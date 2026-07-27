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Încă o dronă a survolat spațiul aerian românesc. Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județul Tulcea

Imagine simbol foto: euronews

Luni, 27 iulie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale al României (MApN) a detectat o nouă țintă aeriană neidentificată în zona localității Sulina, anunță MAPN. Este a patra zi consecutivă în care spațiul aerian românesc este vizat de incursiuni, în contextul războiului din Ucraina, potrivit G4Media.

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Luni, la ora 08:47, autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru populația din județul Tulcea, avertizând asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„La ora 08:53, două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat pentru a intercepta drona. Potrivit datelor oficiale, ținta a evoluat pentru o perioadă scurtă în spațiul aerian național al României”, conform sursei citate.

Spre deosebire de incidentele din zilele precedente, când dronele au fost doborâte de aparatele F-16, de data aceasta ținta a părăsit spațiul aerian românesc, îndreptându-se către teritoriul Ucrainei.

Incidentul vine după ce pe 24, 25 și 26 iulie, forțele aeriene române au doborât, în fiecare zi, câte o dronă în spațiul aerian național al României.

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