Negocierile de pace dintre SUA și Rusia ar putea implica un acord Lukoil de miliarde de dolari, relatează NYT

Negocierile de pace ale administrației Trump cu Kremlinul au ajuns să includă discuții despre un acord de miliarde de dolari care implică active deținute de compania petrolieră rusă Lukoil, a relatat New York Times (NYT) pe 3 octombrie, citat de Kyiv Independent.

NYT a relatat că directori de afaceri, în legături cu reprezentanții americani Jared Kushner și Steve Witkoff, urmăresc un potențial acord care implică rafinăriile, câmpurile petroliere și benzinăriile Lukoil din întreaga lume. Acordul ar necesita aprobarea atât a guvernului SUA, cât și a Kremlinului, potrivit raportului.

Președintele rus Vladimir Putin a adus în discuție potențialul acord cu Kushner și Witkoff în timpul vizitei lor la Moscova din 5 septembrie, propunându-l ca o modalitate de a le demonstra rușilor că pot încă face afaceri cu Statele Unite, a relatat NYT, citând persoane familiarizate cu problema.

Cei doi reprezentanți au răspuns că vor lucra la propunere, ca o modalitate de a construi bunăvoința cu rușii, potrivit raportului NYT. Un alt beneficiu pentru americani este că prețurile globale ale petrolului, care au crescut vertiginos în urma războiului SUA cu Iranul, ar putea scădea ca urmare a acordului, în urma ridicării potențiale a sancțiunilor împotriva activelor Lukoil.

Lukoil este al doilea mare producător de petrol al Rusiei și una dintre cele mai mari companii ale țării, reprezentând 2% din producția mondială de petrol. Corporația se află sub sancțiuni americane din 2025, guvernul american înghețându-i activele din SUA și amenințând cu sancțiuni secundare pentru entitățile străine care interacționează cu acestea.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei care finanțează mașina de război a Kremlinului”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, într-un comunicat de presă din octombrie 2025.

Sancțiunile, primele astfel de măsuri impuse de a doua administrație Trump, au fost concepute pentru a presa Moscova să participe la discuții de pace în Ucraina, deoarece veniturile din combustibilii fosili joacă un rol cheie în susținerea eforturilor de război ale Rusiei. Guvernul SUA a emis apoi o derogare limitată de sancțiuni pentru unele dintre activele externe ale Lukoil, care a fost prelungită la începutul acestui an.

Deși Senatul SUA a adoptat recent un proiect de lege care ar facilita impunerea de sancțiuni țărilor care subvenționează economia de război a Rusiei, acest nou acord potențial ar putea permite ca activele Lukoil să fie scutite de sancțiuni, crescându-le potențial valoarea, potrivit NYT.