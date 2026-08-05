DOC „Tanti Raia” și alți doi protagoniști ai investigației „În Slujba Moscovei”, condamnați. Ancheta ZdG – la baza sentinței

„Se confirmă vinovăția Raisei Surdu, în calitate de autor, iar Alexandr Martinovici și Oleg Crîlov, în calitate de complici, în săvârșirea infracțiunii de corupere electorală”, a conchis instanța, pronunțând sentințe de condamnare, cu suspendare însă, celor trei protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei”, publicată de Ziarul de Gardă în preajma alegerilor prezidențiale și a referendumului din 2024.



La baza condamnării au stat materialele video realizate de ZdG, dar și declarațiile jurnalistei Măriuța Nistor, audiată în calitate de martoră a acuzării, „care au consolidat veridicitatea” faptelor imputate de către procurori.

Au ajuns în vizorul oamenilor legii după publicarea investigației „În slujba Moscovei”, au fost percheziționați și plasați în arest preventiv, au fost trimiși pe banca acuzaților, iar la aproape doi ani de la săvârșirea faptelor, s-au pricopsit cu sentințe de condamnare, cu suspendare însă.

Este vorba despre Raisa Surdu, cunoscută sub numele „tanti Raia”, care apare în investigație în calitate de președintă a organizației primare Dobrogea a blocului „Victorie”; Alexandr Martinovici, cunoscut sub numele „Sașa”, care apare în calitate de lider al organizației teritoriale (OT) 44, responsabil de coordonarea organizațiilor primare (OP) din suburbiile sectorului Botanica al Chișinăului; Oleg Crîlov, care apare în ancheta ZdG în calitate de intermediar între numerarul din contul PromsviazBank (PSB) al reporterei ZdG sub acoperire și cash-ul înmânat acesteia de Raisa Surdu.

Versiunea procurorilor

Potrivit rechizitoriului, rolul Raisei Surdu era de a racola noi membri în rețeaua „Șor”, care, contra unor sume de bani transferate prin aplicația bancară PSB, urmau să aleagă opțiunea „NU” pe buletinul de vot la referendumul republican constituțional și să voteze la alegerile prezidențiale pentru candidatul anunțat în ajunul scrutinului electoral, adică anterior zilei de 20 octombrie 2024.

Tot ea asigura colectarea datelor cu caracter personal ale potențialilor alegători, preponderent din suburbia Dobrogea a municipiului Chișinău, utilizate mai târziu pentru evidența contabilă a rețelei.

Potrivit procurorilor, rolul de a asigura partea tehnică – înregistrarea membrilor rețelei în aplicația PSB, transferarea și lichefierea mijloacelor bănești din Federația Rusă, „camuflate drept remunerare pentru faptele bune” – le revenea celorlalți doi trimiși pe banca acuzaților, Alexandr Martinovici și Oleg Crîlov.

Raisei Surdu i-a fost imputată infracțiunea de „corupere electorală, adică oferirea și darea de bani în scopul determinării alegătorului să-și exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor”, iar celorlalți doi – de „complicitate la coruperea electorală”.

Jurnalista ZdG – martoră; investigația ZdG – probă materială

În lista probelor acuzării, care aveau rolul de a consolida versiunea procurorilor, au fost incluși mai mulți membri ai Organizației Primare Dobrogea a blocului „Victorie”, care apar în imaginile video surprinse de ZdG. Totodată, printre probe se numără și declarațiile jurnalistei ZdG Măriuța Nistor, dar și imaginile video realizate cu camera ascunsă de către aceasta.

Martorii au confirmat promisiunile financiare făcute de Raisa Surdu, calitatea managerială a lui Alexandr Martinovici, precum și implicațiile lui Oleg Crîlov.

Jurnalista Măriuța Nistor a relatat în instanță circumstanțele în care i-a cunoscut pe cei trei vizați în dosar și rolul fiecăruia în tentativa de a o corupe electoral.

Unul dintre martori a declarat că „Raisa Surdu m-a sunat şi mi-a propus bani, iar pentru asta trebuia să vin la protest. Nu știu dacă la toţi egal dădea, fiindcă ea avea prietene de-ale ei la care putea să le achite şi mai mult.”



„Alexandru, din spusele Raisei, trebuia să-i transmită bani ei și deja ea să repartizeze suma de 400 de lei pentru fiecare persoană ce mergea în mun. Chișinău”, a mărturisit o altă persoană.

„Alexandr Martinovici și Raisa Surdu făceau agitație electorală și ne comunicau că Ilan Șor este viitorul țării noastre și să-l susținem”, a declarat o altă martoră.

Versiunea prezentată în instanță de protagoniștii investigației „În slujba Moscovei”

Niciunul dintre cei trei protagoniști ai investigației „În slujba Moscovei” ajunși pe banca acuzaților nu și-a recunoscut vina.

Raisa Surdu („tanti Raia”, n.r.) a refuzat să ofere declarații în fața instanței.

Oleg Crîlov a declarat în instanță că Raisa Surdu „deseori apela la el și se adresa cu niște probleme cu telefonul, deoarece nu putea să-și recupereze poze din telefon.” Crîlov a menționat că în 2024 Raisa Surdu „s-a adresat cu o solicitare să ajute o nepoată de-a unui cunoscut de-al ei să-i spună cum să scoată bani cash din conturile rusești.”

Cu referire la ziua în care reportera ZdG Măriuța Nistor, alături de alți „activiști” subordonați Raisei Surdu, l-au întâlnit cu scopul de a iniția procesul de convertire a rublelor rusești în lei moldovenești, Oleg Crîlov a prezentat următoarea versiune: „Ea (jurnalista ZdG, n.r.) l-a rugat să o ajute, și anume – ea să-i transfere din contul ei pe contul lui, ulterior de pe contul lui să scoată banii cash. El i-a explicat că va pierde un procent din suma transferată lui și i-a spus suma aproximativă în cazul transferului și suma convertită în lei care o va primi. La această etapă a terminat discuția, banii pe contul lui nu au fost transferați și ulterior pe această fată nu a mai văzut-o.” Declarațiile lui Crîlov sunt însă combătute de realitatea surprinsă în înregistrările video realizate de ZdG.

Alexandr Martinovici, președintele Organizației Teritoriale căreia i se subordona Raisa Surdu, a declarat în fața instanței că era un simplu activist și că nu avea activitate managerială în rețeaua „Șor”. Cu referire la interacțiunea cu jurnalista Măriuța Nistor, Martinovici a menționat că i-a comunicat acesteia să se apropie la oficiul de pe strada Ismail 23, „dar nu de el, deoarece nu este de competența lui”. Declarațiile lui Martinovici făcute în instanță, de asemenea, sunt contrazise de materialele video publicate de ZdG, care demonstrează calitatea de lider a acestuia.

Apărarea – fără probe în instanță

Apărarea nu a făcut uz de dreptul de a prezenta probe în instanță. În schimb, inculpații și-au argumentat nevinovăția folosind mai multe circumstanțe.

Astfel, apărarea a invocat că jurnalista Măriuța Nistor, audiată în instanță, „nu și-a schimbat opțiunea de vot”. Totodată, apărarea a menționat că „nu s-a demonstrat solicitarea expresă a votării unui anumit candidat de către inculpați”, folosind ca argument „lipsa unor declarații directe ale tuturor martorilor privind coruperea electorală de către inculpați”. Potrivit apărării, aceste circumstanțe „ar exclude existența elementelor infracțiunii”.

Verdictul instanței

„În pofida faptului că inculpații nu au recunoscut fapta incriminată, fapta comisă de aceștia și-a găsit confirmarea. (…) Se confirmă vinovăția Raisei Surdu, în calitate de autor, iar Alexandr Martinovici și Oleg Crîlov, în calitate de complici, în săvârșirea infracțiunii de corupere electorală”, a conchis instanța.

Raisa Surdu s-a ales cu o pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de trei ani. Cu o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de doi ani și șase luni s-a ales și Alexandr Martinovici, iar Oleg Crîlov a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Instanța a decis însă suspendarea pedepselor pe un termen de probațiune de trei ani, fapt care urmează să fie contestat cu Apel de Procuratura Anticorupție. „Se reține că toți trei inculpați s-au prezentat constant în fața organelor de urmărire penală și a instanței de judecată și au manifestat o atitudine respectuoasă față de procedura judiciară. În aceste condiții, o eventuală privare de libertate a inculpaților ar avea consecințe disproporționate și ar putea fi percepută ca o măsură nejustificată”, a argumentat instanța.