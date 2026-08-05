APP a sesizat ANI să-i verifice averea și interesele lui Dumitru Vangheli. Fond de remunerare „executat în limitele aprobate”, dar cu „dependență ridicată de sporuri și prime”, la Moldatsa. Ancheta internă și cea a Comisiei de cenzori, finalizate 

Agenția Proprietății Publice (APP) a sesizat Autoritatea Națională de Integritate (ANI) să-i verifice averea și interesele personale lui Dumitru Vangheli, fost administrator al întreprinderii de stat Moldatsa. Informația a fost oferită de APP, la solicitarea Ziarului de Gardă privind rezultatele unei anchete interne inițiate după publicarea investigației ZdG despre CV-ul cu date false al fostului șef al întreprinderii, afacerile acestuia și activitatea lui în fruntea Moldatsa, la 18 iunie 2026.

Sesizarea APP a fost depusă la 9 iulie 2026. Lilian Chișca, președintele ANI, a confirmat recepționarea cererii și a spus că aceasta se află în proces de verificare prealabilă.

Totodată, APP a informat că activitatea Comisiei de anchetă internă s-a încheiat, aceasta întrunindu-se de două ori în ședințe de lucru, în care a cerut încetarea mandatului lui Vangheli și a recomandat organului executiv al Moldatsa să inițieze un audit extern al activității întreprinderii pentru perioada august 2024 – mai 2026. De asemenea, APP a propus Ministerului Finanțelor să efectueze, prin intermediul Inspectoratului Control Financiar de Stat, un control de specialitate la întreprindere.

Fond de remunerare de 233,6 milioane de lei, creștere salarială de 35%

Și Comisia de cenzori a întreprinderii a efectuat un control referitor la salarizare și achiziții, pentru perioada semestrului II al anului 2025 – semestrului I al anului 2026. S-a constatat că în 2025 fondul de remunerare a fost de 233,6 milioane de lei și că „a fost executat în limitele aprobate”, iar creșterea salarială de +35,6% „a fost susținută de dinamica favorabilă a veniturilor și profitului”.

Totuși, comisia a atras atenția asupra unor „riscuri instituționale privind fundamentarea deciziilor cu impact salarial, aplicarea neuniformă a componentelor variabile ale remunerației, dependența ridicată de sporuri și prime”, se arată în răspunsul APP pentru Ziarul de Gardă.

„În special, Comisia evidențiază riscul fundamentării insuficiente a deciziilor cu impact salarial, determinat de lipsa unor criterii și indicatori clar definiți pentru stabilirea anumitor componente ale remunerației, riscul aplicării neuniforme a componentelor variabile ale remunerației și riscul unei dependențe excesive de plățile variabile în structura remunerației personalului.

În acest context, Comisia recomandă revizuirea și completarea reglementărilor interne privind salarizarea, prin instituirea unor criterii obiective, transparente și măsurabile pentru acordarea componentelor variabile ale remunerației, în vederea asigurării unui tratament unitar, a creșterii transparenței procesului decizional și a diminuării riscurilor identificate”, mai precizează APP.

Comisia de cenzori a mai constatat că Planul general de achiziții pentru anul 2026 a fost aprobat și modificat de trei ori într-un interval de aproximativ cinci luni, valoarea totală estimată a acestuia majorându-se cu 55,3% față de versiunea inițială.

„Totodată, analiza execuției contractuale aferente semestrului II al anului 2025 și perioadei ianuarie–iunie 2026 relevă o concentrare semnificativă a valorii achizițiilor într-un număr redus de contracte de valoare mare, inclusiv contractul privind achiziția radarului, care reprezintă 55,2% din valoarea totală a contractelor încheiate în primele cinci luni ale anului 2026”, se mai arată în răspunsul APP oferit la solicitarea Ziarului de Gardă.

Demis, după investigația ZdG

Ziarul de Gardă a publicat la 18 iunie o investigație în care a arătat că Dumitru Vangheli, deja fostul șef al Întreprinderii de Stat Moldatsa, ce avea un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

La 20 iunie, Vangheli a fost demis din funcția de director al Moldatsa. Potrivit deputatului din fracțiunea PAS, Dinu Plîngău, Dumitru Vangheli nu s-ar mai afla pe teritoriul R. Moldova.

CNA: percheziții și raport de integritate

Centrul Național Anticorupție a efectuat percheziții la Moldatsa, la 30 iunie, într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. De asemenea, CNA a făcut public un raport de evaluare a integrității Moldatsa, în care a arătat că au fost identificate „vulnerabilități” în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără organizarea concursurilor publice, iar unii salariați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții, pe perioade îndelungate.

CNA a identificat, de asemenea, „practici defectuoase privind cumulul funcțiilor”. Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la nouă luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, „ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare”.

În domeniul dezvoltării profesionale, raportul consemnează „deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor”.

„Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative gratuite sau cu costuri reduse oferite la nivel național ori prin EUROCONTROL. Printre exemplele constatate se numără un curs de limba engleză (nivel începător) desfășurat în Marea Britanie, cu un cost de aproximativ 106 mii de lei. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului”, a declarat CNA. Astfel, potrivit raportului, Dumitru Vangheli a participat, în perioada în care a condus Î.S. „Moldatsa”, la instruiri în Singapore, China și Thailanda, deși aceleași programe de instruire erau oferite gratuit prin Eurocontrol sau se desfășurau și în R. Moldova.

Conform analizei comparative din raport, participarea la un curs IATA presupune cheltuieli estimate între 80 de mii și 120 de mii de lei pentru fiecare participant, în timp ce un curs organizat de Eurocontrol generează costuri de aproximativ 25–40 de mii de lei, reprezentând exclusiv cheltuielile de deplasare.

De asemenea, potrivit raportului CNA, la Moldatsa au fost aplicate practici de fragmentare premeditată a achizițiilor pentru a nu depăși plafonul de 400 de mii de lei, sumă de la care era obligatoriu acordul fondatorului, adică al Agenției Proprietății Publice (APP). Prin asemenea metodă a fost achiziționat un sistem de securitate în valoare totală de 2 milioane de lei, după cum arată raportul raportul Centrului Național Anticorupție privind evaluarea integrității instituționale la Întreprinderea de Stat Moldatsa.

Moldatsa ar fi spart o achiziție mare de echipamente de securitate în 14 contracte separate de mică valoare, evitând licitația publică și favorizând anumiți operatori economici, potrivit documentului, făcut public la 30 iunie 2026, când au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Moldatsa.