie 2026, în zona Sulina–Chilia, a anunțat președintele României, Nicușor Dan, într-o postare pe X. Se întâmplă la mai puțin de 48 de ore de drona care a fost doborâtă în Buzău și Delta Dunării.

„Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români”, a scris președintele țării vecine în postarea sa.

Președintele României a menționat că, potrivit anchetei, drona doborâtă vineri, 24 iulie 2026, este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei.

„Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a continuat Nicușor Dan.

În utlimele 48 de ore, au mai fost doborâte alte două drone. Este vorba despre o dronă doborâtă vineri, 24 iulie 2026, la Buzău, și alta, doborâtă sâmbătă, 25 iulie 2026, la 10 km de Delta Dunării. Ambele drone au fost doborâte de același pilot.