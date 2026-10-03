Rusia face din nou apel la diplomați și străini să părăsească Kievul

Rusia a făcut din nou apel sâmbătă la diplomații și străinii aflați la Kiev să părăsească orașul, avertizând că forțele sale vor continua să efectueze atacuri masive de represalii împotriva capitalei ucrainene, informează AFP.

Ministerul de Externe rus a transmis într-un comunicat că ‘a reiterat’ avertismentul adresat corpului diplomatic, cerându-le ‘cetățenilor străini și diplomaților aflați la Kiev să părăsească orașul’.

‘Cei care ignoră acest avertisment poartă întreaga responsabilitate pentru orice consecințe negative’, a adăugat ministerul, anunțând că ‘forțele armate ruse vor continua să efectueze atacuri masive de represalii’ împotriva ‘țintelor militare din Kiev și din alte orașe ucrainene’.

Capitala Ucrainei a fost vizată în mod special în ultimele săptămâni, iar atacurile rusești au lovit îndeosebi poduri, provocând ambuteiaje majore.