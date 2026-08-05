LIVE Ședința Guvernului: Un colegiu cu predare în limba română urmează a fi deschis la Comrat. Miniștrii au aprobat înființarea Instituției Publice Colegiul Moldo-Turc „Recep Tayyip Erdogan”

Cabinetul de miniștri s-a întrunit miercuri, 5 august, în ședința Guvernului. Pe agendă sunt mai multe proiecte care ar urma să fie aprobate. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind integrarea străinilor în R. Moldova și proiectul cu privire la înființarea Instituției Publice Colegiul Moldo-Turc „Recep Tayyip Erdogan” din Comrat se regăsesc pe agendă.

UPDATE 10:54 Miniștrii au aproba proiect cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele de stat și de mobilizare (existența unor riscuri sporite de cedare a unor baraje ale obiectivelor acvatice amplasate pe cursul râului Ichel).

UPDATE 10:51 Proiect pentru modificarea punctului 5 din Hotărârea Guvernului cu privire la acordarea asistenței umanitare Ucrainei a fost aprobat. Astfel, proiectul presupune reducerea sumei de la 382,5 mii lei la 329,3 mii lei.

UPDATE 10:47 Un proiect cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” a fost aprobat.

UPDATE 10:45 Un nou colegiu cu predare în limba română urmează a fi deschis la Comrat. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Instituției Publice Colegiul Moldo-Turc „Recep Tayyip Erdogan” din Comrat a fost aprobat.

UPDATE 10:43 Proiect pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de relocare a personalului din instituțiile publice de învățământ general, de acordare a indemnizației de relocare și cuantumul acesteia a fost aprobat.

UPDATE 10:40 R. Moldova va avea, până în 2030, un sistem național de apărare modernizat, bazat pe personal profesionist și pe capacități adaptate actualelor riscuri de securitate. Acesta va contribui la protejarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale a țării, precum și a ordinii constituționale.

Obiectivele sunt prevăzute în Programul de implementare pentru anii 2026–2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova pentru perioada 2024–2034, aprobat astăzi de Guvern.

UPDATE 10:35 Cabinetul de miniștri au aprobat proiect cu privire la modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026.

UPDATE 10:33 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 4/2026 privind utilizarea în scopuri sociale sau în interes public a bunurilor confiscate

UPDATE 10:24 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind integrarea străinilor în R. Moldova a fost aprobat de cabinetul de miniștri.

UPDATE 10:10 Premierul Vasile Tofan a solicitat respectarea termenului limită stabilit pentru prezentarea conceptului de reformă fiscală. Acesta a confirmat că prezentarea publică a conceptului de reformă fiscală va avea loc joi, 6 august.