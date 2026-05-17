LIVE Alegeri locale noi: Rezultatele preliminare din Orhei. Ramiz Ansarov, pe primul loc după numărarea a 93% din procesele verbale

Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că procesul de votare în cele 12 localități din țară, unde duminică, 17 mai, au loc alegeri locale noi și referendumuri locale, se desfășoară în regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 40 secții de votare. În listele electorale de bază sunt înscriși, în total, 69 750 alegători.

UPDATE 22:45 După numărarea a 93% din procesele verbale din Orhei, Ramiz Ansarov a obținut cel mai mare număr de voturi – 1819 (23%).

ZdG a scris anterior că, deși în 2025 a devenit liderul organizației raionale Orhei a partidului „Inima Moldovei”, Ramiz Ansarov a intrat în cursă în calitate de candidat independent.

Ansarov a participat și la alegerile parlamentare din 25 septembrie 2025, fiind inclus pe lista partidului condus de Irina Vlah. Ulterior însă, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală de pe lista Blocului „Patriotic” în baza unei decizii adoptate de CEC și Curtea de Apel (CA) Centru, care au invocat suspiciuni privind o posibilă finanțare ilegală.

Deși candidează independent, în comentariile la videourile publicate de Ansarov pe rețelele de socializare apar numeroase mesaje de susținere din partea membrilor formațiunii „Inima Moldovei”.

Sergiu Aga, candidatul LOC, se află pe locul doi cu 1556 de voturi (19,66%).

Cititorii Ziarului de Gardă l-au cunoscut pe preotul Sergiu Aga în cadrul unui reportaj publicat în mai 2024, în care a fost prezentat ca un lider comunitar atipic, ce îmbină misiunea duhovnicească cu implicarea socială și politică. Aga este o prezență activă în viața civică a orașului, deținând funcțiile de consilier municipal și raional.

Pe lângă activitatea politică, acesta este parohul bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului” și directorul asociației „Filantropia Creștină”, prin intermediul căreia a dezvoltat un centru social multifuncțional cu patru niveluri în Orhei. Pentru a susține financiar aceste inițiative, a lansat atelierul „Atina”, unde sunt realizate haine tradiționale, iar veniturile sunt reinvestite în serviciile sociale ale centrului.

UPDATE 22:28 La Mașcăuți, Criuleni, candidata PAS, Aurelia Morărescu a obținut 1057 de voturi, fiind singura de pe listă.

La fel se întâmplă și la Topala, Cimișlia, unde candidata PAS Tamara Ciubotaru a obținut 257 de voturi, fiind singura înscrisă în listă.

În localitatea Frumușica, Florești, candidatul Mișcării Respect Moldova – Igor Groza, obține 291 de voturi (60%), urmat de cadidatul PAS, Veaceslav Fiodorov cu 138 de voturi (28%).

UPDATE 22:15 În Taraclia, potrivit datelor preliminare, Alexandr Borimecicov a obținut cele mai multe voturi – 1199 sau 31%. Pe locul doi, cu 1100 voturi sau 28% este candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac.

UPDATE 22:05 Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi și ale referendumurilor locale din 17 mai 2026 sunt disponibile online, în timp real, pe platforma: https://pvlocale.cec.md/rezultate.

Datele sunt actualizate pe măsura numărării voturilor și totalizării rezultatelor de către birourile electorale ale secțiilor de votare.

„Atragem atenția că informațiile publicate până la recepționarea documentelor electorale în original de la organele electorale inferioare au caracter preliminar”, precizează CEC.

UPDATE 21:50 Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 40 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi și referendumuri locale, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 24 628 alegători. Rata de participare la alegerile locale noi este de 35,38% (23 720 alegători), iar la referendumurile locale 30,53% (908 alegători).

Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea:

satul Costești, raionul Ialoveni – 3 613 alegători (37,95%);

comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni – 1 796 alegători (38,91%);

satul Mașcăuți, raionul Criuleni – 1 066 alegători (34,91%);

comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești – 857 alegători (40,35%);

orașul Taraclia, raionul Taraclia – 3 912 alegători (33,31%);

municipiul Orhei, raionul Orhei – 8 818 alegători (34,36%);

satul Topala, raionul Cimișlia – 260 alegători (33,72%);

satul Plop, raionul Dondușeni – 548 alegători (56,26%);

comuna Frumușica, raionul Florești – 490 alegători (48,56%);

satul Copceac, UTA Găgăuzia – 2 360 alegători (31,13%);

satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia – 494 alegători (40,36%);

comuna Sadîc, raionul Cantemir – 414 alegători (23,66%).

În următoarele ore, CEC va recepționa procesele verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor.

Sursa: cec.md

UPDATE 21:17 Potrivit datelor oferite în regim live de Comisia Electorală Centrală (CEC), la ora 21:00, aproximativ 24 600 (aproximativ 35,9%) de cetățeni au participat la scrutin. La alegerile locale noi au votat, în total, 21 360 de persoane, pentru alegerea noilor consilieri locali au votat 2360 de persoane, iar la referendumuri – puțin peste 900 de persoane.

UPDATE 18:15 Comisia Electorală Centrală informează că, până la ora 18:00, în cele 12 localități, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 21 137 de alegători, ceea ce reprezintă o rată generală de 30,20 la sută din numărul celor incluși pe listele electorale.

În localitățile, unde au loc alegeri locale noi, până la ora 18:00, dreptul la vot a fost exercitat de către 20 355 de alegători sau 30,38 % din cei așteptați la urnele de vot. În cele două localități unde au loc referendumuri locale, către această oră au votat 782 alegători sau 26,30%.

Cea mai înaltă prezență la vot este înregistrată în satul Plop, raionul Dondușeni unde la urnele de vot până la această oră s-au prezentat 486 alegători (49,90%).

Procesul de vot decurge fără incidente.

În conformitate cu prevederile Codului electoral, alegerile locale noi și referendumul local sunt considerate valabile dacă la ele au participat cel puțin 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale.

UPDATE 15:07 Potrivit CEC, până la ora 15:00, în localitățile unde au loc alegeri locale noi, la vot s-au prezentat, în total, 16 169 de alegători, ceea ce reprezintă 24,15% din numărul celor incluși pe listele electorale.

În cele două localități unde au loc referendumuri locale, către ora 15:00, în total, dreptul la vot a fost exercitat de către 618 alegători sau 20,79%. Rata totală de participare la vot este de 24,01%.

Localitățile cu cea mai scăzută prezență la vot sunt comuna Sadîc, raionul Cantemir și satul Copceac, UTA Găgăuzia­­­­­ unde, până la această oră, se atestă o rată de circa 17,16% și, respectiv, 20,20%.

UPDATE 12:15 Până la ora 12:00, în localitățile unde au loc alegeri locale noi au votat 10 064 alegători, ceea ce reprezintă 15,05% din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază. La referendumurile locale, în total, dreptul la vot către ora 12:00 a fost exercitat de către 380 de alegători sau 12,79%, potrivit CEC.

Cei mai activi sunt alegătorii din satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești, unde s-a înregistrat o participare de peste 28%.

Procesul de vot decurge fără incidente. Puteți urmări în regim live prezența la vot accesând linkul: https://pvlocale.cec.md/prezenta.

„În localitățile unde au loc alegeri locale noi, până la ora 09:00, în total, dreptul la vot a fost exercitat de către 2 197 de alegători sau 3,29% din cei așteptați la urnele de vot. În cele două localități unde au loc referendumuri locale, la vot către ora 09:00, în total, s-au prezentat 74 alegători sau 2,49%”, potrivit CEC.

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare pot solicita urna de vot mobilă la domiciliu până la ora 14:00. Cererea va fi însoțită și de un certificat medical.

Procesul de votare se va încheia la ora 21:00.

Amintim că alegeri locale noi vor pentru funcția de primar au loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În satul Copceac, UTA Găgăuzia va fi aleasă noua componență a consiliului local.

Referendum local privind revocarea primarului are loc în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și comuna Sadîc, raionul Cantemir.

Actele de identitate vor fi restituite după exercitarea votului la alegerile din 17 mai. CEC a modificat procedura de vot

Modificarea procedurii constă în faptul că până la finalizarea procesului de votare de către alegător, membrul biroului electoral va reține temporar actul de identitate prezentat.