Licitații fragmentate la Moldatsa. Achiziție de 2 milioane de lei, spartă în 14 contracte de valoare mică. Denumirile companiilor implicate, identificate de ZdG

La Moldatsa au fost aplicate practici de fragmentare premeditată a achizițiilor pentru a nu depăși plafonul de 400 de mii de lei, sumă de la care era obligatoriu acordul fondatorului, adică al Agenției Proprietății Publice (APP).

Prin asemenea metodă a fost achiziționat un sistem de securitate în valoare totală de 2 milioane de lei, arată raportul raportul Centrului Național Anticorupție privind evaluarea integrității instituționale la Întreprinderea de Stat Moldatsa.

Moldatsa ar fi spart o achiziție mare de echipamente de securitate în 14 contracte separate de mică valoare, evitând licitația publică și favorizând anumiți operatori economici, potrivit documentului, făcut public la 30 iunie 2026, când au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală la sediul Moldatsa.

Astfel, potrivit CNA, în primele 9 luni ale anului 2025, Moldatsa a achiziționat sisteme de securitate în valoare totală de aproximativ 2 milioane lei, prin încheierea a 14 contracte de achiziții de mică valoare, cu 3 operatori economici. Potrivit CNA, în acest caz „se conturează premise privind posibila fragmentare a necesităților de achiziție și aplicarea repetată a procedurilor de achiziții de mică valoare”.

„În susținerea premiselor privind posibila divizare a achizițiilor identificate în cadrul procedurilor desfășurate de Î.S. „MoldATSA”, urmează a fi remarcat și faptul că o parte semnificativă a contractelor au fost încheiate în aceeași zi sau în perioade foarte apropiate de timp. Această circumstanță poate indica existența unor necesități de achiziție cunoscute și planificate concomitent, care urmau a fi evaluate și contractate în mod unitar, cu aplicarea procedurii de achiziție corespunzătoare valorii cumulate a acestora”, se mai arată în raportul CNA.

Tabel din raportul CNA. Foto: captură de ecran

CNA a identificat legături între două dintre cele trei companii care beneficiază de contracte directe cu Moldatsa. Astfel, SRL „ST” și SRL „NL” apar ca entități afiliate, fiind fondate de aceeași persoană, potrivit raportului CNA.

Tabel din raportul CNA. Foto: captură de ecran

„Astfel, din datele analizate supra, se constată că Î.S. „MoldATSA” a atribuit contracte directe în valoare totală de circa 2 milioane lei către 3 companii, în lipsa unor proceduri transparente și concurențiale, privând alți operatori economici de posibilitatea de a participa în proceduri deschise”, se mai arată în raportul CNA.

Denumirile companiilor, identificate de ZdG

Datele consultate de Ziarul de Gardă dintr-un alt raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții pentru anul 2025, făcut public pe site-ul Moldatsa, arată că este vorba despre companiile „Netlink-Grup” SRL, fondată de Andrei Povar și Anastasia Olaru, și „STS Expert” SRL, fondată de Nicolae Olaru și Andrei Constantinov.

Cele două au în comun un nume, potrivit datelor publice: Nicolae Olaru, care este administrator la „Netlink-Grup” SRL și proprietar (51%) la „STS Expert” SRL.

Cea de-a treia companie este „OPP Exterior” SRL, fondată de Serghei Răilean și Olesea Răilean.