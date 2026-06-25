„Informațiile false în CV (…) atrag eliminarea candidatului din concurs”. Cine sunt cei care l-au ales pe Dumitru Vangheli director la Moldatsa și cum își justifică alegerea

Dumitru Vangheli, directorul Moldatsa demis ca urmare a investigației ZdG în care am arătat că acesta a inclus în CV date false, inclusiv faptul că a fost pilot la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume, a fost selectat pentru ocuparea funcției de către membrii Consiliului de administrație al Moldatsa. Din Consiliu fac parte reprezentanți ai APP, Cancelariei de Stat, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Finanțelor și organizației sindicale din cadrul Moldatsa. Decizia Consiliului de administrație privind desemnarea câștigătorului a fost adoptată în unanimitate, potrivit anunțului APP.

Anterior însă, el a fost propus și numit în calitate de director interimar de către fondatorul Moldatsa – APP. Solicitat de ZdG să explice de ce a fost ales Vangheli să fie interimar, directorul Agenției, Roman Cojuhari, nu a oferit un comentariu până la publicarea articolului.

„Informațiile false în CV (…) atrag eliminarea candidatului din concurs”

În regulamentul de selecție pentru concursul organizat de APP pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat „Moldatsa” sunt stipulate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații. Regulamentul prevede că „informațiile false în CV, falsul în declarații, falsul în înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, observate de membrii Consiliului înainte sau în timpul desfășurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele confirmate după finalizarea concursului conduc, adițional, la invalidarea rezultatelor concursului și încetarea imediată a contractului pentru funcția de administrator.”

De asemenea, se menționează că „evaluarea CV-ului se efectuează în baza documentelor din dosarul de aplicare care confirmă cele afirmate în CV”, fapt ce presupune că cei care își doreau funcția de director la Moldatsa urmau să prezinte documente care să confirme datele din CV.

Dumitru Vangheli, prezentat în calitate de director interimar al Moldatsa de către Roman Cojuhari, directorul APP, în luna august 2024/ Sursa: Agenția Proprietății Publice/Facebook

Șase candidați și două etape de selecție

La concurs au participat 6 persoane, dintre care 3 au trecut de etapa de preselecție a dosarelor. La a doua etapă, cea a interviului, au fost admiși:

Vitalie-Silviu Midrigan, fost judecător, administrator adjunct al Moldatsa (și cel care „a preluat atribuțiile curente de administrare” după ce Dumitru Vangheli a fost suspendat din funcție ca urmare a investigației ZdG. Ulterior, interimar a fost numit Andrei Cebanu, actualul director adjunct al Autorității Aeronautice Civile). Midrigan s-a retras din concurs înainte de interviu;

Victor Neaga, fost director adjunct la Autoritatea Aeronautică Civilă;

Dumitru Vangheli, care era atunci administrator interimar la Moldatsa, numit în această funcție de APP în august 2024, după ce un alt interimar, Oleg Popșoi, a demisionat.

La interviu candidații „au prezentat viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a întreprinderii și au răspuns la întrebările membrilor Consiliului de administrație, formulate în baza bibliografiei și criteriilor stabilite de Regulament.” Dumitru Vangheli a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Moldatsa, cu votul unanim al membrilor Consiliului de administrație al întreprinderii, potrivit unui comunicat al APP.

Cine și de ce l-a ales pe Vangheli la conducerea Moldatsa

Potrivit raportului pentru 2025 al Moldatsa, Consiliul de administrație era condus de Ion Cotruță, șef adjunct al Direcției parteneriat public privat și proiecte investiționale din cadrul Agenției Proprietății Publice, iar secretar al Consiliului era Roman Cazan, secretar general adjunct al Guvernului.

Din Consiliu, în momentul desfășurării concursului, în septembrie 2025, mai făceau parte: Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; Ana Luca, pe atunci secretară generală adjunctă la Ministerul Finanțelor, în prezent directoare adjunctă la Serviciul Vamal; Ștefan Vornic, șef de serviciu în cadrul Direcției politici în domeniul datelor deschise și reutilizării informației din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării; Petru Iovu, președintele organizației sindicale primare a Moldatsa.

„În regulament nu scrie că candidatul trebuie să dețină licență de pilot sau să absolvească cursuri de pilotaj”

ZdG i-a întrebat pe câțiva dintre membrii Consiliului care l-au desemnat pe Dumitru Vangheli câștigător al concursului dacă au verificat datele incluse de acesta în CV sau dacă au cerut documente confirmative.

Ion Cotruță. Foto: Facebook/ Academia de Studii Economice din Moldova

Ion Cotruță, președinte al Consiliului de administrație și șef adjunct de direcție în cadrul APP, a declarat pentru ZdG că atunci când a fost examinat CV-ul lui Dumitru Vangheli, nu au fost verificate datele referitoare la așa-numitele studii de pilotaj și experiența de „pilot” la Air Canada și nici nu au fost cerute acte doveditoare, așa cum se stipula în regulamentul de concurs.

I. Cotruță: Aspectele date nu au fost cerințe obligatorii față de candidați. Noi ne-am axat doar pe cerințele obligatorii față de candidați. În regulament nu scrie că candidatul trebuie să dețină licență de pilot sau să absolvească cursuri de pilotaj.

ZdG: Dar scrie că candidatul trebuie să aducă dovezi, acte legate de ceea ce scrie în CV. Adică, dacă scrie în CV că e pilot, trebuia să prezinte niște acte.

I. Cotruță: Nu vă supărați, eu nu mai țin minte ce s-a făcut cu un an în urmă și nu am dosarul în față ca să vă răspund la întrebare.

ZdG: Dar dumneavoastră de ce ați decis să-l votați pe domnul Vangheli în calitate de administrator la Moldatsa? Votul a fost unanim.

I. Cotruță: Eu nu pot face comentarii. Este serviciul de presă care vă poate da răspuns.

ZdG: Dar dumneavoastră erați președintele Consiliului de administrație. Și sunteți în continuare.

I. Cotruță: Este serviciul de presă, noi nu suntem în drept să dăm comentarii.

ZdG: Dar a fost un concurs organizat corect, din punctul dvs. de vedere?

I. Cotruță: Eu v-am spus, comentarii nu fac.

Ulterior, Cotruță a revenit cu un apel la ZdG și a ținut să transmită un mesaj elaborat, subliniind că decizia comisiei de concurs privind selectarea candidatului a fost înaintată Agenției Proprietății Publice, care a aprobat-o, și că „membrii comisiei de concurs au votat în mod independent, în baza intimei convingeri formate în urma examinării dosarelor, audierii candidaților și evaluării criteriilor stabilite pentru concurs”.

Ion Cotruță, care reprezintă APP în Consiliul Moldatsa, ne-a recomandat să solicităm de la Agenție o reacție, adăugând că mandatul membrilor comisiei de concurs „s-a încheiat în momentul în care s-a înaintat această decizie către fondator”.

„Nu a fost nicio necesitate să fie verificat CV-ul în momentul desemnării interimatului, pentru că a fost recomandarea de la fondator”

Întrebat cine l-a propus pe Dumitru Vangheli în calitate de administrator interimar, Cotruță a spus că este vorba despre APP, în calitate de fondator al Moldatsa. „Fondatorul a venit cu această candidatură. Noi am examinat-o în calitate de membri ai Consiliului”, a răspuns președintele Consiliului de administrație al Moldatsa, precizând că nici atunci nu s-au verificat datele din CV-ul lui Vangheli.

„Nu a fost nicio necesitate să fie verificat CV-ul în momentul desemnării interimatului, pentru că a fost recomandarea de la fondator. Atunci nici nu au fost puse niște criterii față de candidat. Criterii au fost formulate deja când a fost anunțat concursul pentru funcția de director.”

Ședința la care a fost decisă numirea lui Vangheli administrator interimar a avut loc online, la fel ca majoritatea ședințelor Consiliului de administrație, a mai spus Cotruță, dar el nu a putut preciza dacă Vangheli era sau nu atunci în R. Moldova.

„A prezentat o viziune. În momentul acela a fost destul de convingător”

Un alt membru al Consiliului de administrație, Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a declarat pentru ZdG că el a participat doar la proba interviului, nu și la cea de analiză a dosarelor.

Mircea Păscăluță. Foto: Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

„Nu mă pot pronunța cu privire la dosarele depuse de candidați, pentru că nu am participat la ședința propriu-zisă, însă presupun că s-a mers pe încredere. Am văzut în dosarul domnului Vangheli și o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt autentice.”

Întrebat de ZdG de ce i-a acordat lui Dumitru Vangheli un punctaj mai mare, Păscăluță a precizat că Vangheli „s-a prezentat mai bine decât contracandidatul său”. „A prezentat o viziune. În momentul acela a fost destul de convingător”, a mai spus reprezentantul Ministerului Infrastructurii.

„Nici nu s-a pus în discuție și nu au fost dubii asupra celor reflectate în CV”

Ana Luca, directoarea adjunctă a Serviciului Vamal, fostă membră a Consiliului de administrație al Moldatsa și fostă secretară generală adjunctă la Ministerul Finanțelor, a declarat pentru ZdG că în procedura de concurs, de la candidatul Dumitru Vangheli nu s-au solicitat documente care să dovedească experiența lui de pilot la Air Canada, pentru că „nici nu s-a pus în discuție și nu au fost dubii asupra celor reflectate în CV și, împreună cu membrii Consiliului, nu am considerat oportun să cerem prezentarea unor informații doveditoare. S-au prezentat informații doveditoare referitor la anumite instruiri care erau în dosarul cu acte prezentate de dumnealui. Instruiri în domeniul aviației, inclusiv certificate care atestau participarea la varii instruiri. Și erau destul de multe certificate”, a precizat Ana Luca.

Ana Luca. Foto: Serviciul Vamal

Aceasta a adăugat că era vorba de instruiri legate de domeniul aviației în general, nu instruiri de pilotaj. Acestea au fost făcute inclusiv în perioada în care Vangheli a fost administrator interimar la Moldatsa, dar și înainte de asta, a mai precizat fosta membră a Consiliului de administrație Moldatsa.

Ana Luca a mai spus că Dumitru Vangheli ar fi fost convingător în cadrul interviului. „A răspuns la toate întrebările, a prezentat strategia, viziunea dumnealui de viitor a întreprinderii. Având în vedere și rezultatele bune pe care le înregistra în perioada cât a fost administrator interimar, toate în cumul, fără nicio rezervă, ne-a determinat să votăm unanim pentru ca el să ocupe această funcție.”

Ana Luca se declară șocată de cele dezvăluite în investigația ZdG și spune că a rămas surprinsă: „Chiar nu m-am așteptat la o asemenea întorsătură a lucrurilor.”

„CV-ul părea relativ impresionant și părea că recomandă persoana pentru funcția în care urma să fie numită”

ZdG a discutat și cu Mihai Lupașcu, fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și fost membru al Consiliului de administrație în august 2024, când Dumitru Vangheli a fost pus în funcția de director interimar la Moldatsa. Și el a spus că Vangheli a fost numit interimar la propunerea fondatorului, adică a Agenției Proprietății Publice.

Mihai Lupașcu. Foto: logos-press.md

„A fost prezentat CV-ul, dar în cursul discuției nu-mi amintesc să fi fost pus la îndoială sau verificat mai amănunțit. Toată lumea a văzut CV-ul atunci și s-a pronunțat pentru numirea în funcția de interimar. CV-ul părea relativ impresionant și părea că recomandă persoana pentru funcția în care urma să fie numită, dar, aparent, lucrurile nu corespundeau în realitate cu ce era menționat. La etapa aceea nu-mi aduc aminte să fi discutat detalii despre experiență. A fost o prezentare generală. S-a prezentat domnul Vangheli singur, și-a prezentat CV-ul. Dar a fost o discuție mai la general, să spunem așa”, a spus Mihai Lupașcu.

Ministerul Economiei a precizat pentru ZdG că reprezentantul său în Consiliul de administrație al Moldatsa nu a participat la procedura de alegere a lui Dumitru Vangheli în funcția de administrator al întreprinderii de stat, fiind în concediu, fapt confirmat prin procesul-verbal.

Fără răspunsuri de la SIS și APP

ZdG a făcut o solicitare și la Serviciul de Informații și Securitate pentru a afla dacă a verificat activitatea și datele prezentate de Dumitru Vangheli în CV, în contextul în care acesta are acces la secretul de stat, după cum a declarat anterior pentru ZdG directorul APP, Roman Cojuhari. Nu am primit deocamdată răspuns.

Nici Roman Cojuhari nu a răspuns la întrebările ZdG legate de motivul pentru care Dumitru Vangheli a fost recomandat de APP să exercite interimatul funcției de administrator la Moldatsa în august 2024, poziție din care a candidat și a câștigat concursul pentru funcția de director la întreprinderea de stat.