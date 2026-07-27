România a expulzat un diplomat rus, ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul țării

România a expulzat un angajat al Ambasadei Rusiei ca răspuns la intrarea dronelor rusești pe teritoriul național, scrie G4Media. Acesta are obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.

Ambasadorul rus a fost convocat luni, 27 iulie, la Ministerul Afacerilor Externe, unde i s-a înmânat decizia.

„Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. În cadrul întâlnirii a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității. A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate”, a informat Ministerul Afacerilor Externe al României.

De asemenea, Ambasadorul României în Federația Rusă a fost chemat la București pentru consultări.



Convocarea a survenit ca reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național.

Este vorba despre o dronă doborâtă vineri, 24 iulie 2026, la Buzău, și alta, doborâtă sâmbătă, 25 iulie 2026, la 10 km de Delta Dunării. Ambele drone au fost doborâte de același pilot. A treia dronă a fost doborâtă în dimineața de 26 iulie 2026, în zona Sulina–Chilia. A patra dronă a survolat spațiul aerian românesc luni, 27 iulie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale al României (MApN) detectând ținta aeriană neidentificată în zona localității Sulina.