Singapore, China și Thailanda: cum a cheltuit Moldatsa milioane de lei pentru instruiri

Dumitru Vangheli a participat, în perioada în care a condus Î.S. „Moldatsa”, la instruiri în Singapore, China și Thailanda, deși aceleași programe de instruire erau oferite gratuit prin Eurocontrol sau se desfășurau și în R. Moldova.

Constatările se regăsesc în raportul de integritate al CNA, publicat pe 30 iunie, care evidențiază și o creștere de aproape 25 de ori a cheltuielilor pentru instruirea și deplasarea personalului, de la 363 de mii de lei în 2020 la 9 milioane de lei în doar primele nouă luni ale anului 2025.

Potrivit raportului, R. Moldova, în calitate de stat membru al Organizației Europeane pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol), achită anual cotizații care oferă acces la un număr mare de cursuri gratuite pentru personalul din domeniul aviației. În aceste cazuri, Î.S. „Moldatsa” suportă doar cheltuielile de deplasare.

Cu toate acestea, în 2025, întreprinderea a optat în repetate rânduri pentru cursuri organizate de Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA), care implică costuri semnificativ mai mari.

Conform analizei comparative din raport, participarea la un curs IATA presupune cheltuieli estimate între 80 de mii și 120 de mii de lei pentru fiecare participant, în timp ce un curs organizat de Eurocontrol generează costuri de aproximativ 25–40 de mii de lei, reprezentând exclusiv cheltuielile de deplasare.

„Această diferență este determinată atât de costul cursurilor organizate de IATA, cât și de cheltuielile sporite aferente deplasărilor în state situate, de regulă, în regiunea asiatică (Singapore, China, Thailanda), care implică costuri considerabil mai ridicate pentru transport, cazare și diurne”, spune CNA.

Un exemplu menționat de autorii raportului îl vizează chiar pe Dumitru Vangheli. Potrivit documentului, acesta și un alt angajat au participat, în 2025, la trei instruiri organizate de IATA cu aceeași tematică.

Astfel, în perioada 23–27 iulie 2025, cei doi au fost delegați în Singapore pentru un curs privind sistemele de gestionare a riscului de oboseală (FRMS). Ulterior, în perioada 1–3 septembrie 2025, IATA a organizat un curs cu aceeași tematică în R. Moldova.

Cu toate acestea, potrivit raportului, conducerea Î.S. „Moldatsa” a aprobat participarea la instruirea din Singapore, deși același program urma să fie disponibil și în țară.

Autorii raportului mai arată că, în timp ce o parte dintre angajați au participat la cursurile organizate în R. Moldova, alți salariați, inclusiv membri ai organelor de conducere ale Î.S. „Moldatsa”, au fost delegați la aceleași instruiri desfășurate în străinătate, inclusiv în Singapore și Thailanda, „ceea ce a generat cheltuieli considerabil mai mari pentru întreprindere”.

La Î.S. „Moldatsa” au fost identificate „vulnerabilități” în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale, 33 de persoane au fost angajate fără organizarea concursurilor publice, iar unii salariați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții, pe perioade îndelungate. Aceste constatări se regăsesc într-un raport de evaluare a integrității instituționale, publicat marți, 30 iunie, de CNA, după desfășurarea unor acțiuni de urmărire penală la întreprinderea de stat.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La două zile după publicarea anchetei, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Anastasia Taburceanu, fosta responsabilă de comunicare a fostei prim-ministre Natalia Gavrilița și verișoara președintei Maia Sandu, era angajată la întreprinderea de stat în funcția de specialistă în comunicare. Potrivit datelor făcute publice, aceasta a încasat pentru această funcție peste jumătate de milion de lei, adică, în medie, peste 75 de mii de lei pe lună, fapt care a stârnit critici în spațiul public. Pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii.

Au urmat alte două demisii pe 29 iunie – Roman Cojuhari din funcția de director al Agenției Proprietății Publice (APP) și deputatul PAS Radu Marian, de la șefia comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

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