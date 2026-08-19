INFOGRAFIC Detalii despre noua Lege a salarizării: cum vor crește salariile în sănătate, domeniul social, educație și ordine publică

Noua Lege a salarizării va fi adoptată de Guvern în luna octombrie și va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2027. Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat miercuri, 19 august, că Fondul de salarizare pentru 2027 se planifică a fi peste 38 de miliarde de lei, ceea ce, potrivit premierului, ar însemna o creștere de peste cinci miliarde de lei.

Astfel, cele mai importante modificări propuse la Lega salarizării sunt următoarele:

Salariul de bază va fi majorat și va conține majoritatea sporurilor. Salariul de bază va reprezenta minimum 70% din remunerare, iar partea variabilă – maximum 30%.

Va fi micșorată diferența dintre cel mai mic salariu din sectorul bugetar și cel mai mare salariu. „Dacă anterior cel mai mare salariu din grilă era de 15 ori mai mare decât cel mai mic salariu, scădem semnificativ aceste diferențe ca să avem un raport de 1:10,5. Asta înseamnă că salariile mici vor crește mai rapid decât cele mari, se vor reduce inegalitățile salariale și vom proteja angajații cu venituri mici”, precizează Tofan.

Sporul de performanță nu va putea depăși 4% din salariul de bază și este transformat dintr-o adăugire automată într-o motivare reală.

„Premiile unice – vom asigura echitate în plata premiilor unice și vom limita fondul de premii unice la maximum 2% din fondul anual al salariilor de bază, până acum era 5%. Scopul este să creștem salariile de bază progresiv la tot sectorul bugetar, nu să avem o componentă variabilă, care nu asigură predictibilitate.

Reducem numărul de valori de referință – de la 10 în 2026, la 6 în 2027, la 4 în 2032. Mai puține valori de referință asigură că mai mulți sunt remunerați echitabil, dar și transparență și predictibilitate.

Scopul reformei salarizării din sectorul bugetar, o reformă complexă și ambițioasă, este să rezolve o serie de probleme structurale, să corecteze anumite inechități și să asigure majorarea salariilor pe termen lung, nu doar în acest an.

Înțelegem supărarea oamenilor față de ritmul de realizare a acestei legi și neîncrederea că aceste majorări se vor întâmpla. Legea trebuia făcută în septembrie. Însă nu s-a reușit. În numele Guvernului, cer scuze că nu am putut onora promisiunea de a crește salariile din toamnă și vă garantez că din 1 ianuarie 2027 noua lege va intra în vigoare”, a declarat premierul Tofan.

Sursa: Vasile Tofan/ Facebook

Măririle de salarii pentru bugetari, în baza noii legi a salarizării, nu se vor aplica din septembrie, așa cum a fost anunțat anterior. Întrebată despre majorări ale salariilor angajaților din sectorul bugetar, la o emisiune de la Jurnal TV, președinta Maia Sandu a spus că „nu se reușește de la 1 septembrie”. Și prim-ministrul Vasile Tofan a fost întrebat joi, 6 august, în cadrul unei conferințe de presă, ce se va întâmpla cu legea salarizării, acesta refuzând să comenteze, pentru că „este o legea și o inițiativă prea importantă pentru a o discuta în treacăt”.

Șefa statului a declarat că Parlamentul ar urma să examineze proiectul de lege privind salarizarea.

„Nu cred că se reușește de la 1 septembrie, pentru că suntem în august. Acum s-au clarificat lucrurile în raport cu politica fiscală. O să vedem care sunt sursele estimate de Guvern pe care această politică fiscală le va produce și o să vedem cum aceste resurse se compară cu costul legii salarizării. Deci, Guvernul s-ar putea să intervină pe proiectul legii salarizării ca să le aducă în concordanță, pentru că este nevoie să coincidă cifrele. Cheltuielile și veniturile trebuie să coincidă. Nu cred că va fi de la 1 septembrie această majorare, dar sper totuși să fie mai devreme decât mai târziu. Acum că au lansat această politică fiscală, sunt sigură că în următoarele săptămâni vor face ajustările necesare la legea salarizării. Sper când revine Parlamentul din vacanță să se pună pe agendă”, a afirmat Maia Sandu.

Vasile Tofan a subliniat că Legea salarizării este conectată cu politica fiscală.

„Noi creem o politică fiscală care să ne permită să minimizăm ușițele de evaziune, să taxăm mai corect și să stimulăm economia. Aceasta va permite colectarea de mai mulți bani la buget, care inclusiv ne va ajuta să finanțăm această lege a salarizării. Ține de creșterea salariilor, în primul rând, la învățători, medici, pompieri și alți angajați unde trebuie să creștem salariile. Este o lege foarte scumpă, pentru care trebuie să ne asigurăm că avem bani. (…) Vom găsi bani”, a susținut Tofan.

În luna februarie, ex-prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că angajații din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii majorate începând cu luna septembrie a acestui an, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării.