VIDEO „Eram și eu atașat de Rusia, de Uniunea Sovietică, dar de când cu războiul ăsta, parcă…” Abonații ZdG din Pelinia, despre probleme, informare, război și integrare europeană

La Pelinia, satul cu cei mai mulți abonați la ZdG în 2025, am discutat cu unii cititori despre problemele cu care se confruntă, despre așteptările lor față de autorități, sursele de informare, dar și despre parcursul european al țării.

„Uniunea Europeană foarte mult ajutor ne dă. Dar mulți din ei nu înțeleg asta”, ne-a spus Vladimir, un cititor în vârstă de 72 de ani. Și Victor, un alt cititor ZdG în vârstă de 25 de ani, crede că țara merge în direcția corectă: „Unicul lucru ce îmi place este că țara se mișcă într-o direcție bună, adică spre Uniunea Europeană.”

La câțiva metri de la intrarea în sat am descoperit Muzeul din Pelinia. Un spațiu mare în care istoria satului a fost culeasă de la fiecare casă și adunată într-un singur loc. Directoarea muzeului, Svetlana Gureanu, ne-a vorbit despre începuturile localității.

„Eu nu cred că în ziar o să fie vreodată vreo știre falsă”

„Satul Pelinia se spune că a fost întemeiat încă prin secolul al XVII-lea, nu departe de satul Sîngureni, pe malul râului Răut. Dar, neavând o legătură strânsă cu băștinașii de acolo, din cauza unor certuri, s-au schimbat cu traiul și au venit nu departe de cimitirul nostru, unde s-au așezat cu traiul. Sat mare, frumos, oameni gospodari. La moment, avem aproximativ șapte mii de locuitori ai satului. Am avut și peste zece mii”, a precizat directoarea muzeului.

„Mie îmi place foarte mult să citesc. De când au apărut telefoanele și Facebook-ul și vedeam că acolo sunt și niște știri false, e clar că eu nu cred că în ziar o să fie vreodată vreo știre falsă”, ne-a zis Svetlana Gureanu, referindu-se la articolele din ZdG.

La bibliotecă: „Cel mai vârstnic cititor are 68 de ani și cel mai tânăr cititor – 5 ani jumătate”

Imediat lângă muzeu găsim și biblioteca din sat. Bibliotecara Veronica Rusu ne-a informat că cel mai tânăr cititor din Pelinia are doar cinci ani.

„Vreau să zic că citește lumea la Pelinia. Citesc cel mai mult copiii, de la grădiniță chiar, până în clasele gimnaziale, până în clasa a VII-a, după a VII-a – mai puțin. Mă bucură faptul că sunt și adulți care citesc. Avem cel mai vârstnic cititor care are 68 de ani și cel mai tânăr cititor – 5 ani jumătate.

Mai ales acum, că avem un amalgam de informații și nu toată informația este adevărată, trebuie să o selectăm, trebuie să știm să selectăm știrile corect, știrile adevărate dintre cele false. Eu mă strădui, ca bibliotecar, ca societatea noastră din Pelinia să fie informată corect”, ne-a mai zis Veronica Rusu, bibliotecară principală la Biblioteca publică „Ianoș Țurcanu” din Pelinia.

„Eram și eu atașat de Rusia, de Uniunea Sovietică, dar de când cu războiul ăsta, parcă…”

La câteva străzi distanță de bibliotecă l-am întâlnit pe primul abonat al ZdG. Scorpan Vladimir are 72 de ani și s-a abonat la ZdG acum trei ani, când a decis că, după ce a muncit o viață, e timpul să petreacă mai mult timp acasă. Astfel, i-a apărut și mai mult timp pentru lectură.

„Ne-am abonat, că dintre toate ziarele el e cel mai drept, cel mai independent. Sunt multe lucruri interesante, se luptă ziarul independent cu corupția și cu toate acestea, știți ce au făcut investigațiile lor de multe ori. Cum văd, nu se tem de nimic și spun adevărul în față. Mie îmi pare că e totul bun, dacă ar fi și o rubrică despre sport, să zicem, eu sunt în vârstă, dar sportul îl iubesc. Iaca la ProTV la urmă spun despre sport, despre timp”, și-a expus părerea Vladimir, abonat la ZdG.

Pensionar, Vladimir este interesat în mod special de subiectele politice. El susține parcursul european al țării și își dorește să se instaureze pacea în țara vecină.

— Viața politică, singuri vedeți cum e ea. Mie îmi place că multe lucruri se schimbă.

— Despre viitorul european al țării noastre ce credeți? Vedeți R. Moldova în Uniunea Europeană în viitor?

– Da, o văd, dar vedeți că chiar ne-am gândit că o să fie cum au zis, până în 2029, dar chiar zilele acestea au vorbit că măcar până în 2030, sunt tot felul de obstacole, de pripoane, care ne încurcă. Mai ales că suntem la pachet cu Ucraina, ei au mai multe întrebări, e mai problematic. Dar și la noi sunt întrebările cu Transnistria, cum o să fie alipirea, cum o să fie unirea, ori o să intrăm (în UE, n.r.) fără Transnistria? Cu speranța trăim, dar o să vedem. Uniunea Europeană dă ajutor, foarte mult ajutor ne dă. Dar mulți din ei nu înțeleg asta. Ori înțeleg, dar o tratează totuși altfel. Eram și eu atașat de Rusia, de Uniunea Sovietică, dar de când cu războiul ăsta, parcă…

Să nu fie mai rău și să nu fie război. Să fie pace. Să nu umblăm cu copilașii de mână să ne ascundem. Vedeți cum seara se culcă și dimineața se întâmplă că nu se trezesc sau au căzut acolo peste clădire, dincolo peste clădire, dar cu ce sunt de vină copilașii care abia au început să trăiască?” se întreabă bărbatul.

„Ziarul de Gardă nu-l schimb pe niciunul”

Valentina Bantaș este abonată la Ziarul de Gardă de peste 10 ani. Fiind vecină cu Vladimir, când ne-a observat, a ieșit din curte dornică să stea de vorbă cu noi. Femeia ne-a povestit că uneori, cei doi discută, ca între vecini, despre articolele citite în ziar.

„Din primul an mi-a plăcut tot. Tot ce scrie e interesant și e drept. Și îmi plac și ultimele știri, îmi place că este programa și îmi place «De joi până joi» . Acum, dacă sunt la pensie, am timp. Mai înainte aveam «Tinerimea Moldovei» , «Moldova Socialistă», «Femeile Moldovei», am mai avut, dar Ziarul de Gardă nu-l schimb pe niciunul”, ne-a zis, sigură pe ea, Valentina.

„Oamenii, în primul rând, caută adevărul”

Continuând plimbarea prin Pelinia, l-am întâlnit pe Victor, un tânăr de 25 de ani care s-a întors recent să locuiască în sat după mai mulți ani petrecuți în capitală. Deși nu are încă un abonament fizic la ziar, acesta spune că urmărește Ziarul de Gardă pe toate rețelele sociale.

„Urmăresc demult, am deja vreo trei ani de când urmăresc Ziarul de Gardă. Permanent, ori de câte ori ieșeau video noi, eram primul care mă uitam. La 20 de minute după ce apărea pe canal, îmi apărea (notificare, n.r) și mă uitam. Oamenii, în primul rând, caută adevărul, toți iubesc adevărul, de asta și, posibil, oamenii așa de tare se atrag față de Ziarul de Gardă”, ne-a spus tânărul.

Și pe Victor îl bucură parcursul european al R. Moldova.

„Unicul lucru ce îmi place este că țara se mișcă într-o direcție bună, adică spre Uniunea Europeană. Poate partidul de la putere, cum și am spus, are plusuri și are minusuri, dar cel mai mare plus este că se mișcă în direcția pozitivă”, este sigur tânărul.

„Acum, când te duci la medici, ei nu prea au timp să se ocupe cu noi”

Nina Ghilescu, o altă pensionară din Pelinia, ne împărtășește că cea mai mare grijă a ei este sănătatea și accesul la medicamente, prețul cărora a crescut considerabil. Aceasta are un mesaj pentru politicieni: să aibă mai multă grijă de cetățeni.

„Să ne ajute cu lecuirile, asta eu doresc. Doresc ca politicienii să aibă grijă de toată lumea. Mai înainte nu era așa scumpete. Te duceai la medici, parcă altfel, dar acum, când te duci la medici, ei nu prea au timp să se ocupe cu noi”, a punctat ea.

Femeia este abonată la ziar de trei ani. După ce i-l livrează poștașul, îi citește mamei sale, care și-a pierdut vederea.

„Am mai auzit și la televizor, se spunea despre Ziarul de Gardă, m-am abonat și mi-a plăcut. Iată anul trecut am fost abonată, anul acesta și un an mai înainte, deja al treilea an. Îmi place de toate, oleacă de știri, povestioare sunt interesante. Mama mea e oarbă, nu vede și îi mai citesc și ei și e interesant. Îi mai citesc și bancuri, îmi place că este multă culinărie acolo. Îmi place de toate, le răsfoiesc, mă întorc, apoi iar. Iarna am citit mai mult, acum deja nu prea am timp. Dar când îl primesc, mă uit rapid, măcar ceva ceva”, ne-a mai povestit Nina.

Pelinia, cea mai mare localitate rurală din regiunea de Nord a țării

Pelinia este un sat şi comună din raionul Drochia. Satul are o suprafaţă de circa 6,06 kilometri pătraţi, fiind unicul sat din comuna cu acelaşi nume, situat la distanța de 17 km de orașul Drochia și 163 km de Chișinău. Datele publice arată că satul Pelinia a fost menționat documentar în anul 1758.

Conform rezultatelor Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, satul Pelinia din raionul Drochia este evidențiat ca fiind cea mai mare localitate rurală din regiunea de Nord a țării, având 4900 de locuitori. 231 de familii din Pelinia sunt abonate la Ziarul de Gardă și îl primesc acasă la fiecare sfârșit de săptămână.