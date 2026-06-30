ULTIMA ORĂ CNA a descins cu percheziții la Moldatsa

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție, efectuează, în aceste momente, acțiuni de urmărire penală la sediul ÎS „Moldatsa”, într-o cauză penală inițiată pe faptul unor bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Reprezentanții CNA au confirmat informația pentru ZdG.

Cauza penală a fost pornită la scurt timp după finalizarea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere, în urma acumulării informațiilor care au determinat existența unor suspiciuni rezonabile privind săvârșirea infracțiunii investigate, a informat ulterior CNA într-un comunicat de presă.

Acțiunile procesual-penale desfășurate au drept scop administrarea probelor necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și asigurarea unei investigări complete, obiective și sub toate aspectele, se mai arată în comunicat.

Surse ale ZdG au declarat că, marți, la întreprinderea de stat au loc percheziții într-o cauză inițiată în baza articolului 327, care prevede abuz de putere sau abuz de serviciu.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Au urmat alte două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

Citiți investigația AICI.