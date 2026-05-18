Rezultatele referendumurilor locale: Scrutinul de la Sadîc a eșuat din cauza prezenței reduse, iar la Hăsnășenii Mari 7 voturi au făcut diferența

Primărița satului Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, Angela Moroșan, își pierde funcția în urma referendumului local desfășurat pe 17 mai. Revocarea sa a fost decisă la o diferență de doar șapte voturi.

Referendumul privind revocarea primarului satului Sadîc din raionul Cantemir, Ilie Porumbescu, a eșuat, deși pentru demiterea sa s-au pronunțat peste 91% dintre alegătorii prezenți.

7 voturi „de aur”

Potrivit rezultatelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală, în satul Hăsnășenii Mari, 69,67% din totalul celor prezenți la urne au votat pentru revocarea din funcție a primăriței Angela Moroșan.

Angela Moroșan a fost aleasă primăriță a satului Hăsnășenii Mari în urma alegerilor locale din 2023, candidând pe lista Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM).

Conform Codului electoral, revocarea primarului este validă dacă pentru aceasta votează cel puțin același număr de alegători care au votat la alegerea sa. În cazul Angelei Moroșan, acest prag a fost depășit la limită: dacă în 2023 a fost aleasă cu 333 de voturi, pentru revocarea sa au votat 340 de persoane, cu doar șapte mai multe. Respectiv, revocarea Angelei Moroșan a fost posibilă la o diferență de doar șapte voturi.

Revocarea Angelei Moroșan din funcție a fost inițiată pe motiv că aceasta și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu. „Grupul de inițiativă a prezentat un contract de arendă reziliat de către primar, încheiat pe baza unei decizii a Consiliului local. Autorii spun că rezilierea s-a realizat neconform. De asemenea, se menționează executarea neautorizată a unor lucrări de reparații la o instituție preșcolară în valoare de 213 mii de lei și construcția unui drum până la proprietatea primarului, fără acte ilegală, precum și lipsa de transparență în gestionarea banilor publici. Se mai invocă blocarea proiectului privind deschiderea unei farmacii în localitate”, a explicat președinta CEC, Angelica Caraman anterior.

Referendumul local eșuat

La Sadîc, 91,65% dintre alegători au votat pentru revocarea primarului Ilie Porumbescu. Totuși, conform prevederilor Codului Electoral, referendumul local „se consideră nevalabil dacă la el au participat mai puțin de 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale”, iar la Sadîc doar 23,66% dintre alegătorii înscriși pe liste s-au prezentat la urne.

În 2023, Ilie Porumbescu a candidat și a fost ales din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), acumulând 417 voturi.

Primarul satului Sadâc, Ilie Porumbescu, a fost vizat, în ultimii ani, în mai multe proceduri judiciare, generate atât de altercații fizice, cât și de declarații publice făcute pe rețelele sociale. Cel mai grav caz este un dosar penal pentru huliganism, deschis după un incident din 7 noiembrie 2020, produs într-un spațiu public din localitate, unde se lucra la amenajarea unui parc. Potrivit acuzării, Porumbescu l-ar fi agresat pe Dumitru Bahrin, conducătorul grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului, cu care avea un conflict anterior legat de o postare pe Facebook.

Martorii au declarat că primarul ar fi inițiat altercația și l-ar fi lovit în zona capului. Expertiza medico-legală a confirmat o comoție cerebrală, echimoze și escoriații, leziuni încadrate drept vătămare corporală ușoară.

Porumbescu a susținut că a fost lovit primul, că ambii au căzut și că leziunile ar proveni din cădere. Procesul s-a desfășurat între 2022 și 2025. Pe baza probelor și declarațiilor martorilor, instanța a apreciat că fapta întrunește elementele infracțiunii, primarul fiind amendat cu 50 de mii de lei.

De asemenea, în 2025, primarul a fost sancționat în două cauze contravenționale pentru afirmații făcute într-un live pe Facebook. Într-unul dintre dosare, acesta a fost amendat cu 4 500 de lei pentru injurie, după ce i-ar fi numit pe Dumitru Bahrin și pe Ion Duca, secretarul consiliului local, „prostălan”, „handicapat” și „escroc”.