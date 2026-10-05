Șeful spionajului avertizează că Germania riscă să fie atrasă într-un „conflict violent” cu Rusia

Șeful serviciilor secrete externe ale Germaniei a avertizat luni, 5 octombrie, cu privire la riscul unei ciocniri directe cu Rusia, pe măsură ce Kremlinul își escaladează „războiul din umbră” împotriva Berlinului și lovește Ucraina cu o brutalitate tot mai mare, scrie POLITICO.

„Germania este în pericol de a fi atrasă într-un conflict violent cu Rusia”, a declarat parlamentarilor Martin Jäger, șeful agenției germane de informații externe (BND), citând ca exemplu ceea ce a numit tentativa de atac a Rusiei asupra unui avion cargo ucrainean Antonov pe aeroportul din Leipzig, în august.

„Germania a devenit un obstacol major în calea proiecției puterii hegemonice a Rusiei în Europa și, prin urmare, o țintă principală a acțiunilor Rusiei.”

Jäger a avertizat, de asemenea, că invazia Rusiei în Ucraina intră în cea mai periculoasă fază de până acum, în contextul în care președintele Vladimir Putin se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a demonstra progrese militare, războiul intrând în a cincea iarnă.

„Rusia este hotărâtă să pună Ucraina în genunchi iarna viitoare. Trebuie să ne așteptăm la atacuri rusești de o severitate și o brutalitate pe care nu le-am mai văzut încă la această scară. Războiul din Ucraina intră într-o fază nouă și extrem de periculoasă”, a declarat Jäger.

Comentariile lui Jäger vin la o zi după ce cancelarul Friedrich Merz a vizitat Kievul, într-o încercare care pare să dea dovadă de hotărâre după cele două locuri întâi obținute de partidul Alternativa pentru Germania (AfD), prietenos cu Kremlinul, în alegerile regionale de luna trecută. Aceste victorii ale AfD, atribuite în mare parte ratelor de aprobare interne istoric scăzute ale cancelarului, au stârnit îngrijorări în Ucraina și în întreaga UE că sprijinul german pentru Ucraina ar putea slăbi din cauza problemelor interne ale cancelarului.

Prin vizita sa extrem de simbolică de duminică la Kiev, Merz a încercat să demonstreze că rămâne ferm la cârmă și că susține cu tărie Ucraina.

„Domnule Putin, puneți capăt acestui război fără sens”, a spus Merz în timpul vizitei, făcând ecou unuia dintre eroii săi politici, președintele american Ronald Reagan, și celebrului său discurs despre Războiul Rece rostit la Poarta Brandenburg, lângă Zidul Berlinului, în 1987: „Domnule Gorbaciov, dărâmați acest zid”.

În comentariile sale de luni, Jäger a sugerat că escaladarea tensiunilor din partea Rusiei a fost parțial determinată de faptul că Putin a fost pus la colț, în contextul în care Moscova se confruntă cu o presiune economică tot mai mare și își consumă resursele pentru a-și purta războiul împotriva Ucrainei.

Putin, a spus el, „a depășit punctul în care putea pur și simplu să oprească atacul asupra Ucrainei fără a-și pune în pericol baza de putere internă”, adăugând: „Trebuie să demonstreze un succes în Ucraina care, din perspectiva Rusiei, să justifice sacrificiile imense făcute până acum”.

Jäger a mai spus că în prezent „nu vede nicio dovadă” a unui atac rusesc la scară largă asupra unei țări membre NATO. Cu toate acestea, „considerăm că este absolut posibil ca Rusia să desfășoare operațiuni specifice, la scară mai mică”, precum „omuleții verzi” care au condus anexarea Crimeei în 2014.