VIDEO „Vrem salarii decente”. Cadrele didactice protestează. Autoritățile se scuză și (iar) promit

Cadrele didactice au protestat joi, 19 august, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Acestea au cerut autorităților să respecte promisiunea de a majora, de la 1 septembrie 2026, salariilor pentru profesori și personalul auxiliar.

Ziarul de Gardă a fost prezent la protest și a discutat cu mai mulți profesori, învățători și educatori despre principalele lor revendicări.

La scandările repetate „Ministrul la microfon!”, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a ieșit în fața cadrelor didactice, alături de ministra Finanțelor, Victoria Belous, și premierul Vasile Tofan. Ulterior, în aceeași zi, autoritățile au organizat o conferință de presă în care au prezentat soluțiile pentru depășirea crizei.

„Vrem salarii decente la noi în țară și să nu plecăm de aici”

Cadrele didactice au protestat astăzi, 19 august, în PMAN, în contextul solicitărilor privind respectarea angajamentelor asumate de autorități referitoare la majorarea, începând cu 1 septembrie 2026, a salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar. Acțiunea a fost organizată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ).

Participanții la protest au scandat: „Unu septembrie majorări”; „Nu mai amânați!”; „Guvernul la microfon!”; „Vrem ministrul la microfon!”, „Onorați-vă promisiunea!”; „Răbdarea are limită!”.

Sursa: ZdG

Întrebați despre așteptările pe care le au de la protest și despre revendicările adresate autorităților, mai mulți profesori, învățători și educatori au exprimat aceeași solicitare: respectarea promisiunii de majorare a salariilor.

„Vrem salarii decente la noi în țară și să nu plecăm de aici. Este lipsă foarte mare de cadre didactice, numai din cauza salariului, pentru că salariile sunt mizere”, a declarat o educatoare din Chișinău.

„Nu avem nicio susținere nici din partea autorităților, nici din partea societății. Profesorul a ajuns la unul care nu este luat în seamă de nimeni absolut”, a afirmat o profesoară de la un gimnaziu din Criuleni.

Sursa: ZdG

„Desigur că, în primul rând, ne dorim majorarea salariilor, care sunt foarte mici. Nu am venit să protestăm pentru milă. Am venit să ne cerem drepturile”, a constatat o altă educatoare din capitală.

„Eu cred că un salariu, profesorul ar trebuie să primească 15-20 de mii de lei. Sunt profesori care primesc și 8000, 7000 de lei”, a spus o profesoară din raionul Rezina.

Sursa: ZdG

„Un lucru pe care pot să vi-l promit e că noi n-o să ne ascundem în cabinete”

Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării, Victoria Belous, ministra Finanțelor, și premierul Vasile Tofan au ieșit în fața protestatarilor. Perciun și Tofan au vorbit despre discuțiile purtate la Guvern pentru identificarea soluțiilor pentru majorarea salariilor, în contextul unor găuri în buget.

„Am avut acest angajament, adevărat, pentru luna septembrie. Este un angajament pe care l-am făcut și noi nu obișnuim să nu ne ținem de angajamentele pe care le-am luat în fața dumneavoastră (…) O să încercăm să găsim acele soluții care să ne permită să onorăm pe cât posibil acel angajament luat. În același timp, să ne rezervăm suficient timp să facem o lege a salarizării bună, care să poată fi aprobată, pentru a nu fi revizuită de câteva ori. Mai sunt discuții importante pe care trebuie să le purtăm”, a spus Perciun.

Sursa: ZdG

Vasile Tofan, prim-ministrul R. Moldova, a vorbit, în fața protestatrilor, despre discuțiile purtate la Guvern pentru identificarea soluțiilor pentru majorarea salariilor, în contextul unor găuri în buget.

„De multe ori am protestat cu profesorii, iar pe atunci șefii se ascundeau în cabinetele lor. Un lucru pe care pot să vi-l promit e că noi n-o să ne ascundem în cabinete și o să ieșim de fiecare dată. (…) Tot ce pot să vă spun este că un lucru mi-am promis când am venit în rolul de prim-ministru este că n-o să fiu populist și o să oamenilor lucrurile așa cum sunt. Lucrurile stau prost la capitolul bugetar, vreau să spun direct, iar când dăm un leu într-o direcție trebuie să înțelegem de unde îl luăm (…). Ca să putem plăti salarii mai bune la profesori trebuie să continuăm măsurile curajoase pe care le-a luat domnul Perciun și trebuie să vă spun că eu nu cunosc un ministru al Educației în istoria R. Moldova care a luptat mai mult pentru drepturile și salariile învățătorilor (…) Îmi pare rău că începem această guvernare cu un protest al profesorilor, voi meritați mai mult. Eu vreau să investim în educație, dar pentru ca să investim în educație trebuie să pornim economia (…)”, a declarat Tofan.

Sursa: ZdG

Totodată, Tofan l-a susținut pe ministrul Perciun, menționând că acesta luptă în continuu pentru drepturile și salariile profesorilor.

„Vă spun, ca prim-ministru, că îmi vine foarte greu cu ministrul Perciun. Când avem ședințele pe intern, și toți se luptă pentru buget, el strigă cel mai tare. El e cel mai agresiv, în sens bun, și luptă pentru voi. De aceasta, faptul că îl huiduiți, mie îmi pare asta nejustificat, pentru că omul acesta îmi face viața mai grea ca prim-ministru (…) Vreau să vă promit, vă spun cu mâna pe inimă, că Dan cere cel mai mult și luptă pentru drepturile voastre”, a spus Tofan în discursul său pentru protestatari.

„Mai devreme acest lucru nu este posibil nici financiar, nici administrativ”

În aceeași zi, joi, 19 august, premierul Vasile Tofan a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, soluțiile identificate de Guvern pentru majorările salariale promise. Prim-ministrul a precizat că, deși profesorii merită salarii mai mari, majorările nu vor putea fi aplicate mai devreme de 1 ianuarie, odată cu adoptarea noii legi a salarizării.

„În numele Guvernului cer scuze că nu am putut onora aceste obligații la timp și că nu am putut crește salariile din toamnă, așa cum s-au așteptat oamenii. În același timp, vreau să garantez că această lege va intra în vigoare și, începând cu 1 ianuarie 2027, aceste majorări se vor produce. Mai devreme acest lucru nu este posibil nici financiar, nici administrativ.

Am vorbit astăzi cu profesorii care au protestat și o spun încă o dată: înțeleg furia lor, au dreptate să protesteze.

Pentru a crește salariile avem nevoie de peste 5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că Fondul nostru salarial va crește de la 33 de miliarde de lei la peste 38 de miliarde de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Am promis că voi fi onest cu cetățenii și nu voi evita subiecte dificile: bugetul nu are astăzi bani pentru a demara această reformă din septembrie, vreau să vă spun direct, însă vă asigur că rezultatele noii politici fiscale, dar și alte măsuri pe care le întreprindem cu privire la reducerea risipei, eficientizarea cheltuirii banului public, eficientizarea companiilor de stat, toate lucrurile pe care le-am propus în acest program de guvernare vor aduce resursele necesare, așa încât de la 1 ianuarie să venim cu majorările promise”, a declarat Tofan.

Sursa: facebook / Vasile Tofan

Pentru a compensa această întârziere de câteva luni, Tofan a anunțat acordarea unei plăți unice tuturor angajaților din sectorul bugetar cu un salariu brut mai mic de 20 de mii de lei.

„Totodată, trebuie să fim corecți și să îndreptăm parțial această întârziere. Vom compensa întârzierea de câteva luni cu o plată unică pentru toți bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20 de mii de lei. Ne referim la salariul corespunzător pentru o normă întreagă, pentru că nu vrem să pedepsim oamenii care lucrează mai mult de o normă.

Angajații din învățământ, inclusiv personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar, vor primi câte 4000 de lei, a câte 1000 de lei net, în fiecare lună. Încă o dată, vreau să accentuez. Merge vorba despre o plată netă. Deci, brut, evident că, sumele sunt mai mari”, a precizat premierul.

Noua lege a salarizării, care ar urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2027 prevede majorări salariale de 10-15% pentru profesorii din învățământul general, în funcție de gradul didactic. Pentru cadrele auxiliare, creșterile salariale estimate variază între 20-37%. În învățământul superior, majorările salariale pentru cadrele didactice sunt estimate între 4-20%, în funcție de statutul instituției.