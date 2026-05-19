Alegătorii din Orhei, Taraclia și Ruseștii Noi sunt așteptați la vot pe 31 mai, pentru al doilea tur al alegerilor locale noi

Pe 31 mai 2026, va fi organizat turul doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în municipiul Orhei, raionul Orhei, orașul Taraclia, raionul Taraclia și comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. Organizarea scrutinului a fost stabilită de Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de marți, 19 mai.

În urma rezultatelor alegerilor locale noi din 17 mai 2026, niciun candidat pentru funcția de primar în aceste localități nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate.

„Înscrierea în buletinul de vot a candidaților în localitățile menționate se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabile obținute în primul tur de scrutin. Menționăm că votarea în cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale noi se va efectua în baza acelorași liste electorale utilizate la primul tur și în condițiile Instrucțiunii cu privire la particularitățile exercitării dreptului la vot la alegerile locale”, precizează CEC.

CIne sunt cei doi candidați la funcția de primar în Orhei

Pe 17 mai, la Orhei, candidatul independent Ramiz Ansarov a obținut primul loc în baza numărului de voturi, urmat de Sergiu Aga, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunelor.

Potrivit datelor CEC, Ramiz Ansarov a obținut cel mai mare număr de voturi – 2020 (23,14%).

ZdG a scris anterior că, deși în 2025 a devenit liderul organizației raionale Orhei a partidului „Inima Moldovei”, Ramiz Ansarov a intrat în cursă în calitate de candidat independent.

Ansarov a participat și la alegerile parlamentare din 25 septembrie 2025, fiind inclus pe lista partidului condus de Irina Vlah. Ulterior însă, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală de pe lista Blocului „Patriotic” în baza unei decizii adoptate de CEC și Curtea de Apel (CA) Centru, care au invocat suspiciuni privind o posibilă finanțare ilegală.

Deși candidează independent, în comentariile la videourile publicate de Ansarov pe rețelele de socializare apar numeroase mesaje de susținere din partea membrilor formațiunii „Inima Moldovei”.

Pe locul doi s-a clasat preotul Sergiu Aga, candidat din partea LOC, cu 1705 voturi (19,53%).

Cititorii Ziarului de Gardă l-au cunoscut pe preotul Sergiu Aga în cadrul unui reportaj publicat în mai 2024, în care a fost prezentat ca un lider comunitar atipic, ce îmbină misiunea duhovnicească cu implicarea socială și politică. Aga este o prezență activă în viața civică a orașului, deținând funcțiile de consilier municipal și raional.

Pe lângă activitatea politică, acesta este parohul bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” și directorul asociației „Filantropia Creștină”, prin intermediul căreia a dezvoltat un centru social multifuncțional cu patru niveluri în Orhei. Pentru a susține financiar aceste inițiative, a lansat atelierul „Atina”, unde sunt realizate haine tradiționale, iar veniturile sunt reinvestite în serviciile sociale ale centrului.

La Orhei au participat la votare 8818 alegători (34,36 %).

Cine sunt candidații care vor lupta pentru fotoliul de primar la Taraclia

În turul doi pentru la alegerile pentru funcția de primar al orașului Taraclia vor concura candidatul independent Alexandr Borimecicov și candidata Partidulul Socialiștilor (PSRM), Ecaterina Iacobceac.

La Taraclia, după numărarea tuturor proceselor verbale, Alexandr Borimecicov a obținut cele mai multe voturi – 1199 sau 31%.

Conform Nokta, candidatul a încercat deja aceeași cursă la alegerile din 2023, dar doar 2,85% (154 de persoane) l-au votat. El a fost înregistrat pentru campania actuală pe 14 aprilie: din cele 153 de semnături strânse, 148 au fost validate. Consiliul județean a numit-o pe Oxana Curuoglu trezorier al campaniei.

Pe hârtie, campania lui Alexandr Borimecicov abia există. Pe întreaga perioadă de raportare, doar 200 de lei venituri de la o persoană fizică, inclusiv 100 de lei comisioane bancare; soldul contului este de 100 de lei, iar voluntarii nu sunt prezenți. A treia săptămână de raportare nu a schimbat nimic.

Alexandr Borimecicov este de etnie bulgară, s-a născut în 1988 în Taraclia. A studiat de două ori în țara natală și de două ori în Bulgaria: istorie la Universitatea de Stat din Taraclia (2009), masterat în administrație publică la Universitatea Sf. Chiril și Metodiu din Veliko Tarnovo (2010), managementul afacerilor la Universitatea „Angel Kynchev” din Ruse (2024) — și tot acolo, în 2026, încă un masterat în comunicații internet și multimedia.

Pe locul doi, cu 1100 voturi sau 28% este candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac.

Ecaterina Iacobceac este candidata Partidului Socialist pe buletinul de vot numărul 2. Este șefa organizației teritoriale PSRM din Taraclia și, timp de mulți ani, primarul micului sat Novosiolovca din raionul Taraclia, potrivit datelor colectate de Nokta. A fost realeasă în 2023 cu 100% din voturi – 343 – împotriva a zero contracandidați: rivala ei din Partidul Șansa a fost retrasă din cursă înainte de vot. Victoria ei a fost convingătoare, deși necontestată.

Campania actuală se desfășoară cu sprijinul partidului, atât offline, cât și online. O echipă de partid din Chișinău a sosit pentru lansare, iar deputații Igor Dodon, Vladimir Odnostalko și Vlad Batrâncea vizitează periodic Taraclia pentru a face campanie.

Rapoartele financiare ale partidelor pentru această campanie nu au fost încă publicate, așa că este imposibil de evaluat amploarea cheltuielilor lor.

Candidații pentru funcția de primar la Ruseștii Noi, Ialoveni

În al doilea tur al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în Ruseștii Noi, Ialoveni, vor concura o candidată din partea Partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc și o candidată din partea PAS.

Diana Nastas, candidata Partidului „Democrația Acasă”, a obținut 552 din voturi, adică 30,87%.

Pe locul doi, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Valentina Merla, a obținut 412 voturi, sau 23,04%.

Pe 17 mai, la Ruseștii Noi, și-au exercitat dreptul la vot 1796 de persoane (aproximativ 39% din totalul așteptați la urne).

Actele de identitate vor fi restituite după exercitarea votului. CEC a modificat procedura de vot

Modificarea procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat.