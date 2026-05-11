Nokta Taraclia după Șor: cine și cum luptă pentru funcția de primar

Alegerile anticipate pentru funcția de primar al orașului Taraclia vor avea loc pe 17 mai. În cursă participă 7 candidați – 4 independenți și 3 reprezentanți ai partidelor. Dar, așa cum se întâmplă adesea în politica moldovenească, independența multora dintre ei este mai degrabă teoretică. O parte dintre candidați au în spate o lungă serie de foste partide, alianțe politice și legături, inclusiv cu gruparea lui Șor, potrivit analizei realizate de jurnaliștii de la Nokta.

Mandatul viitorului primar va fi scurt — aproximativ un an și jumătate. Dar tocmai această perioadă poate deveni o rampă de lansare înaintea alegerilor din 2027, când țara va trece, probabil, la o nouă etapă a reformei administrativ-teritoriale. Și atunci nu va mai fi vorba doar de primăria unui oraș mic, ci de o perspectivă politică mai importantă.

De ce Taraclia își alege din nou primarul

Alegerile anticipate pentru funcția de primar al orașului Taraclia au fost declanșate de demisia lui Veaceslav Lupov — omul de încredere al fugarului Ilan Șor, care a condus primăria timp de aproximativ șase ani. În decembrie 2025, Șor a anunțat că renunță la „proiectele” din Moldova și că își retrage sprijinul acordat candidaților săi. Lupov a părăsit funcția, iar în Orhei, primăria a fost părăsită în același timp de Tatiana Cociu.

Cum s-a înrădăcinat Șor în Taraclia

Ilan Șor a ajuns în Taraclia chiar mai devreme decât în Găgăuzia. În noiembrie 2019, candidatul său, Veaceslav Lupov, a câștigat alegerile locale și a preluat conducerea primăriei.

Legătura lui Lupov cu Șor își are rădăcinile în furtul miliardului. Fostul primar al Taracliei figurează în primul raport al companiei britanice Kroll, angajată de autoritățile din Moldova pentru a investiga schemele de mișcare a banilor în cadrul fraudei bancare din perioada 2012–2014. În raport, el este numit membru al grupului lui Șor, care deținea 4,6% din acțiunile Unibank — una dintre cele trei bănci jefuite. În plus, Lupov deținea o companie care ar fi obținut împrumuturi de milioane de lei de la toate cele trei bănci și deținea acțiuni la Banca Socială, pentru achiziționarea cărora a contractat împrumuturi în valoare de peste 20 de milioane de lei.

Cu puțin timp înainte, în februarie 2019, Lupov a candidat pentru Parlament din partea Partidului Șor — pe locul 12 pe lista de partid și în circumscripția uninominală nr. 44 din Taraclia. Nu a fost ales deputat, dar în toamna aceluiași an a preluat conducerea Primăriei din Taraclia.

La alegerile locale din noiembrie 2023, Lupov a candidat formal ca „independent” – Curtea Constituțională interzisese partidul lui Șor încă din iunie același an. Dar esența nu s-a schimbat. Arsenalul electoral al șoristilor – populismul și banii – fusese deja testat în primăvara anului 2023 la alegerile pentru șeful Găgăuziei, unde Șor a reușit să-l instaleze pe Evghenia Guțul în funcția de șef al autonomiei. În Taraclia, aceeași tactică a funcționat cu un scor zdrobitor: Lupov a obținut 89,32% — 4 834 de voturi.

Lupta pentru funcția de primar – 2026: cine e cine

Nokta prezintă cine se ascunde în spatele fiecărui candidat: ce legături dubioase îi urmează din trecut, cum își maschează interesele politice sub masca „independenței” – și ce înseamnă asta pentru alegători.

Analiza începe cu cei care au avut legături cu Șor, dar au încercat să-și curețe sau să-și estompeze trecutul electoral.

Vasile Gaidarji: cameleonul politic

Vasile Gaidarji — candidatul nr. 4 pe buletinul de vot. A fost înregistrat ca independent: în sprijinul său, Gaidarji a strâns 180 de semnături, dintre care 166 au fost recunoscute ca valide. Decizia privind înregistrarea sa în cursa electorală a fost luată de consiliul electoral raional pe 13 aprilie.

La alegerile precedente din 2023, el a candidat tot ca „independent” — și a pierdut în fața lui Lupov, cu un rezultat de 0,65% (35 de voturi).

Vasile Gaidarji a fost deja primar al orașului Taraclia — în perioada 2007–2011, când a candidat din partea blocului „Patria-Rodina-Ravnopravie”. De aici, biografia sa politică devine sinuoasă.

În perioada 2008–2009, el a condus organizația din Taraclia a mișcării „Ravnopravie”. Aceasta este o structură pro-rusă, care a existat între 1998 și 2016 sub conducerea lui Valeriu Climenko. Tocmai din partea „Ravnopravie”, Ilan Șor a devenit primar al orașului Orhei în 2015. În iunie 2016, Șor a preluat conducerea mișcării, iar în septembrie a absorbit-o oficial și a transformat-o în partidul „Șor”, pe care Curtea Constituțională l-a declarat neconstituțional și l-a interzis în 2023.

În 2015, Gaidarji a candidat la funcția de primar al orașului Taraclia din partea Partidului Socialiștilor — și a pierdut în fața lui Serghei Filipov.

Până în 2018, el reapare deja într-o nouă calitate — cea de președinte al organizației teritoriale a partidului „Șor” din Taraclia. Tocmai atunci a avut loc un episod revelator. După pronunțarea sentinței împotriva lui Șor de către instanța de fond (iunie 2017), echipa condusă de Marina Tauber a plecat într-un „turneu” prin țară cu filmul „Cazul Banca de Economii: cine este vinovat?” – o campanie de justificare a șefului. În ianuarie 2018 au ajuns la Taraclia. Unul dintre prezentatorii evenimentului a fost Gaidarji.

Accesul la proiecție se putea face doar pe bază de invitații – acestea au fost primite de deținătorii cardurilor sociale ale magazinului lui Șor. Jurnalista din Taraclia, Angelina Gaidarji (cu același nume de familie), a fost prezentă acolo și a filmat fragmente video. În sală se aflau aproximativ o sută de persoane. Li s-a prezentat un film de 40 de minute în care se arăta că Vlad Filat și Veaceslav Platon sunt vinovați de furtul miliardului, și nu Șor. Tauber a încercat să convingă publicul de nevinovăția șefului său, iar microfonul era preluat periodic de Gaidarji. El îl numea pe Șor „antreprenor cu A mare”, asigura că acesta a vrut să „salveze” Banca de Economii din motive patriotice și explica că proiecția a fost organizată pentru a „șterge acea pată neagră” de pe Ilan Șor. Totodată, el și-a recunoscut participarea la proiectele lui Șor: „am deschis” magazine sociale în Taraclia, a spus el.

În mai 2019, politicianul găgăuz Nicolae Dudoglo a anunțat înființarea Partidului Popular Găgăuz-Bulgar „Bujak”, iar Gaidarji s-a numărat printre cofondatori. Partidul nu a fost înregistrat atunci – nu erau suficienți membri.

În 2022, ideea a fost pusă în practică într-un mod diferit: în Gagauzia a fost înregistrată formațiunea „Buceagul nostru”. În 2024, partidul a devenit „Viitorul Moldovei”, sub conducerea fostului prim-ministru Vasile Tarlev. Gaidarji a preluat conducerea filialei din Taraclia.

Vasile Tarlev și Vasile Gaidarji, iunie 2025. Foto: Partidul „Viitorul Moldovei” Vasile Tarlev și Vasile Gaidarji, 2025. Foto: Partidul „Viitorul Moldovei”

Aici merită să facem o paranteză. Tarlev a negat public orice legătură cu Șor. Însă jurnaliștii de la CU SENS i-au analizat parcursul politic și au identificat câteva puncte de intersecție: în aprilie 2024, Tarlev a participat la un eveniment al organizației lui Șor, „Eurasia”, la Moscova — alături de Șor; recrutorii de la evenimentele electorale ale lui Tarlev din 2024 plăteau activiștilor câte 400 de lei – și aceștia erau aceiași oameni care coordonau rețeaua lui Șor de mituire a alegătorilor. Fostul vicepreședinte al partidului lui Tarlev, Vasile Mereuță, l-a numit în mod direct „omul lui Ilan Șor”.

De la începutul anului 2025, Gaidarji, cu sprijinul lui Tarlev, a desfășurat o activitate intensă în Taraclia — a felicitat femeile de 8 martie și a înmânat carnete de partid. În schimb, a primit medalia „80 de ani de la Marea Victorie” din partea „Uniunii Internaționale a Ofițerilor”, semnată de Ghenadie Ziuganov, liderul comuniștilor ruși.

În ciuda acestui zel, Gaidarji nu a fost inclus pe listele de partid pentru alegerile parlamentare din 2025. „Viitorul Moldovei” a candidat în cadrul Blocului Patriotic, locurile erau puține — doar Tarlev a intrat în parlament.

Și iată – o nouă mișcare. La 16 februarie 2026, cu câteva săptămâni înainte de alegerile actuale, Gaidarji a anunțat că părăsește partidul lui Tarlev – pentru a se prezenta în fața alegătorilor ca candidat „independent”. Conform legii, pentru aceasta este necesar să nu fii membru al niciunui partid cu cel puțin 70 de zile înainte de alegeri — termenul limită în acest an fiind 8 martie. Gaidarji a respectat termenul.

Pentru campania din 2026 a fost creată o pagină nouă pe Facebook — fără urme ale activității politice anterioare. Campania în sine se desfășoară după clișeele consacrate, fiind, din punct de vedere vizual și al conținutului, indistinctă de agitația electorală a partidului „Viitorul Moldovei” al lui Tarlev sau a „Blocului Patriotic” de la alegerile anterioare: întâlniri cu locuitorii, scurte videoclipuri de raportare, apeluri din partea „cetățenilor obișnuiți”, fotografii cu distribuirea de fluturași. Elementele portocalii din designul materialelor și bifa sunt o moștenire evidentă a campaniei lui Tarlev din alegerile din 2024.

Un colaj din elemente ale campaniei electorale a lui Gaidarji și Tarlev

Tactica preferată a lui Gaidarji în această campanie este aceea de a se adresa locuitorilor pentru a le cere „instrucțiuni”: pretinde că vrea să afle ce își doresc locuitorii din Taraclia, pentru a elabora o „strategie”. Acest lucru ar fi sunat mai convingător dacă Gaidarji nu ar fi fost primarul acestui oraș, consilier municipal de mulți ani și dacă nu ar fi cunoscut problemele acestuia pe de rost.

Principala „poveste de groază” a campaniei este amenințarea „desființării” raionului Taraclia în cadrul reformei administrativ-teritoriale:

„Îmi exprim clar poziția și nu mă tem să par incomod pentru autorități: reforma administrativ-teritorială reprezintă o amenințare directă la adresa viitorului orașului Taraclia. Pierderea statutului de raion înseamnă pierderea locurilor de muncă din structurile de stat și raionale, unde lucrează astăzi locuitorii din Taraclia. Păstrarea statutului de centru raional pentru Taraclia este un aspect cheie al programului meu electoral!”, a declarat Gaidarji.

Aproape cuvânt cu cuvânt, același lucru îl striga Tarlev la evenimentele sale: „Nu vom lăsa districtul pradă reformei!” Și aceasta este o manipulare pură. Să analizăm punct cu punct.

Guvernul a prevăzut pentru Taraclia o soluție specială: transformarea într-o municipalitate de nivel doi, cu păstrarea particularităților locale – aproximativ 65,6% dintre locuitori sunt de etnie bulgară. Granițele vor rămâne neschimbate, Taraclia nu va dispărea de pe hartă și va rămâne în continuare un centru unic al bulgarilor din Moldova.

Concepția completă a reformei administrativ-teritoriale va fi adoptată abia în toamna acestui an. În prezent se află doar în etapa de unire voluntară a primăriilor mici, iar abia după aceasta autoritățile vor decide cum să organizeze împărțirea administrativă a țării.

Autoritățile moldovene au confirmat în repetate rânduri că statutul bulgar al orașului Taraclia va rămâne intact. În special, despre acest lucru a vorbit ambasadoarea Bulgariei în Moldova, Maya Dobreva, după întâlnirea cu premierul Alexandru Munteanu: acesta a asigurat-o că statutul de centru bulgar se va păstra și după reformă.

Faptul că consiliul raional, în calitate de structură administrativă, va fi înlocuit în timp de administrația municipală nu reprezintă o catastrofă. Aceasta înseamnă mai puțini funcționari pe cheltuiala contribuabililor și mai multe oportunități pentru subvenții, investiții și dezvoltare reală. Nu este nimic de salvat aici — în schimb, merită demascată agenda electorală manipulatoare.

Fondurile campaniei

Inițial, acesta a declarat un fond electoral de zero lei și a depus declarația privind nedeschiderea unui cont cu o întârziere de 4 zile, primind un avertisment oficial din partea consiliului.

Cu toate acestea, pe 21 aprilie a deschis contul „Fond electoral”, iar pe 22 aprilie a declarat o intrare de 120.000 de lei — cel mai mare fond de până acum dintre toți cei patru candidați independenți. Pentru a doua săptămână de raportare, cheltuielile oficiale s-au ridicat la 15.700 de lei — pentru materiale de campanie.

În același timp, sursa fondurilor este indicată doar ca „persoane fizice cu venituri în țară” — fără numele donatorilor concreți. Acest lucru a trezit suspiciuni Consiliului Electoral: acesta a trimis o solicitare către Serviciul Public de Impozite și Taxe pentru verificare. La data de 4 mai, Consiliul a verificat donatoarea Svetlana Gaidarji (angajată a SA Volan Autotrans, născută în 1972): donația sa de 80.000 de lei nu depășește limita de 30% din venitul anual pentru anul 2025 — nu s-au constatat încălcări.

Cheltuielile pentru a treia săptămână s-au ridicat la 21 099 lei, soldul contului fiind de 83 193 lei.

Nikolai Garanovski: „independent” din partidul „Renașterea” lui Șor

Nikolai Garanovski — nr. 7 pe buletinul de vot. Tot „independent”. Este a doua sa încercare de a ocupa funcția de primar al orașului Taraclia: la alegerile din 2023 a candidat din partea partidului „Renaștere” a lui Șor și a obținut 3,68% — 199 de voturi.

În Taraclia, candidatul evident al lui Șor a fost Veaceslav Lupov, care a câștigat cu 89,32%. Pe locul al doilea, cu un avans considerabil, a terminat candidatul „de rezervă” al lui Șor, Garanovski, din partea partidului „Renaștere”.

Nu a obținut funcția de primar, dar a obținut locuri în consiliile raionale și municipale din Taraclia: partidul „Renașterea” al lui Șor a obținut majoritatea voturilor la alegerile pentru consiliul raional – 81,37%, iar pentru consiliul municipal – 83,03%. O parte semnificativă din aceste voturi a revenit partidului „Renaștere” după excluderea din cursă, înainte de votare, a unui alt partid al lui Șor – „Șansa”.

Timp de aproape trei ani, Garanovski a rămas consilier în fracțiunea „Renaștere”, însă în martie 2026 a părăsit-o – în ambele consilii – și a dobândit statutul de „independent”.

O campanie tăcută, fără cheltuieli

Despre candidatură și participarea sa la actuala campanie se pot afla informații doar din documentele consiliului electoral raional și din rare publicații din presa locală. Garanovski nu are nici o pagină pe Facebook, nici un site cu programul electoral și agitație — o raritate chiar și pentru un oraș mic. Pe 14 aprilie, Garanovski a fost înregistrat ca candidat independent — din cele 150 de semnături strânse, au fost acceptate doar 138.

Încă din primele zile ale campaniei, el a încălcat sistematic disciplina financiară: a deschis contul abia pe 23 aprilie — cu o întârziere de nouă zile, și nu a numit un trezorier nici în prima, nici în a doua perioadă de raportare. Raportul financiar pentru a doua săptămână — numai zerouri, deși banca a confirmat existența contului.

Până în a treia săptămână de raportare, situația s-a schimbat parțial: Garanovski a declarat încasări de 6 720 de lei de la persoane fizice. Cheltuieli – zero. Soldul contului coincide cu încasările.

Ce se mai știe despre candidat

Garanovski s-a născut în 1972 în Taraclia și a studiat în Ucraina. La începutul anilor 2000 a lucrat la fabrica de ceramică „Santech”, iar între 2010 și 2016 a fost mecanic la Fabrica de Sticlă din Chișinău (în prezent Glass Container Company, unde lucrează soția sa).

Între 2016 și 2023 a lucrat în străinătate – în Marea Britanie și Germania: a lucrat ca instalator și tehnician de întreținere a ascensoarelor. În 2023 s-a întors în Taraclia, a participat la alegerile locale și a devenit consilier în consiliul local și în consiliul raional din partea partidului „Renașterea”.

În consiliul raional, în 2025, a câștigat 3.500 de lei, iar încă 2.700 de lei a primit sub formă de bursă la Universitatea din Comrat. Principala sursă oficială de venit sunt dividendele: Garanovski are un depozit de jumătate de milion la sucursala MAIB din Taraclia (520 000 de lei), care i-a adus 24 400 de lei dobândă pe an.

În trecutul candidatului există un episod curios. În august 2025, poliția din Taraclia a întocmit împotriva lui Nicolae Garanovski un proces-verbal privind corupția electorală pasivă, în temeiul articolului 47¹ din Codul contravențional. Povestea s-a desfășurat în plină campanie de raiduri ale poliției în rețeaua lui Șor — printre alegătorii care și-au vândut votul la alegeri. Conform versiunii anchetei, în perioada 19 august – 20 octombrie 2024, el a primit sau a acceptat să primească bani pentru vot prin intermediul aplicației băncii ruse PSB, utilizată de gruparea lui Șor. I s-a aplicat o amendă de 25 000 de lei. Garanovski a contestat procesul-verbal în instanță: interesele sale au fost reprezentate de avocatul Boris Kirnev — același avocat care, în noiembrie 2024, a fost numit avocatul vicepreședintelui Gagauziei, Ilie Uzun, în cadrul perchezițiilor din dosarul privind evaziunea fiscală și spălarea de bani.

În fața instanței, Garanovski a declarat că „nu a fost și nu este membru al niciunui partid politic”, că nu a instalat aplicația PSB pe telefon și că nu a primit niciun ban. La 3 februarie 2026, Tribunalul din Cahul (biroul din Taraclia) a admis plângerea, a anulat procesul-verbal și a clasat dosarul, constatând că poliția nu a adunat dovezi convingătoare: nici cu privire la primirea banilor, nici cu privire la legătura dintre mesajele SMS de pe telefon și participarea la schema lui Șor. Instanța a clasat cazul din cauza lipsei unei fapte ilicite.

Publicația din Taraclia, TUK, a publicat programul electoral al lui Garanovski. În aceasta, el promite să investească 23 de milioane de lei în repararea drumurilor și să „pună în ordine străzile principale ale orașului” în decurs de un an și jumătate, să se ocupe de verificarea întreprinderii Apă-Canal Taraclia și să rezolve problemele legate de alimentarea cu apă, să refacă tabăra „Chaika” cu 10 milioane de lei, precum și să atragă în oraș companii străine și să asigure locuri de muncă pentru locuitorii locali. Programul nu explică de unde va obține candidatul zeci, ba chiar sute de milioane de lei.

Natalia Vasilevscaia: „independentă” cu echipa lui Vlah

Natalia Vasilevscaia — candidata nr. 1 pe buletinul de vot. Și ea este „independentă”. De profesie — profesoară de matematică la Liceul „Ivan Vazov” din Taraclia.

Natalia Vasilevska și echipa sa, mai 2026

A fost înregistrată pe 7 aprilie: a depus la consiliul electoral regional 150 de semnături ale susținătorilor, dintre care 142 au fost recunoscute ca fiind valide. Ulterior, și-a înregistrat simbolul electoral — cifra „1” stilizată într-un cerc, însoțită de inscripția „Grijă”.

Din punct de vedere financiar, Natalia Vasilevscaia este cea mai activă candidată dintre cei patru independenți. Singurul ei donator este Vitalie Cassa, șeful Direcției Regionale pentru Situații de Urgență din Gagauzia. În calitate de funcționar public cu statut special, conform legii, dreptul său la donații politice este limitat la maximum 10% din venitul anual. El i-a transferat Vasilevscaiei în total 70 000 de lei (20 000 — pe 17 aprilie și 50 000 — pe 21 aprilie), însă 26 000 au trebuit returnați a doua zi: suma a depășit limita admisă. Conform declarației de venituri a lui Vitalie Cassa pentru anul 2025, limita a fost de aproximativ 47 604 lei — cei 44 000 primiți s-au încadrat în aceasta cu o mică marjă, fapt pe care consiliul l-a consemnat ca fiind conform cu legea.

Pe lângă contribuțiile bănești, în rapoarte sunt consemnate și donații în natură (bunuri și servicii) — identitatea acestor donatori nu este dezvăluită în documente. La sfârșitul celei de-a doua săptămâni de raportare (27 aprilie), cheltuielile principale au fost pentru chirie și materiale promoționale; soldul contului a fost de aproximativ 8 952 de lei.

Până la 4 mai, fondul său a fost alimentat cu încă 16 000 de lei proveniți de la persoane fizice — numele acestor donatori nu sunt menționate în hotărâre, iar consiliul nu a inițiat o verificare: suma nu a depășit pragul care impune identificarea. În plus, au fost înregistrate donații în natură în valoare de încă 7 546 de lei; cheltuielile pe săptămână s-au dovedit a fi minime — 1 388 de lei. Soldul la sfârșitul perioadei a crescut la 23 564 de lei, echipa având 21 de voluntari.

Grupul de susținere „Inima”

Numele enumerate mai sus nu au fost alese întâmplător — ele arată din cine este alcătuită echipa candidatei „independente” și cum sunt toți aceștia legați de Găgăuzia și de partidul fostei șefe a administrației regionale, Irina Vlah, „Inima Moldovei”.

Irina Vlah și Natalia Vasilevskaia

Natalia Vasilevscaia însăși a candidat în 2025 pentru un loc în parlament din partea partidului „Inima Moldovei” — partidul făcea parte din „Blocul Patriotic”, iar pe lista inițială ea figura pe locul 108. Totuși, candidații Vlah au fost excluși din cursă înainte de alegeri — autoritățile au constatat plata ilegală a activiștilor, colectarea de semnături contra cost și finanțarea prin intermediul băncii ruse „Promsvyazbank”. Înainte de aceasta, Camera de Apel, la cererea Ministerului Justiției, a restricționat activitatea partidului.

Natalia Vasilevscaia și-a șters de pe Facebook urmele activității politice anterioare. În schimb, publică activ materiale din campania actuală — iar din punct de vedere vizual, aceasta este practic o copie a campaniilor electorale ale Irinei Vlah: biserica, acțiuni de voluntariat, dansuri, copii, zeci de fotografii de la fiecare eveniment.

Vitalie Cassa, un generos donator al campaniei, lucrează ca șef al serviciului de salvare din Gagauzia de cel puțin 10 ani, adică a lucrat în cadrul Direcției pentru Situații de Urgență și sub conducerea Irinei Vlah. Tatăl său, Vasile Cassa, a condus cel puțin în anii 2024–2025 filiala din Taraclia a organizației „Inimile Moldovei”. Acum se află pe lista persoanelor de încredere ale Vasilevsei și repostă pe pagina sa fiecare postare electorală a acesteia.

Judecând după postările Nataliei Vasilevscaia, Vasilei Kassa este tatăl ei, iar donatorul Vitalie Kassa este fratele ei. Într-una dintre postări, ea a scris că, împreună cu tatăl ei, au votat la alegerile parlamentare din Bulgaria (19 aprilie) la secția de vot deschisă în Taraclia.

În cadrul dezbaterilor electorale de pe canalul de YouTube TUK, Natalia Vasilevscaia a fost întrebată de două ori despre finanțarea campaniei și despre „independența” acesteia.

„În ceea ce privește finanțarea unui simplu profesor — sunt banii mei. Și totul este menționat în rapoartele financiare. Fiecare bănuț este înregistrat”, a răspuns Natalia Vasilevscaia zâmbind.

La întrebarea privind legăturile cu echipa lui Vlah, ea a răspuns: „Mă prezint ca candidat independent și voi lucra doar cu poporul și pentru binele poporului”.

— Nu aveți nicio legătură politică?

— Nu. Au fost, da, știți, am candidat chiar și pentru un loc în parlament. Alegerile acelea au fost o mare dezamăgire. De aceea, e mai bine fără partid — a declarat Vasilevskaia.

Reamintim că, potrivit legii, candidații independenți nu trebuie să fie membri ai niciunui partid cu cel puțin 70 de zile înainte de alegeri. În sursele publice nu există dovezi care să confirme că Vasilevska a fost membră a unui partid sau că a părăsit oficial acest partid. În schimb, contribuția echipei lui Vlah este vizibilă în fiecare postare a candidatei.

Programul: grijă fără detalii concrete

Vasilevska își construiește programul electoral în jurul sloganului „Grijă fără politică”. Ea promite grădinițe gratuite (în Taraclia sunt doar trei, iar în prezent părinții plătesc parțial pentru mese) și cursuri gratuite de înot pentru copii; pentru persoanele cu venituri mici și vârstnici – pâine gratuită de trei ori pe săptămână, cantină socială și livrarea meselor; asigurarea de medici în oraș și chiar aducerea acestora din Bulgaria; repararea a 5 străzi și îmbunătățirea infrastructurii urbane; punerea în funcțiune a transportului public conform orarului; dezvoltarea afacerilor, a turismului și a traseului „Inima bulgară a Moldovei”; premierea sportivilor și a copiilor talentați.

Candidata menționează în mod vag sursele de finanțare pentru toate aceste proiecte: bugetul municipal, guvernul Moldovei, sprijinul Bulgariei și anumite granturi internaționale. În același timp, ea asigură că „toate proiectele au surse de finanțare” și că locuitorii vor simți primele rezultate deja în primele 100 de zile după alegeri.

Alexandr Borimecicov: cel mai „sărac” candidat

Alexandr Borimecicov — numărul 5 pe buletinul de vot și al patrulea dintre candidații independenți la funcția de primar al orașului Taraclia.

El a încercat deja aceeași cursă la alegerile din 2023, dar doar 2,85% (154 de persoane) l-au votat. El a fost înregistrat pentru campania actuală pe 14 aprilie: din cele 153 de semnături strânse, 148 au fost validate. Consiliul județean a numit-o pe Oxana Curuoglu trezorier al campaniei.

200 de lei în cont

Pe hârtie, campania lui Alexandr Borimecicov abia există. Pe întreaga perioadă de raportare, doar 200 de lei venituri de la o persoană fizică, inclusiv 100 de lei comisioane bancare; soldul contului este de 100 de lei, iar voluntarii nu sunt prezenți. A treia săptămână de raportare nu a schimbat nimic.

Realitatea, însă, este alta. Pagina sa de Facebook conține videoclipuri de campanie cu mențiunea obligatorie privind publicitatea politică plătită: „Initiative Communications SRL, achiziționat conform contractului nr. «22/04 până la 22.04.2026» — contractul cu agenția de publicitate a fost semnat și plătit pe 22 aprilie. Aceste cheltuieli nu sunt reflectate în niciun raport financiar. Există o contradicție directă între zerourile declarate și publicitatea efectiv plătită. Este evident că deține și pliante tipărite — nici costul acestora nu este menționat în rapoarte.

Cine este Alexandr Borimecicov

Alexandr Borimecicov este de etnie bulgară, s-a născut în 1988 în Taraclia. A studiat de două ori în țara natală și de două ori în Bulgaria: istorie la Universitatea de Stat din Taraclia (2009), masterat în administrație publică la Universitatea Sf. Chiril și Metodiu din Veliko Tarnovo (2010), managementul afacerilor la Universitatea „Angel Kynchev” din Ruse (2024) — și tot acolo, în 2026, încă un masterat în comunicații internet și multimedia.

Carieră: manager de vânzări la MoldEvroseti (2008–2013), secția consulară a Ambasadei Bulgariei în Moldova (2011–2013), specialist în relații publice și atragerea de investiții la Primăria Taraclia (2013–2019), director al filialei StarNet din Taraclia (2019–2022), vicepreședinte al raionului Taraclia (2022–2023). Din 2023 — director al Asociației pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARDBM). Din 2025, în paralel — director administrativ al filialei din Taraclia a Universității „Angel Kynchev” din Ruse. La momentul candidaturii, el conduce simultan două organizații.

Programul este împărțit în trei etape: „100 de zile”, planul pe termen mediu și „Taraclia 2030”

Logica generală este atragerea de granturi externe ca răspuns universal la aproape orice problemă a orașului: de la stații de epurare până la adăposturi pentru câini fără stăpân. Alexandr Borimecicov nu menționează parteneri concreți și sume.

Cele două puncte cele mai importante din secțiunea „100 de zile” nu rezistă la o analiză mai atentă. Primul – „plata unică de 20 000 de lei la nașterea unui copil” – este o normă națională, valabilă pentru fiecare copil născut în Moldova: mai mult, din ianuarie 2026, suma se ridică la 21 886 de lei și nu ține deloc de competența primarului. Poate că Borimechkov se referă la o suplimentare municipală – dar în textul programului nu se spune nimic despre asta.

Al doilea – scutirea de impozitul pe proprietate pe o perioadă de 5 ani pentru familiile tinere. Măsura este formal realizabilă, dar la o rată de 0,2% din valoarea cadastrală a locuinței într-un oraș mic, economia totală pe cinci ani este de aproximativ 1 000–1 500 de lei. Asta cu condiția ca familia tânără să aibă o locuință proprie, nu una închiriată. Și nici la cumpărarea unui apartament nu schimbă nimic.

Printre cele care ies în evidență: auditul Apa Canal Taraclia cu scopul de a reduce tarifele, distribuirea zilnică a 200 de pâini sociale către persoanele nevoiașe și un punct detaliat privind câinii fără stăpân — capturarea, sterilizarea, microciparea, registrul, adăpostul în parteneriat cu ONG-uri. Din punct de vedere al detaliilor, acest punct le depășește pe multe altele.

Vectorul bulgar se desfășoară pe o linie separată: vacanța anuală a 50 de copii în Bulgaria, parteneriatul cu structurile bulgare, complexul etnic „Gaidabula” — toate acestea sunt o continuare directă a activității actuale a lui Alexandr Borimecicov în cadrul ARBOM și al Universității din Ruse, doar că de data aceasta în numele autorităților municipale — dacă le va obține.

Cine se află în spatele ARBOM

În martie 2026, înainte de lansarea campaniei, Alexandr Borimecicov, în calitate de director al ARBOM, a declarat: „În timp ce unii își imaginează deja fotoliul de primar al orașului Taraclia și fac promisiuni imposibil de îndeplinit, eu continui să lucrez. De data aceasta, datorită proiectului realizat, am reușit să dotăm sala de limba bulgară cu mobilier și echipamente moderne, iar suma totală a investițiilor a depășit 200 de mii de lei”.

În aprilie, activitatea sa civică s-a transformat în campanie electorală — cu 200 de lei în cont și spoturi publicitare și afișe plătite, dar nedeclarate.

Captură de ecran de pe site-ul ARBOM — razvitiebg.md

Contextul ARBOM în sine este important aici. Președintele consiliului de administrație al organizației este cetățeanul bulgar Plamen Milanov, o figură cu o reputație controversată în Moldova. Potrivit ZdG, compania sa, NGM Company – înregistrată printr-o companie offshore în Dubai – a devenit partener privat al Loteriei Naționale a Moldovei, deținută de stat, iar loteria în sine a fost difuzată de Prime TV, condus de Vladimir Plahotniuc: numai în prima jumătate a anului 2018, loteria a transferat aproximativ 350.000 de euro către canal în fonduri publicitare.

Publicația de investigații bulgară Bivol a stabilit legături între companiile lui Milanov și „regele jocurilor de noroc” bulgar Vasil Bojkov (alias „Skull”), care a fost ulterior arestat în Emiratele Arabe Unite sub acuzația de corupție și crimă organizată. Milanov a fost, de asemenea, investigat în Moldova timp de mai mulți ani pentru falsificare în documente; în 2020, Curtea Supremă de Justiție a trimis cazul spre rejudecare. Sediul companiei farmaceutice a lui Milanov se afla într-o clădire deținută de Vladimir Andronachi, fost membru al parlamentului Partidului Democrat și aliat al lui Plahotniuc.

În publicațiile companiei ARBOM NGM, Plamen Milanov este menționat ca „partener permanent”.

Transparența financiară a ARBOM este inexistentă: site-ul web al organizației nu dezvăluie sursele de finanțare sau suma fondurilor strânse. Borimechkov își construiește imaginea de campanie pe experiența sa de „atragere a fondurilor europene” – este imposibil de verificat autenticitatea acestei experiențe. Cine se află de fapt în spatele acestui candidat rămâne o întrebare deschisă.

O socialistă din Novosiolovca

Ecaterina Iacobceac este candidata Partidului Socialist pe buletinul de vot numărul 2. Este șefa organizației teritoriale PSRM din Taraclia și, timp de mulți ani, primarul micului sat Novosiolovca din raionul Taraclia. A fost realeasă în 2023 cu 100% din voturi – 343 – împotriva a zero contracandidați: rivala ei din Partidul Șansa a fost retrasă din cursă înainte de vot. Victoria ei a fost convingătoare, deși necontestată.

Ecaterina Iacobceac și Igor Dodon

Campania actuală se desfășoară cu sprijinul partidului, atât offline, cât și online. O echipă de partid din Chișinău a sosit pentru lansare, iar deputații Igor Dodon, Vladimir Odnostalko și Vlad Batrâncea vizitează periodic Taraclia pentru a face campanie.

Rapoartele financiare ale partidelor pentru această campanie nu au fost încă publicate, așa că este imposibil de evaluat amploarea cheltuielilor lor.

Cu toate acestea, câteva informații pot fi obținute din declarația de venit a lui Iacobceac pe 2025.

În 2025, veniturile primarului din Novosiolovca, Ecaterina Iacobceac, proveneau din patru surse – și împreună, acestea creează o imagine destul de interesantă.

Principala sursă de venit este salariul ei: pe parcursul anului, primăria din Novosiolovca i-a plătit 267.697 de lei, adică puțin peste 22.300 de lei pe lună. Acesta este salariul standard pentru un primar de sat.

Dar lucrurile devin mai interesante. Iacobceac deține un Mitsubishi Galant din 2006 – și, în loc să-l conducă pur și simplu la serviciu, l-a închiriat aceleiași primării pe care o conduce. Conform unui contract semnat pe 26 ianuarie 2025, primăria i-a plătit 27.409 lei din trezoreria locală pentru utilizarea autovehiculului personal. Acest lucru este formal legal și declarat, dar esența este simplă: funcționara primește bani de la buget, pe care îi gestionează singură. Legislația moldovenească privind conflictul de interese este concepută pentru a reglementa tocmai aceste tipuri de situații.

A treia linie de venit este un cadou de 24.000 de lei de la o anume Silvia Ceban. Această sumă este comparabilă cu un salariu complet de primar – o cifră semnificativă.

În timp ce Ecaterina lucrează ca primar în Novosiolovca, soțul ei câștigă bani în Germania: compania de construcții DSB Fassadenbau din Bremen, specializată în lucrări de fațade, i-a plătit 20.400 de euro pe an.

Între timp, familia trăiește pe credit: două împrumuturi de la Moldinconbank de 100.000 și 50.000 de lei cu o dobândă de 10,5% pe an (ambele până în 2027) plus un împrumut de la Iutecredit de 24.907 lei contractat în 2025. Datoria totală este de aproape 175.000 de lei. Declarația nu indică economii bancare sau active financiare.

Ce promite candidata

Ecaterina Iacobceac se poziționează ca un manager experimentat cu 10 ani de experiență și câștigă Taraclia apelând la unitatea celor două orașe vecine – aspect relevant în special având în vedere viitoarea reformă administrativă care va fuziona primăriile mai mici.

Programul ei acoperă cinci domenii: sprijin social pentru pensionari și familii tinere (alocații pentru încălzire, „Capital familial”); reparații de drumuri, curți și iluminat – programul „Locuințe decente”; sprijin pentru afaceri prin fondul concurs „Afaceri în Taraclia”; dezvoltarea culturii bulgare și a legăturilor cu Bulgaria; și, în final, „guvernare deschisă” – întâlniri cu locuitorii și un buget transparent.

Ecaterina Iacobceac însăși recunoaște sincer într-una dintre postările sale: „Bugetul depinde în mare măsură de transferuri, iar scopul lor limitează posibilitățile” – și apoi propune imediat lansarea a cinci programe noi. De unde vor veni banii? Răspunsul – „granturi și finanțare externă” – este mai mult o speranță decât un plan. Apelul la 10 ani de experiență managerială ar fi mai convingător dacă ar fi însoțit de cel puțin un rezultat măsurabil din partea Novosiolovca. Identitatea bulgară ca secțiune separată a programului este o manevră electorală de înțeles pentru Taraclia, dar îi lipsesc detaliile specifice – ce anume, în ce interval de timp și cu ce cost.

Oleg Cosîh, candidat PDCM

Oleg Cosîh este jurnalist de profesie, șeful Fundației Culturale Bulgare, vicepreședinte al partidului PDCM și candidat la funcția de primar al orașului Taraclia, primind 29 de voturi (0,54%) în 2023. El candidează din nou în 2026 ca candidat pentru Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM).

Oleg Cosîh, originar din Taraclia, a absolvit Universitatea din Sofia cu o licență în jurnalism. A lucrat la PRIME TV și GMG Media Group în perioada în care Vladimir Plahotniuc controla holdingul. În prezent, conduce fundația „Spiritul Bulgar”, publică almanahul „Turma Besarabiană” și implementează proiecte culturale despre bulgari. Printre realizările sale măsurabile se numără un monument din Tvarditsa, creat în colaborare cu locuitorii locali.

Oleg Cosîh este vicepreședintele PDCM, înregistrat în aprilie 2021. Partidul a fost fondat de Ion Chicu împreună cu un grup care includea miniștri din fostul său cabinet.

Venituri și bani din Bulgaria

Venitul personal al lui Cosîh pentru întregul an 2025 a fost de 24.138 de lei: vânzări de cărți prin intermediul Centrului de Cercetare Științifică Găgăuzia – 13.440 de lei și arendă de terenuri agricole către Agrogled SRL – 10.694 de lei. Venitul personal a fost puțin peste 2.000 de lei pe lună.

Soția lui Cosîh a câștigat în 2025 un total de peste 368.945 de lei: salariu și redevențe de la Exclusive Media – 303.305 lei, drepturi de autor de la Media Platform SRL – 45.000 de lei și contracte de leasing imobiliar către o persoană fizică – 20.640 de lei. Principala sursă de venit a familiei este munca în mass-media.

Candidatul mai deține două apartamente: un apartament de 57,2 metri pătrați, evaluat la 435.499 de lei, și un apartament de 86,4 metri pătrați, evaluat la 674.230 de lei. În 2025, a moștenit patru parcele agricole cu o suprafață totală de aproximativ 2,74 hectare; fiecare este listată la 1 leu, cu mențiunea „neevaluată”. Nu deține mașini, nu are datorii și nu are conturi bancare.

Un contract cu Ministerul Afacerilor Externe din Bulgaria merită o atenție deosebită. Valoarea sa este de 7.103 euro pe un an, începând cu 30 octombrie 2025, și va fi finanțat din fonduri externe. Acest lucru are sens pentru șeful unei fundații culturale bulgare. Cu toate acestea, este destul de controversat, având în vedere campania electorală, deoarece finanțarea externă a candidaților din Moldova este interzisă.

Program: Valori fără cifre

Oleg Cosîh promite șapte principii de guvernare: plasarea intereselor orașului mai presus de cele personale, transparență bugetară deplină, profesioniști în loc de „persoane din interior”, sprijin pentru antreprenori și concentrare pe tineret ca „prezentul orașului, nu viitorul său”. În relațiile externe, el promite fermitate față de Chișinău („nu vom renunța la ceea ce este al nostru”) și ambiția de a face din Taraclia un „punte respectată” între Moldova și Bulgaria.

Programul se bazează pe principii și valori, dar nu include un singur proiect, termen limită sau cifră specifică. Aceasta nu înseamnă neapărat o lipsă de intenții, dar înseamnă o lipsă de angajament.

Pentru a fi completi, vom reproduce un fragment dintr-o discuție pe tema uneia dintre cele mai des discutate teme ale acestei campanii – reforma administrativ-teritorială.

Paradoxal, Cosîh a fost cel care a demonstrat cea mai pragmatică abordare a reformei în timpul dezbaterilor preelectorale – ca răspuns la scepticismul adversarilor săi.

Reamintim că, în timpul reformei administrativ-teritoriale, se așteaptă ca districtul Taraclia să primească statutul de municipiu de nivelul doi (după modelul Chișinăului și Bălțiului), iar consiliul raional ca structură va fi eliminat.

Andrei Lambru, candidatul PAS

Numărul 6 pe buletinul de vot este Andrei Lambru, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Are o biografie bogată și variată. S-a născut pe 6 februarie 1974, în satul Svetlîi. A absolvit Liceul Svetlîi în 1991. Apoi a obținut trei diplome de studii superioare: inginerie mecanică la Universitatea Tehnică a Moldovei (1996), drept la Universitatea de Stat din Comrat (2006) și pedagogie la Universitatea Ion Creangă (2022). Deține, de asemenea, o a doua diplomă didactică și o diplomă în management educațional.

Și-a început cariera în 1997. A servit în poliție, mai întâi ca inspector de poliție economică, apoi ca șef al unui departament raional. A ocupat, de asemenea, funcția de director adjunct al Instituției Penitenciare nr. 1 din Taraclia. A fost manager de vânzări la Ispan Lux SRL și asistent juridic la oficiile teritoriale de asistență juridică de stat din Comrat și Cahul. A predat la Gimnaziul Ivan Inzov, apoi a devenit șeful Colegiului Agraro-Tehnic din Svetlîi, funcție pe care o deține și în prezent.

S-a alăturat PAS în 2021. În 2023, a candidat la consiliul raional și în prezent conduce organizația teritorială a partidului din Taraclia.

Conform declarației sale de venit, veniturile sale totale pentru anul 2025 s-au ridicat la aproximativ 464.000 de lei. Majoritatea acestora provin din salariul directorului Colegiului Agraro-Tehnic din Svetlîi: peste 302.000 de lei. De asemenea, a primit remunerație de la biroul teritorial de asistență juridică din Cahul – 49.200 de lei – și aproximativ 10.000 de lei pentru activitatea sa în cadrul Consiliului Electoral Taraclia. De asemenea, a primit o pensie: 102.630 de lei pe an.

Deține, de asemenea, un apartament de 63,5 metri pătrați, achiziționat în 2003 pentru 29.877 de lei, și un Volvo din 2020, achiziționat în 2025 pentru 465.000 de lei. Contul său de la MAIB conține puțin peste 1.000 de lei. În 2025, Lambru a contractat și un împrumut de 165.000 de lei de la Victoriabank, cu o dobândă de 8,9% pe an, cu scadența în 2028. Nu declară acțiuni, afaceri sau active străine.

Lambru își desfășoară campania electorală cu sprijinul activ al PAS. Se întâlnește cu alegătorii, inclusiv cu reprezentanți ai partidului de guvernământ, și publică videoclipuri simple în care prezintă planurile sale sau apelurile susținătorilor săi. Multe publicații sunt legate de colegiul agricol pe care îl conduce, folosind prisma activității sale de acolo pentru a convinge alegătorii de eficiența sa. De asemenea, le explică alegătorilor că poate servi drept „punte” între Taraclia și autoritățile centrale, convingându-i de avantajele reformei administrativ-teritoriale, de beneficiile proiectelor europene și, în general, de beneficiile integrării europene a Republicii Moldova.

Puncte importante ale platformei electorale