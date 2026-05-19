„Locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană” – conferință de presă la Strasbourg susținută de Maia Sandu și Roberta Metsola

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat marți, 19 mai, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după întrevederea bilaterală, că „locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană”, adăugând că Parlamentul European, în calitate de aliat solid, va continua să sprijine țara noastră.

„Oamenii din Republica Moldova au ales Europa, vă mișcați înainte spre aderare cu determinare și, în pofida interferențelor constante de destabilizare din partea Federației Ruse, vă mențineți ferm poziția, înrădăcinată în valorile democratice europene. (…) Mesajul meu de astăzi este că Parlamentul European va continua să susțină Republica Moldova pe toate căile posibile”, a declarat Roberta Metsola.

Aceasta a amintit că, anul trecut, Parlamentul European a deschis o antenă la Chișinău și că, recent, a reînnoit memorandumul de înțelegere cu Parlamentul Republicii Moldova, ambele inițiative consolidând cooperarea parlamentară.

„Am votat pentru ca în următorul buget pe termen lung al UE să fie incluse fonduri de preaderare suficiente pentru Republica Moldova, pentru a susține țara pe calea reformelor. Pentru că, dacă investim în Moldova astăzi, investim în Europa de mâine”, a continuat președinta Parlamentului European.

Roberta Metsola a mai declarat că este momentul ca negocierile de aderare să avanseze, deoarece, cu Republica Moldova alături, Uniunea devine mai puternică.

La rândul său, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova își dorește să continue parcursul de aderare la UE și că este pregătită să deschidă negocierile pe toate clusterele.

„Suntem pregătiți să deschidem negocierile pe toate clusterele. Atât Consiliul, cât și Comisia susțin că suntem pregătiți. Moldova livrează rezultate treptat pe fiecare angajament”, a spus președinta Republicii Moldova.

„Deschiderea tuturor clusterelor i-ar permite R. Moldova să treacă la următorii pași. Vom avea în continuare foarte mult de lucru, dar vrem să ni se dea voie să trecem la următorii pași”, a mai declarat Maia Sandu.

Pe 19 mai, la Strasbourg, unde Parlamentul European își desfășoară sesiunea plenară, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, are programate discuții cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și cu reprezentanții principalelor grupuri politice: Partidul Popular European (PPE), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D), Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), Renew Europe și grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE).

Totodată, președinta Maia Sandu va fi decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.