VIDEO Cine vrea să conducă Orheiul în era post-Șor: un preot, foști polițiști, antreprenori și persoane afiliate lui Șor. Profilul celor opt candidați 

Opt candidați au rămas în cursa electorală pentru funcția de primar al mun. Orhei din era post-Șor după ce trei au fost excluși. Candidatul lui Vasile Costiuc a fost exclus după ce Comisia Electorală Centrală a constatat existența unui bloc electoral camuflat între partidul condus de Costiuc și fostul Partid „Șor”, declarat neconstituțional.

O parte dintre pretendenții la funcția de primar de Orhei provin din fosta echipă a lui Șor, iar alții, deși candidează ca independenți, au avut legături până de curând cu diverse formațiuni politice.

Deși, cel puțin la nivel declarativ, Șor și-a anunțat retragerea din viața politică, ecoul lui încă mai este viu în orașul care l-a propulsat în politică. „90 % ar vota tot pentru Ilan Șor, numai să vină înapoi în Orhei”; „Mai înainte de Ilan Șor era dezastru”; „Echipa lui Ilan Șor a făcut foarte multe pentru orașul nostru” – acestea sunt câteva dintre răspunsurile locuitorilor municipiului Orhei la întrebarea dacă își doresc sau nu o schimbare în conducerea administrației locale în contextul alegerilor programate pentru 17 mai.

Orhei, administrat timp de un deceniu de echipa lui Șor

Municipiul Orhei este locul din care Ilan Șor și-a început ascensiunea politică, câștigând funcția de primar în 2015. Administrat timp de un deceniu de condamnatul Ilan Șor și echipa sa, municipiul se pregătește acum să-și aleagă o nouă conducere pe 17 mai. Funcția de primar a devenit vacantă la sfârșitul anului trecut, după ce Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicarea în „Frauda bancară”, care se ascunde de justiție în Federația Rusă, a anunțat la 1 decembrie 2025 că se retrage din politică și că își retrage sprijinul politic pentru aleșii locali din partidele afiliate, cerându-le să demisioneze.

La scurt timp, primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia, ea fiind aleasă în 2023 din partea partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), formațiune afiliată lui Șor. În acest context, Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit organizarea alegerilor locale noi pentru data de 17 mai 2026.

Opt candidați: patru independenți și patru susținuți de partide politice

În cursa pentru funcția de primar al municipiului Orhei au fost înregistrați opt candidați: patru independenți și patru susținuți de partide politice. Deși Ilan Șor și-a declarat retragerea din viața politică, o parte dintre candidații la funcția de primar de Orhei provin din fosta sa echipă, iar alții, deși candidează ca independenți, au avut legături până de curând cu diverse formațiuni politice.

Diana Memeț, fosta primăriță desemnată de Ilan Șor

În prezent lectoră la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), Diana Memeț candidează independent pentru funcția de primar al municipiului Orhei. Ea a ocupat pentru o scurtă perioadă funcția de primar în 2019, fiind desemnată printr-o dispoziție semnată de Ilan Șor, după ce acesta a renunțat la mandatul de primar pentru a deveni deputat. La acel moment, Diana Memeț era viceprimăriță a orașului. La alegerile parlamentare din 2021, aceasta a figurat pe lista fostului partid „Șor”.

O anchetă publicată în 2022 de Ziarul de Gardă arată că Diana Memeț a făcut parte din structura partidului „Șor”, fiind implicată în mobilizarea activiștilor pentru colectarea semnăturilor în campaniile electorale. Într-o altă anchetă publicată în același an, mai multe conversații purtate între Dinu Țurcanu, fost consilier raional ales pe listele fostului partid „Șor”, și Diana Memeț, în perioada în care activa ca prezentatoare la Televiziunea Centrală, afiliată lui Ilan Șor, arătau că subiectele abordate erau coordonate în prealabil cu Marina Tauber sau cu alți reprezentanți ai partidului.

Aceasta însă neagă legăturile politice cu Șor. „Eu din cauza asta am plecat de acolo. Eu nu am făcut politică, eu nu am fost implicată în proteste și forțele de ordine cu siguranță asta cunosc. Eu nu am făcut politică și toate jocurile acestea murdare, eu nu am fost implicată în acestea și pentru mine asta e important”, a declarat ea pentru ZdG.

Având în vedere că mandatul va fi unul scurt, până la alegerile locale din 2027, candidata își bazează campania pe experiența acumulată în administrația locală în perioada în care a activat la Primăria Orhei, inclusiv în timpul mandatului lui Ilan Șor.

„Nu avem timp ca noul primar să se acomodeze, să cunoască echipa, să înțeleagă problemele orașului. (…) Am lucrat la Primăria Orhei ca primar interimar și viceprimar. Cunosc problemele orașului nu din auzite, nu din presă, dar pentru că le-am trăit și am lucrat zilnic ca să le rezolv. Știu mai bine ca oricine unde sunt problemele și care sunt urgențele”, argumentează ea într-un video publicat pe rețelele sociale.

Deși candidează independent, Diana Memeț susține că vine în fața alegătorilor cu „o echipă de profesioniști care știe cum să atragă fonduri și cum să administreze eficient bugetul existent al orașului”.

Ramiz Ansarov, independent de „Inima Moldovei”

Deși în 2025 a devenit liderul organizației raionale Orhei a partidului „Inima Moldovei”, Ramiz Ansarov a intrat în cursă în calitate de candidat independent.

Ansarov a participat și la alegerile parlamentare din 25 septembrie 2025, fiind inclus pe lista partidului condus de Irina Vlah. Ulterior însă, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală de pe lista Blocului „Patriotic” în baza unei decizii adoptate de CEC și Curtea de Apel (CA) Centru, care au invocat suspiciuni privind o posibilă finanțare ilegală.

Deși candidează independent, în comentariile la videourile publicate de Ansarov pe rețelele de socializare apar numeroase mesaje de susținere din partea membrilor formațiunii „Inima Moldovei”. Printre susținătorii săi activi în mediul online se numără și Victor Topal, fost șef al Direcției teritoriale a Serviciului de Informații și Securitate din Găgăuzia. De asemenea, sprijin public i-au exprimat și alți membri ai partidului, precum Diana Bilic-Rosipanu, Sergiu Butuc, Gheorghe Cazaciuc sau Tatiana Marin.

Înainte de implicarea în viața politică, Ansarov a activat în cadrul Serviciului de investigații speciale și analiza riscurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

În 2018 a fost demis din funcție pentru prejudicierea imaginii țării și a instituției, după ce a fost acuzat că ar fi luat produse de parfumerie dintr-un magazin din apropierea Academiei Internaţionale a Organelor de Drept din Ungaria în timpul unei deplasări de serviciu. Acesta a explicat că produsele erau cadouri pentru soția sa, iar când a ajuns acasă a observat că „vânzătoarea nu a inclus în bon o mostră cosmetică de patru euro”. Potrivit lui, adevăratul motiv pentru care a fost demis este că a devenit „incomod”.

Ansarov afirmă că programul său se bazează pe trei direcții principale: ordine, stabilitate și dezvoltare. Acesta și-a prezentat planul electoral, care include programe pentru primele 100 de zile de mandat. Potrivit acestuia, una dintre primele intervenții va viza rețelele de apeduct și canalizare. Alte priorități includ îmbunătățirea transportului public, susținerea mediului de afaceri, lansarea unei linii fierbinți pentru raportarea corupției, precum și acordarea de granturi și burse.

Andrei Don, angajat la Primăria Chișinău, candidează independent la Orhei

Andrei Don candidează independent la funcția de primar al municipiului Orhei. Anterior, acesta a deținut funcția de președinte al Asociației Polițiștilor „Pro Motus”, care apără drepturile și interesele polițiștilor, după ce a lucrat mai mulți ani polițist.

Ulterior, acesta a deținut funcția de șef interimar al secției social-economice a Preturii sectorului Botanica din municipiul Chișinău, iar din 2023 este specialist principal în secția social-umanitară și relații interetnice din cadrul Primăriei Chișinău.

Într-un video publicat pe rețelele de socializare, candidatul a prezentat parcul industrial din comuna Miroslava, România, susținând că dorește să implementeze un astfel de proiect și în municipiul Orhei.

Vasile Adașan, președintele raionului Orhei, fost candidat PDCM la primărie

„Fără politică. Pentru Orhei” – cu acest slogan candidează independent Vasile Adașan, actualul președinte al Consiliului raional Orhei.

În mai 2016, Adașan a fost numit șef al Inspectoratului de Poliție al municipiului Orhei prin ordinul fostului șef al Inspectoratul General al Poliției, Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu și fals în acte. Anterior, Adașan a candidat la funcția de primar din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), formațiune condusă de Ion Chicu, obținând doar 170 de voturi.

Ulterior, acesta a devenit consilier raional din partea aceluiași partid, iar la 22 decembrie 2023 a fost ales președinte al Consiliului raional. Accederea sa în această funcție a fost posibilă cu sprijinul unor partide afiliate deputatului fugar Ilan Șor – „Forța pentru Alternativa și Salvarea Moldovei” (FASM) și „Renaștere”.

În campania electorală, Adașan a publicat mai multe videoclipuri în care apare purtând dialoguri cu locuitorii orașului, ascultând problemele acestora și făcând promisiuni. În calitate de fost polițist, acesta susține că una dintre prioritățile sale va fi combaterea fenomenului drogurilor.

Sergiu Aga, de la preot la primar

Partidul „Liga Orașelor și Comunelor” și-a anunțat, la rândul său, candidatul pentru funcția de primar al municipiului Orhei – Sergiu Aga, care a depus actele pentru înregistrare pe 4 aprilie.

Cititorii Ziarului de Gardă l-au cunoscut pe preotul Sergiu Aga în cadrul unui reportaj publicat în mai 2024, în care a fost prezentat ca un lider comunitar atipic, ce îmbină misiunea duhovnicească cu implicarea socială și politică. Aga este o prezență activă în viața civică a orașului, deținând funcțiile de consilier municipal și raional.

Pe lângă activitatea politică, acesta este parohul bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” și directorul asociației „Filantropia Creștină”, prin intermediul căreia a dezvoltat un centru social multifuncțional cu patru niveluri în Orhei. Pentru a susține financiar aceste inițiative, a lansat atelierul „Atina”, unde sunt realizate haine tradiționale, iar veniturile sunt reinvestite în serviciile sociale ale centrului.

Potrivit lui Sergiu Aga, prioritățile mandatului său ar include îmbunătățirea condițiilor din transportul public, dezvoltarea unui serviciu de taxi pentru persoanele social-vulnerabile, extinderea rețelelor de apă și canalizare la IP „Codru”, amplasarea tomberoanelor de gunoi pe mai multe străzi ale orașului, soluționarea problemei câinilor vagabonzi, redeschiderea OrheiLandului, crearea unei cantine sociale și susținerea mediului de afaceri prin reducerea birocrației.

Sergiu Pîslaru, Partidul Verde Ecologist

Partidul Verde Ecologist l-a desemnat candidat la funcția de primar al municipiului Orhei pe Sergiu Pîslaru, antreprenor originar din sectorul Lupoaica al mun. Orhei. Acesta a ocupat funcția de viceprimar în martie 2018, în perioada administrației lui Ilan Șor, fiind responsabil de domeniul economic, investițional și al construcțiilor.

La alegerile locale din 2023, Pîslaru a candidat la funcția de primar din partea partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), în cadrul căruia deținea și funcția de președinte al organizației teritoriale. Potrivit lui, a făcut parte din diasporă timp de 20 de ani.

„În continuare îmi doresc ca orașul meu să fie la fel de verde, frumos și să implementăm proiecte verzi și europene. Un primar trebuie să fie decent, să nu fie manipulat politic și să lucreze în interesele cetățenilor”, a afirmat Pîslaru într-un video publicat pe rețelele de socializare.

Sergiu Stanciu, candidatul partidului de guvernare

Sergiu Stanciu, administratorul complexului „Chișinău Arena”, a intrat în cursa pentru Primăria mun. Orhei din partea formațiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS).

Stanciu a mai fost desemnat de PAS candidat la această funcție și în 2023, când a obținut doar 17 % din voturi. În perioada 2013–2015, acesta a deținut funcția de viceministru al Tineretului și Sportului. De-a lungul carierei, a mai activat ca director al Direcției Informațional-Analitice din cadrul Parlamentului R. Moldova, director al postului de radio „Radio România Chișinău”, director general al Institutului Muncii și ca șef al Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului R. Moldova.

În martie 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că Stanciu a încălcat regimul juridic al incompatibilităților prin nesoluționarea în termen legal a unei situații generate de deținerea simultană a funcției de membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare al IP Compania „Teleradio-Moldova” și a mandatului de consilier în Consiliul municipal Orhei. La scurt timp, acesta a renunțat la ambele funcții.

Deși a beneficiat de încrederea cetățenilor și a fost ales consilier municipal la Orhei, Stanciu a recunoscut că, „deși formal am deținut această calitate, în mod efectiv nu am exercitat funcțiile specifice consilierilor municipali”. Acesta a precizat că pe întreaga durată a mandatului nu a participat „la nicio ședință a Consiliului municipal Orhei, nu am fost membru în nicio comisie de specialitate din cadrul acestuia”.

Totuși, în calitate de candidat, Sergiu Stanciu vine cu un „program amplu”.

„Problema transportului public în municipiul Orhei va fi rezolvată, podul dintre Slobozia și Orhei va fi reparat și, cel mai important, voi avea grijă, în calitate de primar, să aduc investiții în Orhei, astfel ca tinerii să aibă locuri de muncă și să rămână aici, acasă”, a susținut candidatul PAS.

Totodată, Sergiu Stanciu promite realizarea mai multor proiecte, printre care construirea unui centru sportiv regional, deschiderea unei hale agroalimentare, reabilitarea centrului istoric al orașului, extinderea rețelelor de apeduct și canalizare, îmbunătățirea gestionării și sortării deșeurilor, precum și digitalizarea serviciilor municipale.

Stanislav Balan, candidatul PSRM „care nu a mai fost implicat anterior în politică”

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că îl înaintează în cursa electorală pe Stanislav Balan. Într-o postare pe rețelele sociale, liderul formațiunii, Igor Dodon, a declarat că Balan este un „antreprenor care nu a mai fost implicat anterior în politică”. Acesta a mai adăugat că Balan nu a făcut parte din echipa lui Ilan Șor și că „fratele lui este activist de-al nostru din partid”.

Stanislav Balan este fondatorul și administratorul unei companii de pavaj din Orhei. Potrivit lui, experiența în mediul antreprenorial îi oferă competențele necesare pentru a conduce orașul.

„Nu vin cu promisiuni desenate pe hârtie, vin cu experiența omului care știe cât costă un metru de asfalt și câtă sudoare stă în spatele pavajului bine pus. (…) Știu cum să gestionez un buget, cum să cer calitate de la contractori și cum să finalizez un proiect la timp”, a declarat Balan.

Totodată, candidatul PSRM promite redeschiderea parcului „OrheiLand”, construit în perioada în care administrația locală era condusă de Ilan Șor și închis, potrivit acestuia, în urma unor „jocuri politice”.

„90 % ar vota tot pentru Ilan Șor, numai să vină înapoi în Orhei”

De-a lungul anilor, beneficiind de sprijin financiar de la Kremlin, Ilan Șor și-a construit popularitatea în Orhei prin mai multe inițiative: de la ajutoare financiare pentru pensionari până la proiecte de infrastructură socială, precum parcul de distracții „OrheiLand” cu acces gratuit.

Deși condamnat definitiv în decembrie 2024 de către Curtea Supremă de Justiție (CSJ) la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, Partidul „Șor” fiind declarat neconstituțional, proiectele și ajutoarele oferite în perioada în care controla administrația locală și-au lăsat amprenta asupra unei părți a electoratului.

Într-o discuție cu locuitorii din Orhei, majoritatea au susținut că l-ar vrea înapoi pe Ilan Șor la conducerea orașului sau, cel puțin, o echipă care să continue ceea ce s-a făcut în perioada lui.

Un locuitor explică că atunci „când a venit Ilan Șor în candidat la funcția de primar, toți se fereau, dar acum, dacă întrebați majoritatea orheienilor, 90 % ar vota tot pentru Ilan Șor, numai să vină înapoi în Orhei. Asta-i situația. Și noi nu suntem naivi, nu suntem cumva creduli, dar s-a văzut niște acțiuni concrete.” Deși bărbatul este la curent cu faptul că Șor este condamnat definitiv în R. Moldova, acesta a făcut referire la Biblie: „Iartă și vei fi iertat.”

Locuitor al orașului Orhei

Aceeași idee apare și în răspunsurile altor persoane, care menționează că Ilan Șor și echipa sa „a făcut foarte multe pentru orașul nostru”. Mulți dintre cei întrebați au spus că nu cred că viitorul primar va reuși să facă, cel puțin, la fel de mult cât s-a făcut în timpul administrației conduse de Șor. „El a făcut drumuri care nu s-au făcut nici în vremea sovietică”, a declarat un bărbat.

O femeie, locuitoare a municipiului Orhei, a menționat că „dacă Șor s-a dus, eu cred că deja totul o să se ducă de râpă”. Un alt bărbat și-a arătat dorința de a-l întoarce pe Șor, susținând că „mai înainte de Ilan Șor era dezastru”. Totuși, o persoană a declarat că „ar fi bine” să aibă loc o schimbare în conducerea orașului.

Trei candidați – excluși din cursa electorală

Cursa electorală pentru Primăria municipiului Orhei ar fi putut include 11 candidați, însă trei dintre aceștia nu au mai ajuns în buletinul de vot. Este vorba despre Adrian Dulgher (independent), Victor Perțu (din partea partidului „Democrația Acasă”) și Dumitru Melnic (din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova), care au fost excluși din cursa electorală.

Adrian Dulgher, care se prezintă drept „milionar”, nu a fost înregistrat de CEC după ce s-a constatat că, deși a depus dosarul în calitate de candidat independent, figura încă drept membru al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Această situație contravine prevederilor legale, care impun lipsa apartenenței politice timp de cel puțin 70 de zile înainte de scrutin.

Cu aproximativ două săptămâni înainte de alegeri, a fost exclus și Victor Perțu, candidatul Partidului „Democrația Acasă”, CEC constatând existența unui bloc electoral camuflat între această formațiune și fostul Partid „Șor”, declarat neconstituțional. Joi, 7 mai, Judecătoria Orhei a anulat decizia Comisiei Electorale Centrale, invocând faptul că cererea privind excluderea a fost admisă peste termenul legal. Ulterior, Curtea de Apel Nord a anulat hotărârea pronunțată de Judecătoria Orhei, astfel că Perțu rămâne în afara buletinului de vot.

Deși în prezent este directorul Regiei Apă-Canal Orhei, Victor Perțu a fost, în perioada 2015–2024, asociat cu rețeaua politică a lui Ilan Șor. Acesta a participat frecvent la acțiunile organizate de partid și a apărut alături de persoane din anturajul acestuia, precum Marina Tauber, Alexei Lungu și Tatiana Cociu. Totodată, Perțu a fost unul dintre liderii protestelor organizate de fostul Partid „Șor”. În timpul campaniei electorale, la conferințele de presă ale partidului „Democrația Acasă” au fost prezenți și membri ai structurilor asociate lui Șor, inclusiv activiști și consilieri raionali din partea Forței de Alternativă și de Salvare a Moldovei, afiliată fostului Partid „Șor”. Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a declarat că a atacat la CA decizia CEC, și că „cineva din comisia Electorală Centrală va sta la pușcărie pentru aceste abuzuri”.

Activiști, consilier raionali și foști aleși locali pe lista partidului Șor, alături de Costiuc și Perțu

În cazul lui Dumitru Melnic, desemnat de PCRM, excluderea a avut loc în urma unui demers depus chiar de formațiune, care a invocat faptul că desemnarea sa nu a respectat deciziile organelor centrale ale partidului. Deși Melnic beneficia de susținerea unei fracțiuni parlamentare, candidatul nu a avut parte de promovare. Nu au fost publicate informații despre programul electoral sau o fotografie a acestuia pe paginile oficiale ale partidului sau pe rețelele sociale administrate de formațiune ori de membrii acesteia.