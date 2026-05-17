La Orhei va avea loc turul doi pentru funcția de primar: Scorul obținut de candidatul independet Ramiz Ansarov și preotul Sergiu Aga

După numărarea a 100% din procesele verbale din Orhei, candidatul independent Ramiz Ansarov a obținut primul loc în baza numărului de voturi, urmat de Sergiu Aga, candidatul Partidului Liga Orașelor și Comunelor. La Orhei au participat la votare 8818 alegători (34,36 %).

Potrivit datelor CEC, Ramiz Ansarov a obținut cel mai mare număr de voturi – 2020 (23,14%).

Pe locul doi s-a clasat preotul Sergiu Aga, candidat din partea LOC, cu 1705 voturi (19,53%).

Sursa: pvlocale.cec.md

Ramiz Ansarov, independent de „Inima Moldovei”

ZdG a scris anterior că, deși în 2025 a devenit liderul organizației raionale Orhei a partidului „Inima Moldovei”, Ramiz Ansarov a intrat în cursă în calitate de candidat independent.

Ansarov a participat și la alegerile parlamentare din 25 septembrie 2025, fiind inclus pe lista partidului condus de Irina Vlah. Ulterior însă, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală de pe lista Blocului „Patriotic” în baza unei decizii adoptate de CEC și Curtea de Apel (CA) Centru, care au invocat suspiciuni privind o posibilă finanțare ilegală.

Deși candidează independent, în comentariile la videourile publicate de Ansarov pe rețelele de socializare apar numeroase mesaje de susținere din partea membrilor formațiunii „Inima Moldovei”.

Înainte de implicarea în viața politică, Ansarov a activat în cadrul Serviciului de investigații speciale și analiza riscurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

În 2018 a fost demis din funcție pentru prejudicierea imaginii țării și a instituției, după ce a fost acuzat că ar fi luat produse de parfumerie dintr-un magazin din apropierea Academiei Internaţionale a Organelor de Drept din Ungaria în timpul unei deplasări de serviciu. Acesta a explicat că produsele erau cadouri pentru soția sa, iar când a ajuns acasă a observat că „vânzătoarea nu a inclus în bon o mostră cosmetică de patru euro”. Potrivit lui, adevăratul motiv pentru care a fost demis este că a devenit „incomod”.

Ansarov afirmă că programul său se bazează pe trei direcții principale: ordine, stabilitate și dezvoltare. Acesta și-a prezentat planul electoral, care include programe pentru primele 100 de zile de mandat. Potrivit acestuia, una dintre primele intervenții va viza rețelele de apeduct și canalizare. Alte priorități includ îmbunătățirea transportului public, susținerea mediului de afaceri, lansarea unei linii fierbinți pentru raportarea corupției, precum și acordarea de granturi și burse.

Sergiu Aga, de la preot la primar

Partidul „Liga Orașelor și Comunelor” și-a anunțat, la rândul său, candidatul pentru funcția de primar al municipiului Orhei – Sergiu Aga, care a depus actele pentru înregistrare pe 4 aprilie.

Cititorii Ziarului de Gardă l-au cunoscut pe preotul Sergiu Aga în cadrul unui reportaj publicat în mai 2024, în care a fost prezentat ca un lider comunitar atipic, ce îmbină misiunea duhovnicească cu implicarea socială și politică. Aga este o prezență activă în viața civică a orașului, deținând funcțiile de consilier municipal și raional.

Pe lângă activitatea politică, acesta este parohul bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” și directorul asociației „Filantropia Creștină”, prin intermediul căreia a dezvoltat un centru social multifuncțional cu patru niveluri în Orhei. Pentru a susține financiar aceste inițiative, a lansat atelierul „Atina”, unde sunt realizate haine tradiționale, iar veniturile sunt reinvestite în serviciile sociale ale centrului.

Potrivit lui Sergiu Aga, prioritățile mandatului său ar include îmbunătățirea condițiilor din transportul public, dezvoltarea unui serviciu de taxi pentru persoanele social-vulnerabile, extinderea rețelelor de apă și canalizare la IP „Codru”, amplasarea tomberoanelor de gunoi pe mai multe străzi ale orașului, soluționarea problemei câinilor vagabonzi, redeschiderea OrheiLandului, crearea unei cantine sociale și susținerea mediului de afaceri prin reducerea birocrației.

Orhei, administrat timp de un deceniu de echipa lui Șor

Municipiul Orhei este locul din care Ilan Șor și-a început ascensiunea politică, câștigând funcția de primar în 2015. Administrat timp de un deceniu de condamnatul Ilan Șor și echipa sa, municipiul se pregătește acum să-și aleagă o nouă conducere pe 17 mai. Funcția de primar a devenit vacantă la sfârșitul anului trecut, după ce Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicarea în „Frauda bancară”, care se ascunde de justiție în Federația Rusă, a anunțat la 1 decembrie 2025 că se retrage din politică și că își retrage sprijinul politic pentru aleșii locali din partidele afiliate, cerându-le să demisioneze.

La scurt timp, primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia, ea fiind aleasă în 2023 din partea partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), formațiune afiliată lui Șor.