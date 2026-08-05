Un parc fotovoltaic de 30 MW, cu sistem de stocare de 60 MWh, va fi construit la Vadul lui Vodă

Guvernul a autorizat miercuri, 5 august, construcția unei centrale electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 30 MW și a unui sistem de stocare în baterii cu o capacitate de 60 MWh, în orașul Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău.

Proiectul va fi amplasat pe o suprafață de 40,7 de hectare și va contribui la creșterea producției locale de energie regenerabilă și la consolidarea securității energetice a R. Moldova, se spune într-un comunicat al Guvernului.

„De asemenea, sistemul de stocare, planificat pentru anul 2027, va putea furniza energia acumulată la putere maximă timp de aproximativ două ore. Acesta va contribui la echilibrarea sistemului electroenergetic și va permite integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile.

Proiectul sprijină realizarea obiectivelor Strategiei Energetice a R. Moldova până în anul 2030, inclusiv reducerea emisiilor, valorificarea terenurilor care nu sunt utilizate în agricultură și creșterea rezilienței sistemului energetic”, susțin reprezentanții Executivului.

Conform Guvernului, centrala electrică va fi gestionată de către compania „ENERGY VAD”, cu sediul în municipiul Chișinău, comuna Băcioi.