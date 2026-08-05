După decizia CNMC de a reduce consumul de energie electrică, Primăria Chișinău explică de ce nu va stinge iluminatul public: „Este destinat siguranței cetățenilor”

Primăria municipiului Chișinău a venit cu precizări privind măsurile de economisire a energiei electrice și a apei, adoptate în contextul ultimelor decizii ale Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC). Primăria susține că iluminatul public din capitală va rămâne funcțional.

Potrivit Primăriei, iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiunea municipalității și a entităților subordonate va fi deconectat. Excepție vor face unele elemente decorative cu consum redus de energie, care funcționează împreună cu iluminatul stradal.

În același timp, iluminatul public din capitală va rămâne funcțional, „întrucât este destinat siguranței cetățenilor”. Reprezentanții administrației locale susțin că nu pot lăsa fără lumină străzile, parcurile și curțile blocurilor de locuit.

Totodată, Primăria anunță și modificarea programului de irigare a spațiilor verzi.

„Irigarea centralizată va fi efectuată pe timp de noapte, cu excepția Aleii Mircea cel Bătrân, bulevardului Dacia și Scuarului Catedralei, unde programul nu poate fi schimbat din motive tehnice. Să lăsăm fără irigare, pe timp de caniculă, spațiile verzi amenajate, în care s-au investit banii locuitorilor, ar fi echivalent cu o neglijență totală. Dacă ajung să se usuce arborii, arbuștii și gazoanele urbane din aceste porțiuni, atunci vor fi necesari ani ca să-și revină”, a argumentat instituția.

Municipalitatea mai precizează că irigarea manuală a spațiilor verzi se realizează cu apă preluată zilnic de la pompele stațiilor de salvamari de pe lacurile din Chișinău.

Referitor la havuzuri, Primăria explică faptul că acestea funcționează cu apă completată aproximativ o dată pe lună. „Havuzurile au fost alimentate cu apă la începutul săptămânii și, timp de o lună, ele nu au nevoie să mai fie completate cu apă.”

Municipalitatea mai informează că spălarea străzilor se face exclusiv cu apă tehnică din Mina Chișinău, „care nu vine din râul Nistru, iar apa tehnică din mină necesită oricum să fie evacuată zilnic, altfel va umple mina cu apă”. De asemenea, trotuarele și aleile din parcuri sunt spălate cu apă din Mina Chișinău și cu apă preluată de la pompele stațiilor de salvamari.

În același mesaj, Primăria condamnă ceea ce califică drept „manipulări” apărute în spațiul public în contextul unor avarii și afirmă că intervine prompt în toate cazurile semnalate.

„În Chișinău locuiesc 1 milion de oameni, iar siguranța lor ne preocupă permanent. Cât privește anunțul Guvernului că ar putea avea loc deconectări de energie electrică în anumite ore, în special noaptea, rugăm locuitorii să fie prudenți atât pe străzi, în parcuri, în transportul public, cât și dacă sunt șoferi.”

Prin Decizia CNMC din 3 august 2026, au fost aprobate măsuri de reducere a consumului de energie electrică, aplicabile administratorilor clădirilor publice și ai spațiilor comerciale; întreprinderilor cu procese de producție energofage; operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; autorităților publice centrale și locale; precum și administratorilor blocurilor locative și ai clădirilor dotate cu ascensoare.

Cum pot contribui cetățenii (21:00-23:00):

stingeți luminile și aparatele electrice pe care nu le utilizați; amânați folosirea mașinilor de spălat, uscătoarelor, cuptoarelor electrice și a altor electrocasnice cu consum ridicat; limitați utilizarea aparatelor de aer condiționat la strictul necesar; dacă este posibil, evitați utilizarea ascensoarelor.

De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să ia măsuri minime de pregătire pentru eventuale întreruperi temporare ale energiei electrice, inclusiv asigurarea surselor alternative de iluminat, încărcarea dispozitivelor mobile și evitarea utilizării echipamentelor electrice în așa condiții de risc.