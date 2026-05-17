Cine sunt candidații care vor lupta pentru fotoliul de primar la Taraclia: Alexandr Borimecicov și Ecaterina Iacobceac trec în turul doi

În turul doi pentru la alegerile pentru funcția de primar al orașului Taraclia vor concura candidatul independent Alexandr Borimecicov și candidata Partidulul Socialiștilor (PSRM), Ecaterina Iacobceac.

La Taraclia, după numărarea tuturor ptoceselor verbale, Alexandr Borimecicov a obținut cele mai multe voturi – 1199 sau 31%.

Pe locul doi, cu 1100 voturi sau 28% este candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac. Pe locul trei se află Andrei Lambru din partea PAS, care a obținut 14,97%.

Conform prevederilor legale, candidatul pentru funcția de primar se consideră ales dacă a întrunit mai mult de jumătate din voturile valabil exprimate ale alegătorilor care s-au prezentat la urnele de vot. În cazul în care niciun candidat nu întrunește această condiție, în termen de 2 săptămâni se va organiza al doilea tur de scrutin cu primii 2 candidați care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.

Alexandr Borimecicov: cel mai „sărac” candidat

Conform Nokta, candidatul a încercat deja aceeași cursă la alegerile din 2023, dar doar 2,85% (154 de persoane) l-au votat. El a fost înregistrat pentru campania actuală pe 14 aprilie: din cele 153 de semnături strânse, 148 au fost validate. Consiliul județean a numit-o pe Oxana Curuoglu trezorier al campaniei.

Alexandru Borimecicov/ Sursa: Nokta

200 de lei în cont

Pe hârtie, campania lui Alexandr Borimecicov abia există. Pe întreaga perioadă de raportare, doar 200 de lei venituri de la o persoană fizică, inclusiv 100 de lei comisioane bancare; soldul contului este de 100 de lei, iar voluntarii nu sunt prezenți. A treia săptămână de raportare nu a schimbat nimic.

Realitatea, însă, este alta. Pagina sa de Facebook conține videoclipuri de campanie cu mențiunea obligatorie privind publicitatea politică plătită: „Initiative Communications SRL, achiziționat conform contractului nr. «22/04 până la 22.04.2026» — contractul cu agenția de publicitate a fost semnat și plătit pe 22 aprilie. Aceste cheltuieli nu sunt reflectate în niciun raport financiar. Există o contradicție directă între zerourile declarate și publicitatea efectiv plătită. Este evident că deține și pliante tipărite — nici costul acestora nu este menționat în rapoarte.

Cine este Alexandr Borimecicov

Alexandr Borimecicov este de etnie bulgară, s-a născut în 1988 în Taraclia. A studiat de două ori în țara natală și de două ori în Bulgaria: istorie la Universitatea de Stat din Taraclia (2009), masterat în administrație publică la Universitatea Sf. Chiril și Metodiu din Veliko Tarnovo (2010), managementul afacerilor la Universitatea „Angel Kynchev” din Ruse (2024) — și tot acolo, în 2026, încă un masterat în comunicații internet și multimedia.

Carieră: manager de vânzări la MoldEvroseti (2008–2013), secția consulară a Ambasadei Bulgariei în Moldova (2011–2013), specialist în relații publice și atragerea de investiții la Primăria Taraclia (2013–2019), director al filialei StarNet din Taraclia (2019–2022), vicepreședinte al raionului Taraclia (2022–2023). Din 2023 — director al Asociației pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARDBM). Din 2025, în paralel — director administrativ al filialei din Taraclia a Universității „Angel Kynchev” din Ruse. La momentul candidaturii, el conduce simultan două organizații.

Programul este împărțit în trei etape: „100 de zile”, planul pe termen mediu și „Taraclia 2030”

Logica generală este atragerea de granturi externe ca răspuns universal la aproape orice problemă a orașului: de la stații de epurare până la adăposturi pentru câini fără stăpân. Alexandr Borimecicov nu menționează parteneri concreți și sume.

Cele două puncte cele mai importante din secțiunea „100 de zile” nu rezistă la o analiză mai atentă. Primul – „plata unică de 20 000 de lei la nașterea unui copil” – este o normă națională, valabilă pentru fiecare copil născut în Moldova: mai mult, din ianuarie 2026, suma se ridică la 21 886 de lei și nu ține deloc de competența primarului. Poate că Borimechkov se referă la o suplimentare municipală – dar în textul programului nu se spune nimic despre asta.

Al doilea – scutirea de impozitul pe proprietate pe o perioadă de 5 ani pentru familiile tinere. Măsura este formal realizabilă, dar la o rată de 0,2% din valoarea cadastrală a locuinței într-un oraș mic, economia totală pe cinci ani este de aproximativ 1 000–1 500 de lei. Asta cu condiția ca familia tânără să aibă o locuință proprie, nu una închiriată. Și nici la cumpărarea unui apartament nu schimbă nimic.

Printre cele care ies în evidență: auditul Apa Canal Taraclia cu scopul de a reduce tarifele, distribuirea zilnică a 200 de pâini sociale către persoanele nevoiașe și un punct detaliat privind câinii fără stăpân — capturarea, sterilizarea, microciparea, registrul, adăpostul în parteneriat cu ONG-uri. Din punct de vedere al detaliilor, acest punct le depășește pe multe altele.

Vectorul bulgar se desfășoară pe o linie separată: vacanța anuală a 50 de copii în Bulgaria, parteneriatul cu structurile bulgare, complexul etnic „Gaidabula” — toate acestea sunt o continuare directă a activității actuale a lui Alexandr Borimecicov în cadrul ARBOM și al Universității din Ruse, doar că de data aceasta în numele autorităților municipale — dacă le va obține.

O socialistă din Novosiolovca

Ecaterina Iacobceac este candidata Partidului Socialist pe buletinul de vot numărul 2. Este șefa organizației teritoriale PSRM din Taraclia și, timp de mulți ani, primarul micului sat Novosiolovca din raionul Taraclia, potrivit datelor colectate de Nokta. A fost realeasă în 2023 cu 100% din voturi – 343 – împotriva a zero contracandidați: rivala ei din Partidul Șansa a fost retrasă din cursă înainte de vot. Victoria ei a fost convingătoare, deși necontestată.

Ecaterina Iacobceac și Igor Dodon

Campania actuală se desfășoară cu sprijinul partidului, atât offline, cât și online. O echipă de partid din Chișinău a sosit pentru lansare, iar deputații Igor Dodon, Vladimir Odnostalko și Vlad Batrâncea vizitează periodic Taraclia pentru a face campanie.

Rapoartele financiare ale partidelor pentru această campanie nu au fost încă publicate, așa că este imposibil de evaluat amploarea cheltuielilor lor.

Cu toate acestea, câteva informații pot fi obținute din declarația de venit a lui Iacobceac pe 2025.

În 2025, veniturile primarului din Novosiolovca, Ecaterina Iacobceac, proveneau din patru surse – și împreună, acestea creează o imagine destul de interesantă.

Principala sursă de venit este salariul ei: pe parcursul anului, primăria din Novosiolovca i-a plătit 267.697 de lei, adică puțin peste 22.300 de lei pe lună. Acesta este salariul standard pentru un primar de sat.

Dar lucrurile devin mai interesante. Iacobceac deține un Mitsubishi Galant din 2006 – și, în loc să-l conducă pur și simplu la serviciu, l-a închiriat aceleiași primării pe care o conduce. Conform unui contract semnat pe 26 ianuarie 2025, primăria i-a plătit 27.409 lei din trezoreria locală pentru utilizarea autovehiculului personal. Acest lucru este formal legal și declarat, dar esența este simplă: funcționara primește bani de la buget, pe care îi gestionează singură. Legislația moldovenească privind conflictul de interese este concepută pentru a reglementa tocmai aceste tipuri de situații.

A treia linie de venit este un cadou de 24.000 de lei de la o anume Silvia Ceban. Această sumă este comparabilă cu un salariu complet de primar – o cifră semnificativă.

În timp ce Ecaterina lucrează ca primar în Novosiolovca, soțul ei câștigă bani în Germania: compania de construcții DSB Fassadenbau din Bremen, specializată în lucrări de fațade, i-a plătit 20.400 de euro pe an.

Între timp, familia trăiește pe credit: două împrumuturi de la Moldinconbank de 100.000 și 50.000 de lei cu o dobândă de 10,5% pe an (ambele până în 2027) plus un împrumut de la Iutecredit de 24.907 lei contractat în 2025. Datoria totală este de aproape 175.000 de lei. Declarația nu indică economii bancare sau active financiare.