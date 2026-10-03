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Ambasadorul Rusiei convocat de două ori într-o săptămână la MAE

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Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi, 3 octombrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în urma survolării neautorizate a spațiului aerian al R. Moldova de către cinci drone și rachete, care au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.

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MAE atrage atenția asupra gravității incidentului, care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Ministerul solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente

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