Ambasadorul Rusiei convocat de două ori într-o săptămână la MAE

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi, 3 octombrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în urma survolării neautorizate a spațiului aerian al R. Moldova de către cinci drone și rachete, care au explodat în apropierea unor localități din patru raioane.

MAE atrage atenția asupra gravității incidentului, care a pus în pericol viața și securitatea cetățenilor și a provocat incendii și pagube materiale. Ministerul solicită Federației Ruse să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova și să prevină repetarea unor asemenea incidente