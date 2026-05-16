Două femei din Chișinău, noi victime ale escrocilor. Una dintre ele a contractat două credite de 260 de mii de lei și a transmis banii unui necunoscut

În ultimele ore, oamenii legii au înregistrat două cazuri de escrocherie în care două femei au fost înșelate și au pierdut „sume mari de bani”.

În primul caz, conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), o femeie de 52 de ani, din sectorul Botanica, a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unei companii de livrare a coletelor, iar ulterior polițiști și reprezentanți ai Bǎncii Naționale a Moldovei (BNM).

„Prin inducere în eroare, aceasta a contractat două credite de 260 000 de lei și a transmis banii unui necunoscut.

În alt caz, o femeie de 48 de ani, din sectorul Rîșcani, a fost convinsă de escroci, prezentându-se drept angajați ai BNM și MAI, să transmită 30 000 de euro pentru o pretinsă „verificare” a banilor”, se menționează într-un comunicat al Poliției.

Poliția investighează cazurile și îndeamnă cetățenii să NU ofere date personale sau bani persoanelor necunoscute și să apeleze 112 în caz de suspiciuni.