„Un gest de disperare geopolitică și dovada incontestabilă a erodării influenței ruse”. Putin simplifică acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană: ce spun autoritățile și experții

Dictatorul rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene ar urma să obțină cetățenia rusă printr-o procedură simplificată. Reprezentanții Biroului politici de reintegrare al Guvernului au reiterat pentru Ziarul de Gardă că documentul nu produce efecte juridice în R. Moldova și că autoritățile vor continua să promoveze „procesul de reintegrare a țării cu toată determinarea”. Totodată, Vadim Vieru, director de program al Asociației Promo-LEX, consideră că decretul reprezintă „un gest de disperare geopolitică și dovada incontestabilă a erodării influenței ruse”, iar Valeriu Pașa, președintele WatchDog.MD, afirmă că scopul Kremlinului „este să joace pe frica de război atât a decidenților, cât și a cetățenilor de rând”.

Guvern: „Respectarea suveranității și integrității teritoriale rămâne un principiu fundamental”

Solicitată de ZdG pentru un comentariu în legătură cu decretul semnat de Putin, Mariana Sarî, purtătoarea de cuvânt a Biroului politici de reintegrare a declarat că „actele adoptate de alt stat nu produc efecte juridice pe teritoriul altui stat”, iar respectarea suveranității și integrității teritoriale rămâne „un principiu fundamental”.

„Vom continua să promovam procesul de reintegrare a țării cu toată determinarea”, afirmă Sarî.

„Adunarea a maxim 1000 de cereri ar fi o surpriză majoră. Este un gest de disperare geopolitică”

Într-un comentariu pentru ZdG, avocatul Vadim Vieru, director de program al Asociației Promo-LEX, subliniază că decretul semnat de Vladimir Putin pe 15 mai, care promite locuitorilor din regiunea transnistreană cetățenia rusă în regim simplificat, reprezintă „o simplă fumigenă geopolitică”.

„Invocarea protejării drepturilor omului sfidează realitatea. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat deja în zeci de hotărâri responsabilitatea Moscovei pentru abuzuri grave în stânga Nistrului, de la tortură la cenzură. Pretinsa protecție prin pașapoarte este un fals evident. Reprezintă un truc ieftin pentru mascarea propriilor abuzuri. Acest act pică testul pragmatismului. Astăzi, valoarea pașaportului rusesc a atins minime istorice. Nu mai oferă securitate sau oportunități. Aduce doar izolare internațională, sancțiuni și riscul recrutării militare. Locuitorii din zonă înțeleg perfect situația, optând masiv pentru actele statului moldovenesc. Acestea garantează drepturi depline, libertate de mișcare în Uniunea Europeană și perspective clare. Documentul rămâne un experiment public inutil. Rămâne de văzut câți oameni vor dori asumat o legătură cu un stat agresor. Pronosticul meu este simplu, interesul real tinde spre zero. Adunarea a maxim 1000 de cereri ar fi o surpriză majoră. Decretul în sine nu este un act de protecție. În acest caz particular, este un gest de disperare geopolitică, dovada incontestabilă a erodării influenței ruse”, afirmă expertul.

Valeriu Pașa: „Adevărul este că, Putin dacă ar fi avut posibilitatea să atace pe cale militară R. Moldova, o făcea”

Iar președintele organizației Watchdog, Valeriu Pașa, a scris într-o postare pe Facebook că decretul lui Putin nu aduce nimic nou, menționând că majoritatea cetățenilor din stânga Nistrului au cetățenie rusească. Potrivit expertului, prin acest decret, Rusia urmărește „să joace pe frica de război atât a decidenților, cât și a cetățenilor de rând”.

„(…) Oricine și-a dorit, a primit demult pașaport rusesc. Până și Plahotniuc și-a luat cetățenia rusă prin a-și face mai întâi așa zisă cetățenie transnistreană. În schimb se va discuta, va fi perceput ca o schimbare de situație. Imediat se asociază cu o altă decizie recentă rusească – o lege care permite lui Putin să folosească armata peste hotare dacă „sunt acolo arestați cetățeni ruși”. Acea lege este fix așa un exemplu de măsuri active. Asta pentru că fix așa lege există în Rusia de mulți ani, diferența fiind că Putin chipurile avea nevoie mai întâi de permisiunea Consiliului Federației (parodia de cameră superioară a parodiei de parlament rusesc). De parcă ne-am putea imagina că așa zișii senatori ruși ar putea să îl refuze pe Putin. Respectiv – acea lege este din același arsenal.

Scopul? Să se vorbească despre asta în R. Moldova, pentru că după 34 ani conducerea noastră în sfârșit îndrăznește să facă pași concreți care vor apropia reintegrarea țării. Asta cu decretul are fix aceeași cauză. Scopul este să joace pe frica de război atât a decidenților, a cetățenilor de rând, care să zică „Dar hai mai bine să nu facem nimic cu Transnistria, ca să nu ne atace nebunul ăsta!”, dar și a europenilor, care eventual să zică „Dar ce ne trebuie nouă o țară cu cetățeni ruși pe teritoriul ei, ca să nu cumva să nimerim în război cu Rusia”. De parcă ar fi puțin ruși în țările europene, sau că Putin nu i-ar putea inventa.

Adevărul este că, Putin dacă ar fi avut posibilitatea să atace pe cale militară R. Moldova, o făcea. Dacă va decide să atace orice alt stat – o va face. Singura ce îl poate opri și îl oprește este conștientizarea faptului că nu își va putea atinge obiectivele prin război. Are deja unul în care s-a împotmolit. Moldova este azi protejată nu pentru că „nu zădărăște ursul”, dar pentru că ucrainenii își varsă sângele ca să nu-i lase pe ruși mai departe.

Viteza cu care canalele de propagandă au dat „știrea” denotă că este o operațiune informațională pregătită. Și mesajele sunt toate în aceeași linie. O altă țintă de atac este Armenia, care are alegeri în trei săptămâni. Acolo acționează prin sperietori cu aceeași lege. Așa funcționează propaganda rusă. Tot pe același motiv, dar și fix pe aceeași logică a fost și declarația lui Șoigu despre Transnistria. Am mai explicat. Procedeul este de tip control reflexiv, atunci când actorii pe care nu îi controlezi (presa de la Chișinău) face ceea ce vrei tu de la ei (amplifică exact ce vrea Putin să credem – că este o amenințare reală acest decret).

Nu este ușor să facem față acestui procedeu, dar nu este imposibil. Pentru asta știrea trebuie dată ca atare: „O nouă manipulare de la Kremlin – propaganda rusă vrea să sperie moldovenii cu cetățenii pentru transnistreni”. La urma urmei asta înțeleg eu prin a informa publicul – să zici ce exact s-a întâmplat. Nu doar să preiei toate declarațiile mincinoase și manipulatorii. Când lansează un fals, știrea este că s-a lansat un fals”, a scris Pașa într-o postare pe Facebook.

Putin a simplificat procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru locuitorii din stânga Nistrului

Vineri, 16 mai, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă într-un regim simplificat, notează jurnaliștii de la Zona de Securitate.

Potrivit documentului, cetățenii străini și persoanele fără cetățenie care au împlinit vârsta de 18 ani și locuiesc permanent în regiunea transnistreană vor putea depune cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse fără respectarea unor condiții prevăzute de legislația generală privind cetățenia.

Decretul prevede și posibilitatea acordării cetățeniei ruse pentru copiii rămași fără îngrijire părintească și pentru persoanele declarate incapabile care locuiesc permanent în regiune.

În document se menționează că măsura este introdusă „în scopul protecției drepturilor și libertăților omului și cetățeanului”, cu trimitere la Legea federală rusă privind cetățenia din 2023. Asta deși Rusia se face vinovată de încălcarea drepturilor omului în regiune, scrie Zona de Securitate.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat în peste 60 de hotărâri că Federația Rusă poartă responsabilitate pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, inclusiv pentru detenții ilegale, tortură, încălcarea dreptului la educație și limitarea libertății de exprimare.

Rusia a aplicat anterior mecanisme similare în regiunile separatiste sau ocupate. Înainte de anexarea Crimeei și înaintea recunoașterii autoproclamatelor „republici populare” Donețk și Luhansk, Kremlinul a introdus proceduri simplificate pentru acordarea cetățeniei ruse locuitorilor acestor teritorii.

Regiunea transnistreană nu este recunoscută de niciun stat din lume. Teritoriul și-a declarat „independența” în 1991. Acesta a fost urmat de conflictul armat din 1992, care a ucis mii de oameni. R. Moldova nu a recunoscut secesiunea PMR. Relațiile dintre R. Moldova și regiunea transnistreană, unde este staționată până astăzi armata a 14-a, rămân nerezolvate.